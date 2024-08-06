Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.2 комментария
Движение по Крымскому мосту для автомобилей возобновлено
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили после перерыва, который длился почти час, сообщают информационные агентства.
Движение автотранспорта по мосту восстановили в 17.10 мск, о его перекрытии сообщалось в 16.23 мск, передает ТАСС.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины перекрытия не назывались.
Ранее о перекрытии Крымского моста сообщали 3 августа.