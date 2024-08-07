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    Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший настоящей армии. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Искусственный интеллект обваливает мировые фондовые рынки

    Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Современная война изменила облик танка, но не его сущность

    «Революция дронов» серьезно сказалась на боевых действиях от Украины до Израиля. Она вновь оживила старые дискуссии о «похоронах» танка – или, по крайней мере, об утрате этим типом бронетехники былой эффективности.

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    7 августа 2024, 21:25 • Новости дня

    Названо число пострадавших при обстрелах Курской области

    Минздрав: При украинских обстрелах Курской области пострадал 31 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обстрелов Курской области украинской стороной, по предварительным данным, пострадал 31 человек, сообщило Министерство здравоохранения России.

    Шестеро из пострадавших – дети, сообщило ведомство в Telegram-канале. В больницах находятся 19 человек, четверо, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

    Амбулаторную медпомощь получили 12 пострадавших, включая двоих детей.

    Ранее в Курской области ввели режим ЧС из-за атак ВСУ.

    7 августа 2024, 03:17 • Новости дня
    Военный эксперт оценил силы ВСУ, атаковавшие границу Курской области

    Военный эксперт Рожин счел украинскую атаку на границу Курской области «не просто рейдом ДРГ»

    Военный эксперт оценил силы ВСУ, атаковавшие границу Курской области
    @ Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Военный аналитик Борис Рожин полагает, что атака на границу Курской области является «достаточно масштабной операцией» вооруженных сил Украины, а не «просто рейдом ДРГ».

    По оценке Рожина, ВСУ «пока» привлекли к операции «силы до двух бригад» под прикрытием «существенного количества средств ПВО». Он отметил в Telegram, что два ЗРК «днем были уничтожены» российскими военными. Рожин также пишет о «подтягивании противником резервов из района Шостки». Он считает, что украинские силы попытаются «закрепиться в приграничных районах».

    Кроме того, он процитировал мнение, что действия ВСУ в Судже во вторник днем можно назвать «разведкой перед боем» для выявления огневых точек обороны.

    Военный обозреватель Даниил Безсонов в своих оценках также заявил в Telegram о «большом количестве ПВО», которое ВСУ «стянули к границе с Курской областью». «Мешает им наша авиация. Но у нас появился шанс сильнее прорядить их системы ПВО. И, судя по всему, мы это начали делать», – заявил он.

    Напомним, Министерство обороны России сообщало, что с 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.

    В результате атаки ВСУ на Курскую область ранения получили шестеро детей, погибла мать одного из них. Также была атакована машина скорой помощи, водитель и фельдшер погибли, врач пострадал. ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал о гибели девушки и водителя микроавтобуса.

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    7 августа 2024, 14:48 • Новости дня
    Полковник объяснил сложность обороны Курской области
    Полковник объяснил сложность обороны Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил основные сложности обороны Курской области на фоне продолжающихся атак ВСУ.

    Военный эксперт отметил, что главной проблемой является защита гражданского населения, однако добавил, что бои в регионе, по его мнению, могут завершиться в течение суток, сообщает «Лента.ру».

    «Наши военные стараются аккуратно вытеснить их оттуда, чтобы не повредить жилые здания и частные участки. Необходимо решить эту боевую задачу, одновременно обеспечивая безопасность мирных граждан», – пояснил эксперт.

    Напомним, атаки на российское приграничье начались в 8.00 мск во вторник. На тот момент Украина задействовала до 300 солдат из 22-й механизированной бригады. Поддержка личного состава осуществлялась 11 танками и 20 ББМ.

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    7 августа 2024, 21:55 • Видео
    Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

    Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

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    7 августа 2024, 12:28 • Новости дня
    Военкор назвал главное отличие боев в Курской области от предыдущих «рейдов» ВСУ

    Военкор Котенок: ВСУ в Курской области не пытаются прикрыться ширмой

    Военкор назвал главное отличие боев в Курской области от предыдущих «рейдов» ВСУ
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ не пытаются скрывать, что на территорию Курской области проникли регулярные украинские войска, в этом главное отличие от предыдущих «рейдов», заявил военкор Юрий Котенок.

    Он отметил в своем Telegram-канале, что ВСУ не прикрываются «ширмой фирм-прокладок РДК (Русский добровольческий корпус», внесен в России в список террористических организаций и запрещен) и прочих легионов вырусей».

    По словам военкора, в марте ВСУ планировали атаковать и захватить российские города, в том числе Грайворон и населенный пункт Козинка. Однако тогда, как и в предыдущие вылазки, это делалось под прикрытием, и Киев мог заявить, что «это внутренние разборки» России, а Украина ни при чем. Тогда противнику не удалось прорваться далеко.

    Между тем, подчеркивает Котенок, сегодня ситуация обстоит иначе. «Есть вполне определенные бригады ВСУ, которые зашли на нашу территорию. Не ДРГ, не отряд террористов, а регулярные войска соседнего государства. И этого не скрывают», – сказал военкор.

    Подобное нельзя назвать «рейдом» или терактом. «Если без дипломатической эквилибристики, то это войсковая операция, которую Киев развернул на территории Российской Федерации. Не полномасштабное вторжение по всей границе (хотя еще не вечер), но и не рядовые приграничные пострелушки», – указал Котенок.

    При этом Украина задействовала более масштабные силы, чем в марте, но несмотря на это, все же не добилась на первом этапе вторжения желаемых результатов.

    Котенок добавил, что у ВСУ не получилось взять райцентр с наскока, в ход пошли резервы. «Ситуация от этого легче не становится. Идут тяжелые бои», – заключил он.

    Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что Украина насыщала курское приграничье техникой и личным составом после попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию региона.

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    7 августа 2024, 13:27 • Новости дня
    Аналитик назвал точку невозврата в украинском конфликте

    Аналитик Лейрос: Призывы Зеленского к Западу сбивать ракеты России над Украиной приведут к большой войне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обращения президента Украины Владимира Зеленского к Западу с просьбой сбивать российские ракеты над Украиной приведут к полномасштабной войне, заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

    По словам эксперта, Зеленский требует действий, которые легко могут привести к тому, что украинский конфликт выйдет из-под контроля и перейдет точку невозврата, передает РИА «Новости».

    Лейрос считает, что Зеленский настаивает на этом из-за провала ВСУ на поле боя. Киев надеется, что получится втянуть НАТО в конфликт с Россией.

    Ранее украинские СМИ со ссылкой на Зеленского сообщали, что соседи Украины боятся сбивать ракеты ВС России из-за возможной реакции Москвы.

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    7 августа 2024, 07:45 • Новости дня
    Пилот ВСУ назвал F-16 «веселым самолетом»
    Пилот ВСУ назвал F-16 «веселым самолетом»
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский пилот с позывным «Мунфиш» заявил, что истребитель F-16 является очень веселым самолетом для полетов.

    Как сказал «Мунфиш» на видео, опубликованном пресс-службой НАТО, F-16 очень веселый самолет для полетов, при этом нельзя сказать, что МиГ, на котором он летал раньше, очень скучный, но F-16 более поворотливый, передает РИА «Новости».

    Ранее в Ростехе заявили, что поступившие Киеву истребители F-16 в конечном итоге будут уничтожены, они не являются соперником для российских Су-35С.

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    7 августа 2024, 00:33 • Новости дня
    Украинские спецслужбы запустили фейк о «скором захвате» Курской АЭС
    Украинские спецслужбы запустили фейк о «скором захвате» Курской АЭС
    @ Упр. коммуникаций КуАЭС/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Жителям Курчатова и Курчатовского района поступают звонки с ложной информацией о том, что вооруженные силы Украины якобы близки к «захвату» Курской АЭС, сообщают СМИ. В правительстве региона указали, что данная информация является фейком и «ничем не обоснована».

    Как пишет Sekunda media, «жителям Курчатова и Курчатовского района начали поступать звонки, якобы от российских властей, в которых предупреждают о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывают эвакуироваться». В правительстве региона призвали жителей «не поддаваться на информационные провокации».

    Глава Курчатова Игорь Корпунков сообщил, что «Курская АЭС в Курчатове работает в штатном режиме», передает РИА «Новости».

    В центре информирования граждан сообщили, что в «Курчатове все спокойно». Указывается, что при угрозах ракетной опасности или атаки БПЛА жителям следует придерживаться стандартных инструкций – «оставаться в доме, зайти в комнату, где нет окон». Подчеркивается, что «эвакуаций не проводится», передает ТАСС.

    Главк МЧС по Курской области предупредил, что в социальных сетях и пабликах «появляется много фейковой информации» об эвакуации на фоне атак ВСУ.

    Правительство Курской области сообщило в Telegram о том, что в Сети «распространяется фейковое видео», в котором врио губернатора Алексей Смирнов якобы «собирает мужчин в ополчение». Как пояснили власти региона, украинские спецслужбы использовали реальное видеообращение Смирнова, но заменили звуковую дорожку с помощью нейросети.

    На оригинальной записи Смирнов говорит не об ополчении, а о необходимости сохранять спокойствие: «Уважаемые куряне! Обстановка на приграничной территории продолжает оставаться напряженной. Работают Минобороны РФ и пограничники. Прошу сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника. Ситуация контролируемая».

    Напомним, Корпунков опроверг сообщения об украинских обстрелах Курской АЭС в Курчатове.

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    7 августа 2024, 08:33 • Новости дня
    Украина перебросила подразделения нацбата «Медведи SS» к Белгородской области
    Украина перебросила подразделения нацбата «Медведи SS» к Белгородской области
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ перебросили к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, они были переброшены с Херсонского направления в Харьковскую область. Среди переброшенных подразделений, рассказал Рогов, есть «Медведи SS», передает РИА «Новости».

    Ранее военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» с использованием беспилотников вскрыли в лесополосе замаскированные позиции, пулеметные точки и боевиков ВСУ.

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    7 августа 2024, 17:05 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину о ситуации в Курской области

    Герасимов: Продвижение ВСУ вглубь России остановлено

    Герасимов доложил Путину о ситуации в Курской области
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские силы остановили продвижение ВСУ вглубь территории России, заявил глава Генштаба Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

    «Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено», – сказал Герасимов.

    Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу России, передает ТАСС.

    По словам Герасимова, 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью 1 тыс. человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

    ВСУ при попытке наступления потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, а также 315 человек, из них не менее 100 убитыми.

    Напомним, Путин поручил региональным властям присоединиться к оказанию помощи Курской области.

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    7 августа 2024, 11:51 • Новости дня
    Военкор Поддубный: Украинские силы насыщали курское приграничье техникой

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские силы насыщали курское приграничье техникой и личным составом после попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию Курской области, сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

    В своем Telegram-канале он написал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют к курскому приграничью средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы, а также бронетехнику.

    «ВСУ, судя по всему, всерьез планируют развивать наступление и не оставляют попытки удержать часть нашей территории. Обстановка сложная», – написал он.

    Напомним, Министерство обороны сообщало, что с 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.

    В результате атаки ВСУ на Курскую область ранения получили шестеро детей, погибла мать одного из них. Также была атакована машина скорой помощи, водитель и фельдшер погибли, врач пострадал. ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал о гибели девушки и водителя микроавтобуса.

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    7 августа 2024, 12:37 • Новости дня
    Минобороны: ФСБ и ВС не допустили продвижения ВСУ вглубь России в Курской области
    Минобороны: ФСБ и ВС не допустили продвижения ВСУ вглубь России в Курской области
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Минувшей ночью подразделения Вооруженных сил России и пограничных органов ФСБ продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области вблизи границы с Украиной, российские силы не дали противнику продвинуться вглубь страны, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия границы на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории России.

    Противник понес потери около Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод, Кияницы, Корчаковки, Новой Сечи, Павловки, Городища Сумской области.

    Потери противника за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники.

    Отмечается, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Напомним, Минобороны сообщало, что с 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронемашин у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.

    В результате атаки ВСУ на Курскую область ранения получили шестеро детей, погибла мать одного из них. Также была атакована машина скорой помощи, водитель и фельдшер погибли, врач пострадал. ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал о гибели девушки и водителя микроавтобуса.

    Коментарии (35)
    7 августа 2024, 17:30 • Новости дня
    Американский журналист-расследователь найден мертвым в Киеве

    FOX2: В Киеве нашли убитым занимающегося расследованиями американского журналиста

    Американский журналист-расследователь найден мертвым в Киеве
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский журналист Титони Кук найден убитым в Киеве, он расследовал ситуацию с проституцией и наркоторговлей на Украине, сообщил телеканал FOX2.

    Посольство США в Киеве уведомило мать погибшего о его смерти 26 июля. Подруга журналиста Диана Осауленко заявила, что мужчина боялся оставаться дома в последнюю ночь и писал матери тревожные голосовые сообщения, передает «Рамблер».

    Тело Кука было найдено в районе Киева, в 20 минутах езды от его места жительства. В посольстве сообщили, что репортер был обнаружен мертвым «при подозрительных обстоятельствах».

    Мать журналиста начала сбор средств, чтобы транспортировать его тело на родину.

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    7 августа 2024, 19:04 • Новости дня
    Житель Суджи рассказал о последствиях атаки ВСУ на город
    Житель Суджи рассказал о последствиях атаки ВСУ на город
    @ t.me/gubernator_46

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель города Суджа в Курской области, расположенного неподалеку от украинской границы, рассказал об обстановке в городе после нападения вооруженных формирований Украины.

    По словам мужчины, всю ночь в городе были слышны мощные взрывы, передает радио Sputnik.

    В результате атаки пострадало здание городской администрации, около которого от взрыва образовалась большая воронка, рассказывает местный житель. Также «разметало» стоящий рядом восьмиквартирный дом: в нем выбило стекла, нет крыши, сообщил мужчина.

    Из-за случившегося, по его словам, в городе возникли перебои со связью, светом и водоснабжением.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует украинская армия и повлияет ли атака на Курскую область на ход боевых действий.

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    6 августа 2024, 23:21 • Новости дня
    Нигер объявил о разрыве дипотношений с Украиной

    Agence France-Presse сообщило о разрыве Нигером дипломатических отношений с Украиной

    Нигер объявил о разрыве дипотношений с Украиной
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Нигера объявили, что немедленно разрывают дипломатические отношения с Украиной, сообщил официальный представитель властей Нигера Амаду Абдраман.

    Абдраман сообщил, что Нигер собирается обратиться в СБ ООН по поводу «украинской агрессии», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Он объяснил решения властей Нигера «серьезностью ситуации», а также «признанной и предполагаемой причастностью Украины к агрессии» в Мали. Он пояснил, что Нигер рассчитывает на решение Совбеза «в отношении украинской агрессии и ее спонсоров». Абдраман призвал «международное сообщество противостоять принятому Украиной решению выступить в защиту терроризма в глобальном контексте, в котором игнорируется необходимость борьбы с этим злом», передает РИА «Новости».

    Напомним, причастность Киева к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер» вызвала резкую реакцию стран Африки.

    Посол Украины в Дакаре Юрий Пивоваров был вызван в МИД Сенегала из-за публикации в аккаунте посольства пропагандистского видео о поддержке террористов. Власти Буркина-Фасо также выразили осуждение действий посольства. Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной.

    Украинский МИД после этого заявил об отсутствии сотрудничества Киева с антиправительствеными джихадистами, хотя Украина сама развернула пропагандистскую кампанию, пытаясь присвоить себе лавры «победы над русскими» в Африке.

    Коментарии (15)
    7 августа 2024, 01:42 • Новости дня
    МИД назвал новости о покушениях на параде ВМФ неверным пониманием слов Рябкова

    МИД указал на неверную интерпретацию слов Рябкова в новостях о якобы готовившихся покушениях на параде ВМФ в Петербурге

    МИД назвал новости о покушениях на параде ВМФ неверным пониманием слов Рябкова
    @ кадр из видео канала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    МИД России указал на ошибочную интерпретацию слов замглавы ведомства Сергея Рябкова в сообщениях СМИ о том, что Украина якобы готовила покушение на президента России Владимира Путина и министра обороны страны Андрея Белоусова на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

    МИД сообщил, что ведомство «обратило внимание на появившуюся в СМИ информацию о готовившемся Киевом покушении» на Путина и Белоусова «во время их нахождения» на параде. Как подчеркнуло министерство, данные сообщения СМИ стали «результатом некорректной интерпретации журналистами» интервью Рябкова.

    В сообщении МИД в соцсети «ВКонтакте» указывается, что Рябков в интервью не касался «подробностей, относящиеся к компетенции других ведомств». При этом на прямой вопрос, «готовилась ли акция на Главном военно-морском параде» Рябков «не ответил утвердительно, признав лишь наличие «определенной увязки и с такого рода событиями», подчеркнул МИД.

    Напомним, в эфире телеканала «Россия 1» замминистра назвал готовившуюся Украиной провокацию «очень тревожным» эпизодом, который планировался в привязке «к нашим внутренним событиям, чтобы нанести максимальный урон и получить максимальный медийный эффект, нужный им».

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, на прямой вопрос Ольги Скабеевой, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал «безумием».

    Коментарии (6)
    7 августа 2024, 13:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели операции ВСУ в Курской области

    Эксперт Леонков: ВСУ атакой на Курскую область надеялись отвлечь ВС России с Торецкого и Покровского направлений

    Эксперт объяснил цели операции ВСУ в Курской области
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Для прорыва в Курской области ВСУ не хватает техники и личного состава. Сама операция, судя по всему, призвана усилить позиции Киева перед возможными мирными переговорами, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области.

    «Судя по всему, офис Зеленского принял решение о начале операции по прорыву линии боевого соприкосновения в Курской области. Силы противника поддерживаются артиллерией, системами залпового огня и БПЛА. Вполне вероятно, что ВСУ попытаются применить и F-16. Насколько известно, в настоящий момент к уже имеющемуся личному составу перебрасываются резервы», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Для отражения атаки Россия привлекает авиацию, работает артиллерия. Несмотря на сохраняющуюся динамику боевых действий, шансов добиться какого-то успеха у противника крайне мало. Для продвижения вглубь российских территорий требуются силы значительно большие, чем те, которые используют ВСУ», – подчеркивает он.

    «Учитывая тот факт, что в последнее время западные страны усиливают давление на офис Зеленского по вопросу начала мирных переговоров, вполне возможно, что за счет операции в Курской области они пытаются улучшить собственные позиции в рамках будущего диалога», – акцентирует эксперт.

    «Интересно, что до этого подобные попытки прорыва противник предпринимал в районе Белгорода. Скорее всего, ВСУ сочли перспективу продвижения в данном регионе маловероятной. Вполне возможно, что выбор Курской области делался из соображений эффекта неожиданности. Тем более, что действиям противника сопутствует и лесистая местность», – считает он.

    Леонков также допустил, что нажимом на Курском направлении ВСУ надеялись на то, что России придется перебрасывать силы с других направлений для отражения атаки. Речь могла идти о Торецком или Покровским направлениях. «Однако замысел провалился. Наши военные справляются с поставленными задачами имеющимися ресурсами», – заключил эксперт.

    Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области. По данным Министерства обороны, продвинуться вглубь России противнику не удалось. За сутки боевых действий украинская армия в общей сложности потеряла до 260 солдат и 50 единиц бронетехники. Ее резервам нанесено поражение в нескольких населенных пунктах Сумской области. В настоящий момент операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

    В результате действий украинской армии получили ранения шестеро детей. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Кроме того, в районе города Суджа БПЛА атаковал машину скорой помощи. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов принес соболезнования родным и близким убитых, добавив, что ВСУ обязательно настигнет возмездие.

    В общей сложности в результате обстрелов региона ранения и травмы получили 24 человека. По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, госпитализированы 13 граждан, один из которых находится в тяжелом состоянии. В ходе атаки украинской армии также были разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря.

    Атаки на российское приграничье начались в 8.00 мск во вторник. На тот момент Украина задействовала до трехсот солдат из 22-й механизированной бригады. Поддержка личного состава осуществлялась 11 танками и 20 ББМ.

    Коментарии (6)
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