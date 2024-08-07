Маск объявил войну устроившим бойкот X компаниям

Tекст: Антон Антонов

Гендиректор X Линда Яккарино сообщила в соцсети, что компания подала иск против Глобального альянса за ответственные медиа (GARM), Всемирную федерацию рекламодателей (WFA), а также против членов GARM – рекламной коалиции, которая объединяет бренды и агентства с целью регулирования размещения рекламы в соцсетях.

Маск в X заявил, что компания два года «пыталась добиться мира», но «теперь это война». Он посоветовал всем компаниям, которые «систематически подвергаются бойкоту со стороны рекламодателей», подавать в суд.

Х подала иск после того, как возглавляемый республиканцами комитет Палаты представителей США по судебной системе опубликовал отчет, согласно которому GARM и его члены «сговорились» бойкотировать соцсеть после приобретения Маском, ограничив выбор потребителей в нарушение антимонопольного законодательства, передает РБК со ссылкой на Financial Times.

В ноябре Маск заявил, что не пойдет на поводу у компаний, которые пытаются «шантажировать его рекламой и деньгами». Комментируя отказ ряда компаний от рекламы в соцсети, Маск заявил: «Не рекламируйте». «Пошли вы», – добавил он.