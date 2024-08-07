Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.2 комментария
Умерла сыгравшая в «Стартреке» и «Грызне» актриса Ясутаке
Актриса Патти Ясутаке, известная ролями в сериалах «Грызня» и «Стартрек: Следующее поколение», умерла от рака в возрасте 70 лет, сообщает журнал Variety.
Как говорится в сообщении, Патти Ясутаке, которая регулярно появлялась в «Грызне» и играла сестру Алису Огаву в «Стартрек: Следующее поколение», умерла в Санта-Монике5 августа из-за рака, ей было 70 лет, передает РИА «Новости».
Ясутаке также играла в сериалах «Ищейка», «Анатомия страсти», «Детектив Раш» и «Кости».