Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.2 комментария
Экстренные службы Курской области перевели на усиленный режим работы
Все экстренные службы в Курской области переведены на усиленный режим работы, больницы пополняют запас донорской крови, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
По его словам, Курская область героически противостоит атакам украинских нацистов, в связи с чем все экстренные службы были переведены на усиленный режим работы. В связи с ситуацией на границе учреждения пополняют запас донорской крови, передает РИА «Новости».
«С 10:00 сдать ее можно в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра», – сообщил он.
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что шестеро детей получили ранения в результате массированной атаки вооруженных сил Украины в Курской области.
Напомним, в результате обстрела города Суджа погибла местная жительница, также в Курской области погиб водитель микроавтобуса. Кроме того, ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа.