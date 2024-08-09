С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.7 комментариев
На Кубани запретили массовые мероприятия численностью свыше 1 тыс. человек
В Краснодарском крае вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий численностью свыше 1 тыс. человек, об этом сообщили в краевой администрации.
Речь идет о массовых мероприятиях на открытом воздухе численностью более 1 тыс. человек, постановление о запрете подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает ТАСС со ссылкой на сообщение администрации региона.
Эти меры направлены на обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности жителей и гостей края.