В Газпроме связали рост цен на газ в Европе с событиями в Судже

Представитель Газпрома Куприянов: События в районе Суджи оказали непосредственное влияние на мировой рынок газа

Tекст: Дарья Григоренко

Куприянов отметил, что недавние события в районе Суджи, которые привели к существенному напряжению в регионе, оказали непосредственное влияние на мировой рынок газа. По его словам, в результате этих событий резко выросли цены, как на природный газ, так и на сжиженный природный газ (СПГ). «9 августа был зафиксирован исторический максимум цен на биржевых торгах. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?» – подчеркнул он, передает ТАСС.

По его словам, еще одним фактором, способствующим росту цен, являются плановые ремонты на газовых объектах Норвегии. «Существует вероятность, что эти работы могут затянуться, как это уже происходило в прошлом году», – предупредил представитель Газпрома.

Как указал Куприянов, аналитики также отмечают, что спекулятивные действия на рынке могут усилить негативную динамику цен на газ. По мнению экспертов, повышательный тренд цен на газ продолжится.

В среду стало известно, что цены на газ в Европе подскочили из-за пограничного инцидента в Курской области. Стоимость сентябрьских фьючерсов превысила 435 долларов за тысячу кубометров.