Экстренные службы Курской области перевели на усиленный режим работы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Курская область героически противостоит атакам украинских нацистов, в связи с чем все экстренные службы были переведены на усиленный режим работы. В связи с ситуацией на границе учреждения пополняют запас донорской крови, передает РИА «Новости».

«С 10:00 сдать ее можно в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра», – сообщил он.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что шестеро детей получили ранения в результате массированной атаки вооруженных сил Украины в Курской области.

Напомним, в результате обстрела города Суджа погибла местная жительница, также в Курской области погиб водитель микроавтобуса. Кроме того, ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа.