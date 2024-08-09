Осужденного генерала Оглоблина освободили после показаний на Шамарина

Осужденный за мошенничество генерал Оглоблин вышел на свободу после показаний на Шамарина

Tекст: Вера Басилая

Источник сообщил, что Оглоблин и его осужденный брат дали показания, которые легли в основу уголовного дела Шамарина. В связи с этим в марте 2024 года Оглоблину изменили наказание с содержания под стражей на исправительные работы, передает ТАСС.

Между тем генерал Шамарин признал вину в получении взятки в размере 19 млн рублей, ему вменяют получение более 30 млн рублей. Адвокат Шамарина заявил, что защита согласна, что генерал получил эти деньги, но не считают ее взяткой.

По версии обвинения, генерал получил взятку в 30 млн рублей за увеличение объемов поставок раций определенной модели в войска.

Ранее в 2022 году Оглоблин был приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы по делу о хищении 1,6 млрд рублей.

СК сообщал, что Шамарин обвиняется в получении взятки в 36 млн рублей. Его адвокат Игорь Дюкин сообщил, что генерал был отстранен от должности и выведен за штат.