Киев начал эвакуацию населения из пограничной с Курской области Украины

Киев решил принудительно эвакуировать 6 тыс. человек из 23 населенных пунктов Сумской области

Tекст: Дарья Григоренко

Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх подписал распоряжение о проведении обязательной эвакуации населения из 23 населенных пунктов, расположенных в пяти общинах региона. Причиной названа угроза жизни и здоровью граждан в связи с якобы интенсивными обстрелами со стороны российских Вооруженных сил, передает ТАСС.

Артюх отметил в эфире украинского национального телемарафона, что среди 6 тыс. человек, которых планируется эвакуировать, 425 детей. Сумская область Украины граничит с Белгородской, Брянской и Курской областями России

В среду ночью в Сумской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Сумах произошли взрывы.

Ранее сообщалось, что украинские власти начали принудительную эвакуацию детей из четырех населенных пунктов на подконтрольной ВСУ части территории ДНР.