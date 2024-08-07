Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А, вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший не то, что войны, а настоящей армии. «Прогрессивный демократ», чью карьеру сделали деньги и поддержка NRA. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.0 комментариев
Цены на газ в Европе подскочили из-за пограничного инцидента в Курской области
Цены на газ в Европе достигли 435 долларов за тысячу кубометров после событий в Курской области
Европейские цены на газ достигли максимальных значений впервые с декабря на фоне обострения ситуации вокруг Украины и опасений за бесперебойность поставок российского топлива через эту страну, следует из данных Лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на крупнейшем в Европе газовом хабе TTF в Нидерландах в четверг превысила 435 долларов за тысячу кубометров. Фьючерсы по индексу TTF открыли торги в 9.00 мск у отметки 417,4 доллара (+0,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 16.09 мск их стоимость составляет 428,1 доллара (+3,4%). Минутами ранее они достигали 435,4 доллара (+5,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 414,2 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».
Отмечается, что рост цен наблюдается на фоне сообщений о боях в приграничных с Украиной районах России, поскольку основной маршрут транспортировки российского газа через Украину проходит через газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области.
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