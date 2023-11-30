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    Зеленский выдавливает Залужного из регионов
    ВС России применили против ВСУ комплекс «Языковед»
    Ереван обратился в ЕАЭС из-за отказа России пропускать армянские товары
    Эксперт разъяснил, как ГИБДД будет штрафовать за летнюю резину зимой
    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии
    Путин: Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада
    Эксперт: Лавров летит в Македонию спасать ОБСЕ
    Перевозчики в Словакии решили заблокировать КПП на границе с Украиной
    СМИ сообщили о гибели российского генерала Завадского
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский мир как духовное оружие стратегического назначения

    Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У финнов перестала действовать советская прививка

    Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.

    33 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский потребовал от США ярлык на продолжение войны

    Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.

    10 комментариев
    30 ноября 2023, 06:13

    Маск «послал» отказавшиеся от рекламы в Х компании

    Маск «послал» попытавшиеся «шантажировать» его рекламой в Х компании

    Tекст: Антон Антонов

    Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не пойдет на поводу у компаний, которые пытаются «шантажировать его рекламой и деньгами».

    Комментируя отказ ряда компаний от рекламы в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), Маск заявил: «Не рекламируйте». Он обвинил эти компании в попытке шантажа. «Пошли вы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Миллиардер не стеснялся в выражениях, повторив формулировку в нецензурном виде. По словам миллиардера, если X разрушит бойкот рекламодателей, то общественность возложит ответственность на компании. Он снова нецензурно выразился и «послал» людей, которые «думают о том, как выглядеть хорошо, пока делают зло». Маск призвал не рассматривать его визит в Израиль как извинение за свои слова. Также он не считает свои высказывания антисемитскими.

    Кроме того, Маск пожаловался, что сотни регуляторов в десятках странах по всему миру контролируют деятельность его компаний, включая SpaceX и Tesla.

    Напомним, как сообщали СМИ, из-за того, что Airbnb, Amazon, Coca-Cola, Microsoft и другие рекламодатели уже перестали или планируют прекратить размещать рекламу в соцсети, компания Илона Маска может потерять до 75 млн долларов.

    29 ноября 2023, 15:59
    Ереван обратился в ЕАЭС из-за отказа России пропускать армянские товары
    Ереван обратился в ЕАЭС из-за отказа России пропускать армянские товары
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Армения созвала срочное совещание в рамках ЕАЭС из-за непринятия Россией некоторых ее грузов через КПП «Верхний Ларс», заявил министр экономики республики Ваан Керобян.

    Керобян сказал, что Ереван изучает документы Россельхознадзора, чтобы понять, насколько продукция армянских бизнесменов не соответствует действующим российским нормам.

    Министр счел странным, что Россия в течение всего года развернула 35 машин, а потом «через два дня – еще 35 машин, при этом качество товара не меняется», передает ТАСС.

    Он также предложил армянским предпринимателям попытаться диверсифицировать экспортные рынки, чтобы «избежать подобных проблем», но отказался связать проблему с политическими причинами.

    Ранее Россельхознадзор зафиксировал резкий рост поставок из Армении зараженной вредителями продукции растениеводства и обратился к армянским коллегам незамедлительно принять меры для предотвращения нарушений.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сообщения о закрытии Россией своего рынка для армянских товаров не соответствуют реальности.

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    29 ноября 2023, 10:59
    Появились детали убийства двух россиянок в Турции

    Shot: Убитые в Турции россиянки были застрелены и вывезены в пригород

    Появились детали убийства двух россиянок в Турции
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Гражданки России 42-летняя риелтор и модель Ирина и ее 15-летняя дочь были застрелены, их тела перевезли в пригород Бодрума на юго-западе Турции, сообщают СМИ.

    Россиянок могли убить на вилле, которую они снимали в Бодруме, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на данные следствия.

    По предварительной информации, преступник завернул тела убитых в простыни, погрузил в автомобиль и выехал за город. Позже тела с огнестрельными ранениями обнаружили на склоне у дороги к бухте Тавшанбурун в трех метрах друг от друга.

    По одной из версий, к убийству мог быть причастен бывший муж женщины – гражданин Финляндии, он находится в розыске.

    Как рассказала «Газете.Ru» подруга убитой, у бывшего мужа Ирины Двизовой был запрет на приближение к ней и к ее дочери, выданный полицией Турции. Пара, как рассказала подруга, давно была в разводе, у них есть общий сын. «Она была замечательным человеком: открытым, добрым, светлым», – добавила собеседница.

    Ранее Генеральное консульство России в Анталье сообщило, что проверяет данные об убийстве двух россиянок в Турции.

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    29 ноября 2023, 16:07
    Глава МИД Венгрии сообщил о решении НАТО по членству Украины

    Глава МИД Венгрии Сийярто: Украина не будет принята в НАТО в 2024 году

    Глава МИД Венгрии сообщил о решении НАТО по членству Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны – члены Североатлантического альянса согласны с тем, что Киев не будет принят в НАТО в 2024 году, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто по итогам совещания с коллегами из стран НАТО в Брюсселе, которое длилось два дня, сообщил, что, как ясно дали понять союзники, в нынешних обстоятельствах о том, чтобы Украина стала членом альянса, и речи быть не может.

    «Сегодня всем стало понятно, что Украина не будет приглашена в НАТО до следующего саммита и на следующем саммите», – сообщил глава венгерского внешнеполитического ведомства, отметив, что на саммите в Вашингтоне в следующем году НАТО отметит 75-летие альянса, передает ТАСС.

    При этом НАТО и Украина утвердили программу сотрудничества на 2024 году, в рамках которой альянс продолжит обучать ВСУ.

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    29 ноября 2023, 16:14
    Россию исключили из Исполнительного совета ОЗХО
    Россию исключили из Исполнительного совета ОЗХО
    @ @mfa_russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия лишилась места в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по результатам голосования.

    В ходе голосования, прошедшего в рамках 28-й Конференции государств – участников ОЗХО, Россия получила 65 голосов при необходимых 66, передает ТАСС.

    От Восточноевропейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО получили Литва, Польша и Украина.

    Ранее российское посольство в Вашингтоне призвало США не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия.

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    29 ноября 2023, 20:32
    ВС России применили против ВСУ комплекс «Языковед»
    ВС России применили против ВСУ комплекс «Языковед»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные на Херсонском направлении применили против украинской армии специальный комплекс «Языковед» на базе бронированного автомобиля «Тигр» с громкоговорителем, через который транслируются призывы сдаться в плен.

    «Работа приносит очевидные плоды, потому что есть стабильный поток военнопленных с правого берега Днепра и с левого берега Днепра», – рассказал о работе комплекса командир подразделения группировки войск «Днепр», передает РИА «Новости».

    Вещание идет на украинском и на русском языках. Приказов вещать на английском пока не поступало, но специалисты для этого есть, отметил оператор «Языковеда».

    Ранее ВС России начали обучение по сбрасыванию с БПЛА листовок с призывом ВСУ сдаться.

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    29 ноября 2023, 19:50
    СМИ сообщили о гибели российского генерала Завадского

    Коммерсант: Погиб генерал-майор ВС России Владимир Завадский

    СМИ сообщили о гибели российского генерала Завадского
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генерал-майор Вооруженных сил России Владимир Завадский погиб 28 ноября, об этом сообщила Межрегиональная общественная организация (МРОО) «Кремль», не уточнив причину.

    Между тем, по данным агентства «Новороссия», Завадский погиб в районе города Изюма Харьковской области. По версии агентства УНИАН, военный попал под обстрел БТР в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, передает «Коммерсант».

    Завадский участвовал в СВО на Украине в качестве замкомандира 14-го армейского корпуса ВС РФ.

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    29 ноября 2023, 14:41
    Российские войска освободили Артемовское

    Минобороны: Российские войска освободили Артемовское в ДНР

    Российские войска освободили Артемовское
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское (Хромово).

    Также за сутки отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ около Шумов, Артемовского и Клещеевки ДНР, где потери противника составили 250 военнослужащих и пять танков.

    Кроме того, были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, боевая машина РСЗО «Град», станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов для РСЗО.

    В то же время на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки (ДНР). На Купянском направлении подразделениями Западной группировки отражена атака штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады противника в районе Лимана Первого Харьковской области.

    Всего на этом направлении потери противника составили до 20 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две американские бронемашины HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

    Кроме того, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки  «Центр» отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназа ВСУ рядом с Ямполовкой ДНР и Серебрянским лесничеством.

    В Минобороны добавили, что в районах Угледара, Антоновки и Никольского ДНР нанесено поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны. Противник за сутки потерял до 160 военнослужащих, две бронемашины и боевую машину РСЗО «Град».

    На Запорожском направлении нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ у Каменского и Работино Запорожской области. Общие потери противника – до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, а также артиллерийская система М777.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и два орудия Д-20.

    Ранее «Ахмат» сообщил о продвижении российских войск на западе Клещеевки.

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    29 ноября 2023, 08:38
    Крымские татары отреагировали на планы Киева сменить названия на полуострове

    Крымские татары назвали профанацией идею Киева сменить названия на полуострове

    Крымские татары отреагировали на планы Киева сменить названия на полуострове
    @ Сергей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал популизмом и профанацией идею киевских властей переименовать города в российском Крыму.

    По его словам, любые инициативы Киева в отношении Крыма не более чем дешевый популизм и профанация, не имеющие ничего общего с реальностью, передает РИА «Новости».

    Смирнов добавил, что за 23 года пребывания Крыма под контролем Украины крымские татары вдоволь испытали на себе весь негатив украинской национальной политики.

    Он подчеркнул, что это касается отказа в праве на реабилитацию и восстановление исторической справедливости, ущемления прав на сохранение и развитие культуры, языка и духовности, и только в российском Крыму права крымских татар и всех других народов, проживающих в республике, защищены законодательно и строго соблюдаются фактически.

    Ранее министерство реинтеграции Украины заявило о намерении переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой деколонизации, вернув им исторические наименования на крымско-татарском языке.

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    29 ноября 2023, 09:59
    ВСУ при бегстве с позиций под Донецком оставили около 200 тел сослуживцев

    Гагин: Gри бегстве с позици онецком ВСУ оставили около 200 тел сослуживцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ при бегстве с позиций под Донецком бросили порядка 200 тел сослуживцев, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, оставленные украинские позиции под Донецком буквально усеяны брошенными телами украинских солдат, на данный момент их насчитали около 200, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что противник, убегая, даже не пытался эвакуировать тела. По информации советника, сейчас эвакуацию тел украинских военнослужащих проводят российские силы.

    Ранее губернатор Владимир Сальдо со ссылкой на разведданные рассказал, что власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненых солдат и убитых с левого берега Херсонской области.

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    29 ноября 2023, 16:36
    Осужденного за шпионаж Уилана ударили по лицу в мордовской колонии
    Осужденного за шпионаж Уилана ударили по лицу в мордовской колонии
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    На территории производственной зоны ИК-17 произошла ссора между осужденным за шпионаж Полом Уиланом и другим заключенным, в результате которой американца ударили по лицу, сообщили в управлении ФСИН России по Мордовии.

    В ведомстве уточнили, что конфликт произошел на бытовой почве. Уилана ударили рукой в область левой стороны лица, передает РИА «Новости» сообщение управления ФСИН.

    Противоправные действия были немедленно пресечены сотрудниками учреждения, участников конфликта доставили в медчасть. У Уилана выявили ссадину в подглазничной области. Инцидент, как уточняется, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

    Адвокат Уилана Владимир Жеребенков предположил, что в колонии произошло «какое-то недопонимание». Он отметил, что контроль там «достаточно серьезный». Защитник добавил, что Уилан имеет спецподготовку, он боевой офицер и дважды воевал в Ираке. «Уилан уже давно сидит, всех обменяли, а его нет, все на нервах», – добавил защитник.

    В Белом доме ранее заявляли, что США и Россия не ведут переговоры по освобождению американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича.

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    29 ноября 2023, 08:43
    «Билайн» раскрыл новый способ телефонного мошенничества

    Tекст: Ольга Никитина

    Сотовый оператор «Билайн» предупредил о новой схеме телефонного мошенничества, при котором злоумышленники звонят жертвам под видом представителей операторов мобильной связи.

    В компании рассказали ТАСС, что мошенники звонят человеку и утверждают, что по данному номеру телефона якобы подана заявка на смену оператора связи. Далее для «обеспечения безопасности» абоненту предлагается сменить пароль в личном кабинете. Мошенникам нужен код из СМС-сообщения для сброса пароля с официального номера.

    Конечной целью является получение доступа в личные кабинеты банков, «Госуслуг» и других сервисов.

    Оператор подчеркнул, что представители телекоммуникационных компаний всегда звонят только со специального короткого номера и кодов никогда не спрашивают.

    Ранее в ВТБ предупреждали, что мошенники стали применять новую схему обмана россиян через звонки в приложениях площадок для объявлений.

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    29 ноября 2023, 18:11
    Эксперт: Лавров летит в Македонию спасать ОБСЕ

    Политолог Носович: Без участия России обеспечение безопасности в Европе обречено на провал

    Эксперт: Лавров летит в Македонию спасать ОБСЕ
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Надежды западных стран на исключение России из международного сообщества провалились, потому что без Москвы невозможно обеспечить безопасность в Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Носович. Ранее Северная Македония и Болгария решили снять запрет на пролет самолета РФ для участия Сергея Лаврова в Совете министров иностранных дел ОБСЕ.

    «Поездка Сергея Лаврова на саммит ОБСЕ в Северную Македонию важна сама по себе. После начала СВО западные страны обзавелись несбыточной мечтой – «отменить» Россию, сделать ее изгоем на всем международном пространстве. Но мы доказали, что мир не может существовать без Москвы», – сказал Александр Носович, специалист по прибалтийским странам, политолог.

    «Развитием отношений с нашей страной заинтересованы государства Азии, Африки, Латинской Америки. Как бы ни хотелось Западу, но обеспечение безопасности Европы без России заведомо обречено на провал. И если Россия выйдет из ОБСЕ, то организация лишится какого-либо смысла для существования. Мы же не хотим этого допустить», – отмечает собеседник.

    «Как отметил Лавров, Москва до сих пор сохраняет надежды на спасение организации. Вернуть ее к выполнению изначальных задач по обеспечению безопасности и сотрудничества вполне реально, но крайне трудно. Это поможет восстановить в Европе необходимый для дипломатии дух партнерства. Именно таким образом и задумывалось объединение при подписании Хельсинских соглашений», – подчеркивает эксперт.

    «Однако сегодня ОБСЕ превратилась в международно-бюрократический инструмент прозападной пропаганды. Тем не менее Россия до сих пор играет важную роль в европейской политике. Мы наложили запрет на председательство Эстонии в организации в следующем году, а сейчас ради приезда Лаврова Болгария откроет воздушное пространство на 72 часа», – уточняет политолог.

    «Эти факты лишний раз подчеркивают значимость России в обеспечении региональной безопасности. И противникам Москвы не под силу это изменить. Украина и государства Прибалтики, конечно, могут продолжать избранную линию игнорирования и бойкота РФ, однако ни к чему хорошему это их не приведет», – считает он.

    «Украинцы и прибалты загнали себя в ситуацию, в рамках которой любой контакт с Россией считается проигрышем. К сожалению, официальные представители этих государств зачастую опасаются диалога с Москвой, поскольку боятся потерпеть в нем интеллектуальное поражение», – резюмирует Носович.

    Ранее правительство Северной Македонии приняло решение снять запрет на пролет самолета РФ для участия Сергея Лаврова в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря в столице страны, городе Скопье. Отмечается, что введенные ЕС санкции «предусматривают исключения» для «международных конференций».

    Таким образом, действия Северной Македонии не противоречат регламенту Евросоюза. Позже последовало известие и о решении Болгарии. Государство также выдало разрешение на пролет Лаврова в рамках его посещения мероприятия ОБСЕ.

    Некоторые участники организации восприняли данную новость крайне негативно. Так, пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко заявил о бойкоте делегацией страны грядущей встречи, сообщает «Коммерсант».

    По его оценке, присутствие представителей Москвы на мероприятии впервые с февраля 2022 года лишь усугубит текущий кризис объединения. Со схожим по смыслу совместным заявлением выступили главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы. Они отметили, что грядущее выступление Россия попытается использовать для ослабления единства западного блока.

    На этом фоне министр иностранных дел Грузии Илья Дарчившвили, несмотря на демарш своих коллег, все-таки посетит саммит ОБСЕ. Председатель правящей партии страны Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что на встрече также будут присутствовать госсекретарь США и глава дипломатии ЕС, поэтому игнорирование события будет неправильным.

    Кроме того, он назвал «двойными стандартами» отказ от участия в саммите министров некоторых стран, например, Латвии. По его словам, Рига «поставляет в Россию вчетверо больше вина, чем Грузия». Он также посетовал на то, что именно это государство настаивало на вводе санкций Тбилиси в отношении Москвы, хотя само ведет с ней достаточно активную торговлю.

    Коментарии (14)
    29 ноября 2023, 11:43
    Владислав Сурков: Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован
    Владислав Сурков: Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован
    @ Киностудия имени М. Горького

    Tекст: Ольга Никитина

    Сборник повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя – это настоящий «учебник укрологии», который раскрывает «хуторянский менталитет малороссов», заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков.

    Сурков в статье, опубликованной на портале «Актуальные комментарии», пишет, что главными чертами украинской души являются сказочность мировосприятия, магическое мышление, впечатлительность и избыточная поэтичность. «Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован, третьего состояния он не знает», – уверен бывший помощник главы российского государства.

    Такой является и политическая культура украинства, считает он. «Колдуны и ведьмы майданов время от времени убеждают народ, что стоит немного пошабашить на площади, и жизнь наладится. Цеевропа, нато, безвиз, рамштайн, все эти в сущности бессмысленные для хуторян слова – на самом деле магические формулы, заклинания и заговоры, посредством которых все проблемы в одночасье должны быть решены. Должны, но не решаются», – говорится в статье.

    В результате, по словам Суркова, наступают отрезвление и обида на несостоявшееся чудо, а рейтинги «колдунов и ведьм» рушатся, их проклинают и забывают. Но тут же украинцы попадают под влияние «свежих проходимцев», добавляет автор.

    Украинское контрнаступление, по его словам, было спланировано «не по правилам науки побеждать, а по рецептам провинциальной ворожбы», а потому предсказуемо провалилось. «И что? В меланхоличном тексте для «Экономиста» Залужный уповает на нечто, сопоставимое с «изобретением пороха». То есть на какое-то самому ему неведомое чудо-оружие. Короче, опять на чудо», – пишет Сурков. «Одни киевские верхи утверждают, что у них есть план войны, другие, что его нет. Поручается вернуть мобилизованных домой, а кем их заменить, не указывается», – добавляет он.

    В итоге украинцы начинают разочаровываться в своих «колдунах». «И правда, кто им поможет? Заживо мумифицированный Байден? Декадент Залужный? Несчастная бездетная пара Ермак/Зеленский? Вряд ли. Сумерки. Канун мрака. Чуда не будет», – подчеркнул Сурков.

    На Банковой, по его словам, «тайком мечтают о Минске-3», однако никаких третьих Минских соглашений уже не будет. Россия, как отметил Сурков, больше не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку, а «нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое».

    «Следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного «государства». А одураченные украинцы будут говорить о Зеленском: «Сосульку, тряпку принял за важного человека!» – заключил Сурков.

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    29 ноября 2023, 13:45
    Певица Наргиз рассказала пранкерам о тату с Бандерой и спонсировании ВСУ

    Певица Наргиз рассказала пранкерам о татуировке с Бандерой и спонсировании ВСУ

    Певица Наргиз рассказала пранкерам о тату с Бандерой и спонсировании ВСУ
    @ Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Звезда шоу «Голос» на Первом канале Наргиз Закирова в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые разыграли певицу от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко, призналась в спонсировании ВСУ и поддержала бомбежку Донецка.

    Запись разговора Вован и Лексус опубликовали в своем Telegram-канале. Певица рассказала «Ткаченко», что поддерживает киевский режим и восхищается Владимиром Зеленским. Также она утвердительно ответила на вопрос о помощи ВСУ. «Я делаю, да, я помогаю. (...) Это имеет место», – приводит ее слова «Лента.ру».

    Во второй части розыгрыша с певицей связались уже от лица якобы президента Украины, роль которого исполнил пародист Макс Комикадзе. В ответ на вопрос о своем отношении к России и Украине Наргиз показала подставному Зеленскому свою новую татуировку в виде украинского тризуба. Кроме того, она поделилась планами набить портрет одного из лидеров запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры, которого она считает «very sexy» («очень сексуальным»). Наргиз назвала Бандеру своим «кумиром» и «героем». Еще певица хочет сделать тату с портретом самого Зеленского.

    «Я в хороших русских очень мало верю. Хорошие русские – это мертвые русские», – заявила звезда шоу «Голос».

    Планы ВСУ стрелять по Донецку, которые озвучил подставной Зеленский, певица встретила аплодисментами и согласилась на то, чтобы ракеты, которые нацелены на город, были подписаны ее именем.

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин уже призвал Генпрокуратуру России проверить Наргиз на предмет финансирования ВСУ.

    В мае 2022 года Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет из-за ее позиции по поводу спецоперации.

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    29 ноября 2023, 14:12
    Эксперт: НАТО не удастся заблокировать Балтику для России

    Военный эксперт Дандыкин: Россия готова ответить на вызовы стран НАТО в Балтике

    Эксперт: НАТО не удастся заблокировать Балтику для России
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Прикрываясь намерениями защитить свою подводную инфраструктуру, страны НАТО наращивают давление на Россию в Балтийском регионе. Однако наша страна готова дать противникам симметричный ответ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал капитан I ранга Василий Дандыкин. Ранее стало известно о готовности Великобритании отправить военные корабли в Балтийское море.

    «Любые действия противника вблизи наших границ создают определенные риски. Усиление патрулирования акватории Балтийского моря со стороны Британии и других европейских государств потенциально может привести к полной блокировке акватории для российских торгового и военного флотов. Наши противники всегда мечтали «зажать» Россию», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «В связи с этим, намерение превратить Балтийское море во внутренне озеро НАТО вполне укладывается в длительную историческую парадигму, используемую западными странами для планирования действий в военной сфере. Кроме того, передвижение кораблей вблизи границ РФ позволит собрать им и некоторую разведывательную информацию», – акцентирует собеседник.

    «Не верю, что их реальной целью является предотвращение нанесения ущерба критической подводной инфраструктуре. Могу их расстроить: они опоздали с реализацией этой цели на один год. «Северные потоки» уже разрушены, а остальным объектам опасность вроде бы не грозит. Столь глупыми отговорками Лондон пытается скрыть простое желание лишний раз напугать Москву», – подчеркивает эксперт.

    «Однако пустые демонстрации силы не собьют нас с выбранного пути. Мы привыкли к враждебности западных стран и готовы дать им пропорциональный ответ. Россия планомерно усиливает наблюдение за акваторией Балтийского моря. В случае, если корабли НАТО попытаются предпринять враждебные действия, мы быстро пресечем любую деятельность противника», – уточняет он.

    «Кроме того, мы планомерно предпринимаем и организационные улучшения в рамках работы Вооруженных сил на севере нашей страны. В настоящее время восстанавливается Ленинградский военный округ, который позволит значительно повысить эффективность российского флота в этой акватории», – резюмирует Дандыкин.

    Ранее стало известно о намерении Великобритании отправить военные корабли в Балтийское море. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны Эстонии. Отмечается, что основной целью Лондона станет защита подводной инфраструктуры от «саботажного» поведения России.

    Размещение кораблей будет проходить в Балтике, Северном море и Датских проливов. Основополагающий документ, регламентирующий эти действия, был принят министрами обороны стран Объединенных экспедиционных сил. В данную организацию помимо Британии также входят Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Швеция. Перечисленные страны уже заявили о своем намерении предоставить свой флот на эти цели.

    Патрульные корабли членов объединения будет охранять британский фрегат HMS Richmond. В коалицию также входят Нидерланды, Норвегия, Дания и Исландия. Между тем, в октябре Лондон планировал отправить 20 тыс. военнослужащих в страны Северной Европы для защиты критически важной инфраструктуры. Об этом сообщало издание Reuters.

    В их число войдут моряки, морпехи и летчики. Кроме того, в регион прибудут восемь кораблей Королевского флота, группа самолетов и вертолетов, отметил премьер-министр страны Риши Сунак. Также ожидаются крупномасштабные учения с участием нескольких стран.

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