  • Новость часаВ Минобороны назвали силы ВСУ при атаке на Курскую область
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Детей вернувшихся в Россию разведчиков ждут новые испытания
    Кимаковский заявил о скором освобождении Торецка
    Кривонос: Руководство Украины перестало верить в свою победу
    Умер актер из «Глухаря»
    Россия объявила персоной нон грата сотрудника молдавского посольства
    Демпартия практически единогласно поддержала Харрис кандидатом в президенты США
    ФСБ: Пограничники отразили провокацию ВСУ на границе Курской области
    Девушка погибла при атаке ВСУ на Курскую область
    Военкор рассказал о бункерах Зеленского под госпиталем с бойцами ВСУ
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский заговорил о референдуме

    Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Деколонизация» – это про кого угодно, но точно не про Россию

    Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Порядок, основанный на правилах», обречен

    Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?

    19 комментариев
    6 августа 2024, 18:36 • Новости дня

    Минобороны показало видео уничтожения украинских «Бук-М1»

    Минобороны показало видео уничтожения украинских «Бук-М1» в Сумской области

    Минобороны показало видео уничтожения украинских «Бук-М1»
    @ Владимира Зинина/ИТАР-ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Сумской области Украины ударами российских «Искандеров» уничтожены два зенитно-ракетных комплекса «Бук-М1» ВСУ, сообщил источник в силовых структурах, Минобороны опубликовало соответствующее видео.

    Комплексы уничтожены в районе населенного пункта Сенное, уточнил собеседник РИА «Новости».

    Во вторник ФСБ сообщила об отражении вооруженной провокации на границе Курской области.

    Минобороны назвало силы ВСУ при атаке на Курскую область и сообщило, что авиация ВС России поразила сосредоточения живой силы и техники ВСУ у нескольких населенных пунктах в Сумской области.

    5 августа 2024, 22:27 • Новости дня
    Звонок Белоусова сорвал провокацию Киева на параде в День ВМФ в Петербурге, где был Путин

    Рябков: Киев готовил провокацию на параде в День ВМФ в Петербурге, где присутствовали Путин и Белоусов

    Звонок Белоусова сорвал провокацию Киева на параде в День ВМФ в Петербурге, где был Путин
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Операция Киева, которую удалось предотвратить после телефонных переговоров министров обороны России и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина, со стопроцентной гарантией ввергла бы Россию и США в неуправляемую конфликтную фазу, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1». Он дал понять, что инцидент был связан с парадом в Петербурге на День ВМФ, на котором присутствовал президент России.

    Замминистра назвал готовившуюся провокацию «очень тревожным» эпизодом, который планировался в привязке «к нашим внутренним событиям, чтобы нанести максимальный урон и получить максимальный медийный эффект, нужный им». «Проехали, слава Богу, то есть сигнал нашего военного руководства и министра обороны американскому коллеге, видимо, возымел действие», – с облегчением заметил Рябков в интервью Ольге Скабеевой.

    «Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен российской стороной до Вашингтона, – и я так понимаю, не только до Вашингтона, но и до некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, – дошел. Мы избежали нового эскалационного витка», – заявил Рябков. 

    На прямой вопрос Скабеевой, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал  «безумием».

    Напомним, в конце июля замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что глава Минобороны России Андрей Белоусов направил очень серьезное предостережение шефу Пентагона Ллойду Остину. России и США тогда удалось предотвратить неуправляемую эскалацию в отношениях. Газета ВЗГЛЯД писала, как работает «телефонная дипломатия» между Москвой и Вашингтоном и к каким джентльменским соглашениям она приводит.

    Коментарии (39)
    6 августа 2024, 14:33 • Новости дня
    Военкор рассказал о бункерах Зеленского под госпиталем с бойцами ВСУ

    Военкор Котенок рассказал о бункерах Зеленского под госпиталем с бойцами ВСУ

    Военкор рассказал о бункерах Зеленского под госпиталем с бойцами ВСУ
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский прячется в бункерах, которые находятся под Киевским военным госпиталем, утверждает военный корреспондент Юрий Котенок.

    «На Банковой Зеленский появляется редко. Органы управления укронацистов в настоящее время располагаются под Киевским военным госпиталем», – написал Котенок в своем Telegram-канале, передает «Газета.Ru».

    По словам военкора, убежища расположены под корпусами госпиталя, в которых находятся раненые бойцы ВСУ и российские военнопленные.

    Ранее прятавшегося в бункере после начала СВО Зеленского сравнили с «ходячим трупом».

    Коментарии (9)
    6 августа 2024, 09:02 • Новости дня
    Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Парижа по Украине
    Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Парижа по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложенная Парижем формула урегулирования украинского конфликта не учитывает законные интересы России и значительной части украинского населения, в частности русскоязычных граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя интервью посла Франции в России Пьера Леви, в котором он подчеркнул необходимость возврата к соблюдению международного права и Устава ООН, Захарова отметила, что французская сторона умалчивает о серьезных проблемах на Украине, таких как разгул неонацизма, репрессии против оппозиции и ущемление прав русскоязычного населения, передает ТАСС.

    «Как мы видим, России, ее законным национальным интересам и интересам значительной части самих украинцев места в «посреднической» формуле Парижа просто не находится», – указала дипломат.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о «конкуренции мирных планов» по Украине.

    Коментарии (10)
    6 августа 2024, 13:55 • Новости дня
    В Совфеде жестко ответили на планы Киева устроить провокацию на параде ВМФ

    Сенатор Долгов: Москва предупреждает Штаты и ЕС об опасности дальнейшей эскалации

    В Совфеде жестко ответили на планы Киева устроить провокацию на параде ВМФ
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Россия не собирается использовать украинские методы в рамках текущего конфликта. Офис Зеленского прибегает к откровенно террористическим приемам, в чем ему активно помогают западные государства. Опускаться до их уровня Москва не намерена, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее стало известно, что Украина планировала провокацию на параде в День ВМФ.

    «Офис Зеленского пытался осуществить ужасающую попытку покушения на жизни наших ведущих политиков. Украинские власти давно растеряли остатки адекватности. Они не сторонятся откровенно террористических мер, забывая о том, что Россия также способна дотянуться ракетами до их парадов и церемоний», – заметил сенатор Константин Долгов.

    «Мы руководствуемся совершенно иными принципами. В отличие от Запада и Украины, мы помним, что даже в противостоянии должны быть границы дозволенного. Но западные страны перешли все возможные красные линии. Ситуация в мире с каждым днем становится все более опасной. При этом Москва неоднократно предупреждала Штаты и ЕС, что они стоят буквально в шаге от возможного конфликта с Россией. Им необходимо срочно задуматься о пересмотре собственных подходов к внешней политике», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Украина планировала провокацию на параде в День ВМФ. Об этом каналу «Россия 1» рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, именно ее обсуждали глава военного ведомства Андрей Белоусов и руководитель Пентагона Ллойд Остин в своем последнем телефонном разговоре.

    Дипломат отметил, что провокация планировалась в привязке к внутрироссийским событиям с целью «нанесения максимального урона» и получения необходимого медийного эффекта. «Проехали, слава Богу», – добавил он, уточнив, что сигнал, поданный Белоусовым своему американскому коллеге, «видимо, возымел действие».

    На прямой вопрос, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал «безумием».

    Напомним, Андрей Белоусов в разговоре с Ллойдом Остином в июле направил коллеге «очень серьезное предостережение» о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона. Известно, что в беседе обсуждался «вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации». Позже The New York Times сообщала, что темой разговора была подготовка «тайной операции Украины против России», которая, по мнению Москвы, была одобрена США.

    Белоусов якобы спросил у Остина, знал ли он о планах офиса Зеленского. Источники отметили, что в Пентагоне не были осведомлены о подобном, а заявление главы Минобороны России вызвало у представителей Штатов удивление. Однако американцы восприняли это «достаточно серьезно» и призвали Украину не проводить операцию, если таковая должна была осуществиться.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла значимость данного телефонного разговора и рассказывала, почему он стал символом возвращения к «джентльменским соглашениям».

    Коментарии (13)
    6 августа 2024, 14:19 • Новости дня
    Шойгу объяснил желание Запада добиться паузы в боевых действиях

    Шойгу: Запад хочет добиться паузы в боевых действиях, чтобы Украина могла перегруппироваться

    Шойгу объяснил желание Запада добиться паузы в боевых действиях
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад и киевский режим пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы Украина могла перегруппироваться, но Москва будет смотреть только на конкретные действия, а не просто доверять словам, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    «Запад, а в последнее время и его украинские слуги пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться», – передает его слова ТАСС.

    Доверять их словам Россия не намерена, Москва будет полагаться только на конкретные действия.

    Секретарь Совбеза добавил, что Украина за неполные два месяца, по данным Минобороны, потеряла более 115 тыс. военных. Этих потерь можно было избежать, если бы были выполнены требования, которые изложил президент России Владимир Путин.

    «Поэтому наша позиция ясна, понятна – войска движутся вперед», – указал Шойгу. Он напомнил, что за два месяца ВС России освободили 420 квадратных километров.

    Также, по данным с МО, с 14 июня ВСУ потеряли около 3 тыс. единиц бронетехники, а автомобильной – более 3 тысяч.

    Секретарь СБ добавил, что Киев никак не реагировал на предложения, озвученные Путиным в июне. О таких форматах, как Женевская конференция по Украине или мирная формула, говорить не приходится, поскольку переговоры проходят без главного переговорщика.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что до мирных переговоров по Украине осталось два шага.

    Коментарии (9)
    5 августа 2024, 19:59 • Новости дня
    В Николаевской области уничтожен пункт дислокации боевиков «Правого сектора»

    Tекст: Кристина Коваленко

    Пункт дислокации боевиков «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная на территории России) был поражен в районе населенного пункта Степовое Николаевской области.

    Об этом сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев, отметив большое количество уничтоженных боевиков, передает ТАСС.

    Также в Николаевской области на полигоне Широкий Лан было поражено место дислокации штатных подразделений ВСУ. В пункте проходили обучение около 10 тыс. человек. «Прилетело не по располагам мобиков. По располагам старослужащих», – сказал Лебедев.

    Ранее сообщалось об ударе по аэродрому для F-16 в Николаевской области.

    Коментарии (3)
    6 августа 2024, 08:31 • Новости дня
    СМИ: В Киевской области атаковано оборонное предприятие
    СМИ: В Киевской области атаковано оборонное предприятие
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В городе Бровары Киевской области подверглось атаке оборонное предприятие, расположенное неподалеку от местного торгового центра, пишут СМИ.

    Видео, на котором, предположительно, запечатлен момент прилета по объекту, опубликовал Telegram-канал Shot, передает Ura.Ru.

    «Сообщается, что атаковано оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал», – говорится в подписи к ролику.

    Ранее российские войска нанесли 33 удара высокоточным оружием по объектам ВПК Украины.

    Коментарии (7)
    6 августа 2024, 13:38 • Новости дня
    ВС России уничтожили два МиГ-29 на украинском аэродроме базирования
    ВС России уничтожили два МиГ-29 на украинском аэродроме базирования
    @ Danil Shamkin/Zuma/ТАСС

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России на аэродроме базирования уничтожены два МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, уничтожены РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, нанесено поражение складам вооружения и боеприпасов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 51 беспилотник.

    С начала спецоперации уничтожены 635 самолетов, 278 вертолетов, 29 235 беспилотников, 561 ЗРК, 16 776 танков и других бронемашин, 1396 машин РСЗО, 12 904 орудия полевой артиллерии и миномета, 24 419 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (8)
    6 августа 2024, 18:03 • Новости дня
    В Минобороны назвали силы ВСУ при атаке на Курскую область

    Минобороны: 300 боевиков и 11 танков ВСУ атаковали Курскую область

    В Минобороны назвали силы ВСУ при атаке на Курскую область
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные направили до 300 человек при поддержке 11 танков на российские позиции в Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    С 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Войска прикрытия госграницы и подразделения погранвойск ФСБ отражают атаки и наносят огневое поражение у границы и резервам на территории Сумской области.

    Авиация ВС России поразила сосредоточения живой силы и техники ВСУ у Басовки, Журавки, Хотеня, Юнаковки, Беловод и Храповщины в Сумской области. В район боестолкновения вышли резервы российской группировки войск на Курском направлении.

    Уничтожено до 16 единиц украинской бронетехники, включая шесть танков, две БМП, четыре БТР, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерную машину разграждения.

    Ранее ФСБ сообщила об отражении вооруженной провокации на границе Курской области.

    Коментарии (5)
    6 августа 2024, 09:59 • Новости дня
    В ВСУ заявили о невозможности возврата Крыма

    Михайлова: Крым не удастся вернуть в ближайшее десятилетие

    В ВСУ заявили о невозможности возврата Крыма
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крым не удастся вернуть в ближайшее десятилетие, заявила руководитель медицинской службы «Ульф» батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Алина Михайлова в интервью LIGA.net.

    По ее словам, вернуть Крым невозможно и сейчас, и в ближайшие десять лет, передает РИА «Новости».

    Михайлова добавила, что победой в войне будет не возвращение Крыма, а «преимущество над противником».

    Ранее экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Запад не смог помочь Киеву захватить Крым, несмотря на тщательную подготовку с использованием самых современных военных симуляторов.

    Коментарии (8)
    6 августа 2024, 09:41 • Новости дня
    Зеленский заявил о намерении создать в этом году основу для окончания конфликта
    Зеленский заявил о намерении создать в этом году основу для окончания конфликта
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Создание базы для завершения конфликта с Россией является неизменной целью Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    В своем обращении Зеленский сказал, что Киев планирует до конца этого года подготовить «реальную основу для справедливого окончания конфликта», передает телеканал «360».

    Ранее Зеленский обещал подготовить план действий по достижению мира на Украине.

    Коментарии (14)
    6 августа 2024, 13:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Тимофеевку в ДНР
    Российские войска освободили Тимофеевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Тимофеевка в Донецкой народной республике (ДНР), заняв более выгодные рубежи, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка нанесла поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны около Торецка, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены три контратаки 95-й десантно-штурмовой и механизированных штурмовых групп 53-й, 151-й и бригад ВСУ.

    Потери противника составили до 355 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, 122-мм гаубица Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира», сообщил Конашенков.

    Коментарии (0)
    6 августа 2024, 08:06 • Новости дня
    Times: Буданов с прошлого года планировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Африке
    Times: Буданов с прошлого года планировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Африке
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) с 2023 года хотел организовать нападение на участников группы «Вагнер» на территории Мали, утверждает газета Times.

    По данным Times, об этом свидетельствуют «просочившиеся документы агентства национальной безопасности США», передает РИА «Новости».

    Ранее украинская военная разведка сообщила, что причастна к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер».

    Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной.

    Коментарии (4)
    5 августа 2024, 19:18 • Новости дня
    Подполье: По аэродрому для F-16 в Николаевской области нанесен удар

    В подполье сообщили об ударе по аэродрому для F-16 в Николаевской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Удар по аэродрому, предназначенному для истребителей F-16, был нанесен в Николаевской области, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его информации, атакован военный аэродром Мартыновка, расположенный в Вознесенске, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что после двух точных попаданий по цели до сих пор наблюдаются периодические вторичные детонации. Слышны слабые взрывы с использованием боеприпасов меньшего калибра.

    По данным источников, Мартыновку подготовили в качестве аэродрома для F-16, где находятся ракеты для истребителей и летный состав.

    Ранее в Ростехе заявили, что полученные ВСУ F-16 будут уничтожены, как и вся западная техника.

    Коментарии (0)
    6 августа 2024, 03:15 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

    Tекст: Ольга Иванова

    Новые взрывы слышны в Харькове, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    Издание отметило, что в Харькове в очередной раз за ночь прозвучали звуки взрывов, передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Харьковской, Житомирской, Хмельницой и Ровенской областях.

    Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил о взрыве, который был похож на «прилет».

    Коментарии (0)
    Главное
    В ФССП заявили о готовности арестовать имущество Хабиба Нурмагомедова
    Движение по Крымскому мосту для автомобилей возобновлено
    В Госдуме опровергли сценарий принудительной блокировки YouTube в России
    Арестованный по делу о взятке Демчик отвечал за поставку парадной формы в войска
    Украинский дрон убил водителя микроавтобуса в Курской области
    Российские войска освободили Тимофеевку в ДНР
    Пострадавшему боксеру Двали сделали операцию на поврежденном глазу

    Как сделать вино новой нефтью России

    Десять лет назад, 6 августа 2014 года, в России были введены так называемые продовольственные контрсанкции – ограничения на поставки иностранной сельхозпродукции. Эти меры стали основой для многих других, направленных на рост российской продовольственной независимости. И результаты были достигнуты даже в областях, где отечественное сельское хозяйство переживало глубокий кризис, – например, в виноделии. Подробности

    Перейти в раздел

    Обмен Красикова и Уилана показал разницу в принципах России и Запада

    Все, кто вернулся в Россию в результате сделки по обмену заключенными, будут представлены к государственным наградам. Всех их лично приветствовал в аэропорту президент Владимир Путин. Но в центре внимания европейских СМИ один человек – Вадим Красиков. Немцы не хотели его отпускать – и у них были на то причины. Подробности

    Перейти в раздел

    Охота на украинские F-16 пойдет у румынской границы

    ВСУ намерены разместить западные F-16 около границы с Румынией. По замыслу противника, это обеспечит возможность быстрой дозаправки иностранных машин, а также их своевременное техническое обслуживание. Эксперты также полагают, что так противник намеревается спрятать дефицитные истребители от российских ракет – и решение этой задачи станет новым вызовом для отечественной разведки. Подробности

    Перейти в раздел

    Провал Украины в Африке играет в пользу России

    В попытках навредить России Украина потерпела дипломатическое фиаско в Африке. Сразу три страны африканского региона Сахель выразили крайнее неудовольствие заявлениями киевского режима, а одна из этих стран – Мали – разорвала с Украиной дипломатические отношения. В итоге позиции России в Африке только усилились. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кир Сталин создает армию

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которого недоброжелатели называют Киром Сталиным, заявил о создании специальной армии, задача которой – подавить массовые беспорядки. Погромы в Англии продолжаются уже неделю, причина – убийство троих детей. Нашлись и те, кто обвинил в происходящем Россию.

    • Почему Евросоюз боится Трампа

      Руководство Евросоюза создало специальную рабочую группу, задача которой – подготовиться к смене власти в США. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры ЕС боятся возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Но почему они этого боятся?

    • Зеленский решил спрятаться за спину народа

      Владимир Зеленский впервые публично допустил изменение границ Украины по итогам конфликта с Россией. По его словам, вопрос можно решить на референдуме, хотя лично ему такая идея не нравится. Кроме того, Зеленский больше не требует от Москвы вывода войск для начала переговоров. В чем его тактика?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............