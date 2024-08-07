Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший не то что войны, а настоящей армии. «Прогрессивный демократ», чью карьеру сделали деньги и поддержка NRA. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.0 комментариев
Киев начал эвакуацию населения из пограничной с Курской области Украины
Киев решил принудительно эвакуировать 6 тыс. человек из 23 населенных пунктов Сумской области
Украинские власти заявили о принудительной эвакуации более 6 тыс. жителей из 23 населенных пунктов Сумской области, сославшись на угрозу безопасности со стороны России.
Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх подписал распоряжение о проведении обязательной эвакуации населения из 23 населенных пунктов, расположенных в пяти общинах региона. Причиной названа угроза жизни и здоровью граждан в связи с якобы интенсивными обстрелами со стороны российских Вооруженных сил, передает ТАСС.
Артюх отметил в эфире украинского национального телемарафона, что среди 6 тыс. человек, которых планируется эвакуировать, 425 детей. Сумская область Украины граничит с Белгородской, Брянской и Курской областями России
В среду ночью в Сумской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Сумах произошли взрывы.
Ранее сообщалось, что украинские власти начали принудительную эвакуацию детей из четырех населенных пунктов на подконтрольной ВСУ части территории ДНР.