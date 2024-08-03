  • Новость часаРезервуары с топливом вспыхнули в Ростовской области после атаки ВСУ
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    Европа готовится к черным временам в Америке
    Бербок высказалась об обмене заключенными между Россией и Западом
    Рар: Решение Шольца об обмене Красикова разделило Германию
    Озвучены потери ЧВК «Вагнер» в боях с боевиками в Мали
    Зеленский раскрыл главную потребность Украины
    В России разработали дрон «Судного дня» на случай ядерной атаки
    Возвращенный в Россию Селезнев рассказал об издевательствах в американских тюрьмах
    Футболисты сборных Франции и Аргентины подрались после четвертьфинала Олимпиады
    Переводчица из Швейцарии доказала, что является матерью трех детей Дурова
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит с бойцами после войны

    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    28 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    9 комментариев
    3 августа 2024, 11:24 • Новости дня

    Движению по Крымскому мосту восстановили

    Tекст: Кристина Цыцура

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.

    Перекрытие моста произошло в 6.17 по московскому времени. В сообщении указывается, что «движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что в пробке ожидают около 1800 автомобилей: не менее 1300 из Кубани и около 500 из Крыма.

    2 августа 2024, 14:55 • Новости дня
    В США обвинили Россию в скандале с боксершей и трансгендером на Олимпиаде
    В США обвинили Россию в скандале с боксершей и трансгендером на Олимпиаде
    @ John Locher/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Давний конфликт между Международной боксерской ассоциацией (IBA), которую возглавляет выходец из России Умар Кремлев, и Международным олимпийским комитетом (МОК) мог послужить причиной скандала с итальянской боксершей Анджелой Карини и алжирским трансгендером Иман Хелиф, пишет журналист USA Today Дэн Уолкен.

    IBA утверждает, что Хелиф и тайваньский боксер Линь Юйтин, который также допущен на женские соревнования по боксу на Олимпиаде, не прошли «тесты на гендерную пригодность» на чемпионате мира 2023 года, указывает Уолкен в своей статье. При этом неизвестно, что это были за тесты, и нет никаких указаний, что «это как-то связано с трансгендеризмом», пишет он. МОК же утверждает, что они имеют право участвовать в соревнованиях.

    По мнению Уолкена, суть разгоревшегося скандала не только в «хромосомах и тестостероне». Когда Умар Кремлев возглавил IBA в 2020 году, он подписал крупное спонсорское соглашение с Газпромом, который «по сути финансировал всю деятельность» организации, пишет журналист.

    После начала спецоперации России на Украине МОК потребовал от IBA отказаться от Газпрома. Ответ IBA, в том числе заявление о том, что спонсорство Газпрома истекло в конце 2022 года, не удовлетворил МОК, который в итоге лишил ассоциацию права проводить олимпийский боксерский турнир, говорится в статье.

    IBA попыталась оспорить это решение в арбитражном суде, но ей было отказано. Среди причин, в частности, указывались «продолжающееся отсутствие финансовой прозрачности IBA, продолжающиеся проблемы с ее рефери и судьями и неспособность в полной мере реализовать меры по реформированию правительства, требуемые МОК».

    Этот спор между МОК и «полностью поддерживаемой Россией» IBA «достиг апогея на Олимпиаде, где русские персоны нон грата», отмечает журналист. Уолкен также отметил, что после скандальной церемонии открытия Олимпиады Кремлев опубликовал в соцсети X бывший Twitter, заблокирован в РФ) видео, в котором назвал президента МОК Томаса Баха «главным содомитом», а его команду – «изгоями общества».

    «Что все это значит? Трудно сказать наверняка, но если вы думаете, что IBA, подливающая масла в огонь, говорит исключительно о хромосомах и тестостероне, то у меня есть дача в Волгограде, которую я могу вам продать», – иронизирует автор.

    Ранее на Олимпиаде в Париже итальянская боксерша Анджела Карини снялась с боя против алжирского трансгендера. Она была вынуждена отказаться от продолжения поединка уже на первой минуте после того, как получила сильный удар в нос.

    Кандидат на пост президента США Дональд Трамп на Национальном съезде Республиканской партии в Милуоки заявил, что намерен прекратить практику, когда мужчины соревнуются с женщинами. Его мнение поддержал предприниматель Илон Маск.

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    2 августа 2024, 18:23 • Новости дня
    Рар: Решение Шольца об обмене Красикова разделило Германию
    Рар: Решение Шольца об обмене Красикова разделило Германию
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Решение Олафа Шольца об освобождении Вадима Красикова разделило немецких политиков. Одни, как Анналена Бербок, считают, что взаимодействие с Россией на текущем этапе невозможно. Другие же, как Фридрих Мерц, видят в инициативе хорошие для ФРГ перспективы, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее западные СМИ сообщили, что Шольц согласился на обмен Красикова ради Джо Байдена.

    «Олаф Шольц не скрывает того факта, что выдал Вадима Красикова под давлением американцев. Немногие в Германии хотели выпускать из тюрьмы человека, осужденного за убийство на территории ФРГ. Однако Джо Байдену был необходим масштабный внутриполитический успех. Сейчас именно американцы ликуют от того, что их граждан освободили», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Таким образом выяснилось, что основные переговоры по вопросу обмена пленных вели не немцы, а американцы. Шольц поддался колоссальному давлению, а глава МИД Анналена Бербок была категорически против каких-либо дипломатических переговоров с Москвой. Для ее партии «Зеленых» Россия давно стала главным врагом», – подчеркивает собеседник.

    «Именно поэтому выпуск Красикова так сильно и критикуется в западных СМИ. Никто не хотел давать Кремлю повода для подчеркивания собственного триумфа. Однако не все немецкие политики были негативны по отношению к данной инициативе. Например, лидер ХДС Фридрих Мерц не критикует подходы Шольца», – уточняет эксперт.

    «Он исходит из национальных интересов Германии. Красикова можно было держать в тюрьме еще 20 лет. Но это бы ничего не дало ФРГ, за исключением морального удовлетворения. В то же время заполучить нескольких немцев, вернувшихся на родину из тюрем, да еще и реализовать настойчивую просьбу США – все это дало Берлину в разы больше политических очков», – акцентирует он.

    «Кроме того, Шольц и Мерц, вероятно, сошлись во мнении, что принятие российских заключенных дополнительно укрепит международный имидж Германии. ФРГ еще раз подтвердила свою репутацию страны, готовой защищать либеральные ценности и стоящей на страже прав и свобод каждого человека», – считает политолог.

    «Именно в этом ключе подобная дипломатия и воспринималась в Западной Германии во времена холодной войны. Хотя все это и не мешает «Зеленым» активно критиковать произошедшее. Связанные с этой партией СМИ не забывают подчеркивать, что россияне передали ФРГ обычных граждан, а Берлин передал Москве киллера», – заключил Рар.

    На ваш взгляд
    Обмен заключенными с Западом – это примета устоявшейся конфронтации или скорой разрядки?



    Результаты

    Ранее издание Financial Times сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился обменять Вадима Красикова ради Джо Байдена. Лидеры обсуждали освобождение россиянина по телефонному разговору в январе этого года. Шольц не сразу откликнулся на инициативу США.

    В Белом доме понимали, что освобождение журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца Пола Уилана, а также журналистки Алсу Курмашевой и публициста Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) из российских тюрем возможно лишь при согласии Берлина передать Москве Красикова.

    Лишь во время визита в Вашингтон 9 февраля Шольц согласился пойти на этот шаг. «Ради вас я сделаю это», – сказал он Байдену. Однако официальное предложение по обмену президент США изложил канцлеру лишь в апреле. При этом освобождение Красикова вызвало неоднозначную реакцию в Германии.

    Так, издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что действия Шольца разочаровали генпрокуратуру ФРГ. Кроме того, газета Zeit указывает, что противником инициативы выступала глава МИД Анналена Бербок. По ее мнению, в текущий момент любое взаимодействие с Россией недопустимо. Она также считала, что освобождение Красикова могло бы бросить тень на немецкое правосудие.

    В то же время Олаф Шольц заявил, что лидер ХДС Фридрих Мерц одобрил предложение канцлера, пишет RND. Подчеркивается, что глава оппозиционной партии был проинформирован о готовящемся мероприятии на самом раннем этапе.

    Напомним, в четверг между США и Россией состоялся исторический и масштабный обмен заключенными. В этом процессе также участвовали власти и спецслужбы Турции, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Чтобы обмен состоялся, президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании фигурантов. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что данное событие означает для Москвы и западных стран.

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    2 августа 2024, 13:33 • Новости дня
    Песков: Дети разведчиков-нелегалов лишь в самолете узнали, что они русские

    Песков: Дети разведчиков-нелегалов лишь в самолете узнали, что они русские

    Песков: Дети разведчиков-нелегалов лишь в самолете узнали, что они русские
    @ Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дети российских разведчиков-нелегалов Анны и Артема Дульцевых, вернувшихся на Родину в результате обмена, лишь в самолете узнали, что они русские и кто такой президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, дети нелегалов-разведчиков Анны и Артема Дульцевых не говорят по-русски, они узнали, что русские, только в самолете, когда он взлетел из Анкары.

    «Путин их поприветствовал по-испански, он сказал Buenas noches (исп. «Доброго вечера» – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит ТАСС слова Пескова.

    Он также добавил, что дети не знали, кто их встречает и кто такой Путин.

    По его словам, Дульцевых могли лишить родительских прав, если бы остались на Западе, они сидели в тюрьме в Словении и лишены возможности видеть своих детей.

    Напомним, в рамках обмена России были выданы осужденные в Словении якобы за шпионаж Артем и Анна Дульцевы. По версии следствия, они выдавали себя за граждан Аргентины. На днях суд в срочном порядке приговорил их к одному году и семи месяцам лишения свободы. В Россию вернулись и двое детей Дульцевых.

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    2 августа 2024, 19:12 • Новости дня
    Проигравших трансгендерам боксерш пообещали наградить

    IBA пообещал наградить спортсменок, проигравших боксершам-трансгендерам

    Проигравших трансгендерам боксерш пообещали наградить
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев объявил о решении наградить спортсменок, которые были вынуждены выйти на ринг против соперниц, проваливших гендерный тест, на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

    В своем заявлении Кремлев выразил возмущение ситуацией, сложившейся на Олимпийских играх в Париже. Он подчеркнул, что допуск к соревнованиям спортсменок, проваливших гендерный тест, наносит серьезный ущерб репутации спорта и является проявлением неуважения к честным спортсменам, передает ТАСС.

    «IBA будет защищать каждую спортсменку. IBA наградит пострадавших спортсменок в боксе как за первое место на Олимпиаде. Мы будем отстаивать всех и, конечно же, защищать от гендерной дискриминации», – сказал он.

    «То, что сейчас происходит на Олимпийских играх, это позор всех времен, спортсмены получают отравления из-за циничности руководства МОК и завершают карьеру из-за гендерной дискриминации и отсутствия конкурентной борьбы», – добавил Кремлев.

    Ранее участие итальянской боксерши Анджелы Карини в Олимпийских играх в Париже завершилось досрочно из-за травмы, полученной в поединке с алжирским трансгендером Иман Хелиф, которая ранее не прошла гендерный тест.

    Напомним, что алжирский и тайваньский боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

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    2 августа 2024, 14:34 • Новости дня
    Песков объяснил теплое приветствие освобожденного Красикова охраной президента

    Песков: Освобожденный Красиков служил вместе с охранниками президента в ФСБ

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники охраны президента тепло приветствовали освобожденного в результате обмена россиянина Вадима Красикова, который в прошлом был служил вместе с ними в спецподразделении ФСБ России «Альфа», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков назвал естественным теплое приветствие Красикова охранной президента, поскольку он служил вместе с ними в «Альфе», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц долго не соглашался освободить осужденного в Германии на пожизненный срок офицера ФСБ Вадима Красикова, но США «надавили».

    На родину вернулись восемь россиян, находившихся в заключении на Западе, а также несовершеннолетние дети. Осужденный в Германии Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, прибыл в Москву вместе с другими вернувшимися в Россию.

    Российских граждан лично встретил президент России Владимир Путин, он ожидал их прибытия с цветами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

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    2 августа 2024, 20:15 • Новости дня
    Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении

    Сырский доложил Зеленскому о тяжелейшей ситуации на Покровском направлении

    Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация для украинской армии на Покровском направлении складывается тяжелейшим образом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в видеообращении сообщил, что главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский уведомил его о критическом положении украинских войск на Покровском направлении, передает «Московский комсомолец».

    По словам Зеленского, там проходят самые жесткие бои, а подразделения ВСУ, пытающиеся держать оборону на этом участке фронта, по сути «держат основу обороны и на всем востоке».

    Ранее Генштаб ВСУ назвал наиболее напряженным Покровское направление в ДНР.

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    2 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    ВСУ сбросили боеприпас в толпу на рынке Донецка
    ВСУ сбросили боеприпас в толпу на рынке Донецка
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ атаковали с беспилотника рынок в микрорайоне Абакумова на западе Донецка. Пострадали шесть человек, сообщила одна из сотрудниц рынка Анастасия.

    По ее словам, беспилотник почти никто не слышал, он скинул боеприпас: шесть человек ранило, двоих – сильно, передает ТАСС.

    «А так – никто даже не заметил, когда он подлетел. Часто летают дроны. Они сюда как домой к себе ходят. Честно, что за дрон, мы не видели, но была граната. Они именно гранату кинули, потому что когда идут вот эти камикадзе, намного сильнее взрывы получаются. А здесь стояла толпа, они просто в толпу кинули», – сказала Анастасия. Она добавила, что обстрелы и атаки с помощью дронов ВСУ совершают каждый день.

    Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, атака с беспилотника по рынку на западе Донецка является терактом киевского режима против мирных жителей.

    По ее словам, из года в год киевский режим проводит теракты против гражданского населения, и на этот терроризм против мирных жителей и дает деньги и технику Вашингтон, который также из года в год делает заявления о «правах человека и борьбе с терроризмом».

    Напомним, утром 21 января ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку на западе Донецка. В результате погибли 27 человек, 25 получили ранения. 22 января объявлено днем траура по погибшим. В Кремле произошедшее назвали чудовищным актом терроризма.

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    2 августа 2024, 15:28 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении двух систем Patriot в Одессе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Одессе уничтожены две украинские системы противовоздушной обороны Patriot, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

    По словам Лебедева, днем в пятницу в районе поселка Котовского, где находится военная часть, прозвучала серия взрывов с повторной детонацией, передает РИА «Новости».

    «Одесское сопротивление сообщает об уничтожении двух систем ПВО Patriot», – сказал он.

    Ранее ВС России уничтожили станцию воздушной разведки ВСУ «Марс-Л».

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    2 августа 2024, 19:36 • Новости дня
    Дизайнера Лебедева потребовали привлечь к ответственности за слова о Беслане

    Высший совет осетин обратился в Генпрокуратуру и СК из-за слов Лебедева о «Матерях Беслана»

    Дизайнера Лебедева потребовали привлечь к ответственности за слова о Беслане
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Международное общественное движение «Высший совет осетин» обратилось в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с требованием привлечь к ответственности известного дизайнера Артемия Лебедева за оскорбление памяти жертв теракта в Беслане.

    В своем заявлении «Высший совет осетин» подчеркивает, что высказывания Лебедева о «Матерях Беслана» и о том, что общественные организации, созданные после теракта в Беслане, «спекулируют на трагедии», являются грубым оскорблением памяти жертв и их близких, передает ТАСС.

    Заявление движения направлено на имя генпрокурора Игоря Краснова и главы СК Александра Бастрыкина. «Высший совет осетин» потребовал лишить дизайнера госнаград.

    Основанием для обращения в правоохранительные органы послужили высказывания Лебедева в интервью блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом), которое вызвало широкий общественный резонанс. Дизайнер подверг критике деятельность общественных организаций, созданных после теракта в Беслане, обвинив их в политической спекуляции. Лебедев сказал, что эти организации, взяв за основу случившееся в прошлом, «бегают с ним так, будто это событие все еще актуально».

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    2 августа 2024, 15:21 • Новости дня
    Сенатора Савельева задержали на выходе из зала заседаний
    Сенатора Савельева задержали на выходе из зала заседаний
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев был задержан после выхода из зала заседаний, сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

    «Он вышел из зала, и его задержали», – передает ТАСС слова Тимченко.

    Совет Федерации согласился на лишение неприкосновенности Савельева в связи с его возможной причастностью к организации убийства. Это решение было принято на закрытой части заседания после речи председателя Совфеда, которая подвела итоги весенней сессии, отметил Тимченко.

    Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился к Совфеду с просьбой лишить Савельева неприкосновенности из-за его подозрений в организации убийства. Он также отметил, что верхняя палата согласилась на проведение следственных действий.

    Савельев является сенатором с октября 2016 года, представляя исполнительный орган государственной власти Тульской области.

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    2 августа 2024, 14:14 • Новости дня
    Песков сообщил о попытке США надавить на сотрудника ГРУ через отца

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американские спецслужбы предприняли попытки психологического давления на задержанного сотрудника ГРУ, в том числе организовав телефонный звонок его отцу в Россию.

    Однако отец поддержал сына, что не оправдало ожиданий представителей США, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедший в четверг обмен, передает ТАСС.

    «Они нашли его отца и организовали телефонный звонок. Во время разговора отец, вопреки ожиданиям, сказал: «Сын, ты все делаешь правильно. Держись!», – добавил Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, каких российских заключенных в зарубежных тюрьмах Россия хотела бы вернуть в первую очередь в рамках возможных будущих обменов.

    «Это останется без ответа», – сказал он журналистам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

    Коментарии (10)
    2 августа 2024, 16:12 • Новости дня
    У задержанного сенатора Савельева обнаружили большой дом в Британии

    У задержанного сенатора Савельева нашли дом в Британии почти в 500 «квадратов»

    У задержанного сенатора Савельева обнаружили большой дом в Британии
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Семья сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева с 2016 по 2020 год владела домом площадью почти 500 квадратных метров в Великобритании.

    Роскошная недвижимость площадью 489 квадратных метров находилась в пользовании сенатора, его супруги и троих детей. Информация о том, что семья продолжала пользоваться этим домом по состоянию на 2020 год, указывает на длительный период владения этим объектом недвижимости, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу Савельев был задержан после выхода из зала заседаний.

    Коментарии (31)
    2 августа 2024, 20:47 • Новости дня
    Киргизия рассчитывает на особое положение для своих мигрантов в рамках ЕАЭС
    Киргизия рассчитывает на особое положение для своих мигрантов в рамках ЕАЭС
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Киргизии считают, что возможные ограничения в России на трудоустройство мигрантов не должны затронуть граждан республики, иначе «будет сложно объяснить им смысл участия в ЕАЭС», заявил вице-премьер республики Эдиль Байсалов в соцсети.

    «Мы исходим из того, что обсуждаемые в Госдуме поправки и ограничения не касаются граждан Киргизии. Согласно основным принципам ЕАЭС, наши граждане имеют свободный и равный доступ к трудовому рынку. Если будет другая интерпретация и наши граждане окажутся наравне с мигрантами из третьих стран, нам будет трудно объяснить нашему народу необходимость участия в ЕАЭС», – передает РБК его слова.

    Ранее председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и его заместитель Яна Лантратова внесли в Госдуму законопроект, который предлагает запретить мигрантам работу в сферах медицины, фармацевтики, а также в школьном и дошкольном образовании.

    В пояснительной записке авторы ссылаются на различия в образовании и практике между российскими и зарубежными учреждениями, а также на отличия медицинских терминов от «бытового русского языка» и «низкий уровень личной ответственности» иностранных граждан.


    Коментарии (50)
    2 августа 2024, 17:40 • Новости дня
    Трамп назвал феноменальной для России сделку по обмену заключенными
    Трамп назвал феноменальной для России сделку по обмену заключенными
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал отличной и феноменальной для России сделку по обмену заключенными.

    В интервью телеканалу Fox Business Трамп заявил, что российская сторона заключила отличную сделку, передает ТАСС.

    «Я не собираюсь критиковать их, потому что хорошо, что они [американские заключенные] дома, но они (власти России) заключили феноменальную сделку», – сказал политик.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

    Коментарии (11)
    3 августа 2024, 09:52 • Новости дня
    Озвучены потери ЧВК «Вагнер» в боях с боевиками в Мали

    Туареги сообщили о гибели 84 бойцов ЧВК «Вагнер» в боях с боевиками в Мали

    Озвучены потери ЧВК «Вагнер» в боях с боевиками в Мали
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате боев на севере Мали в конце июля погибли 84 участника ЧВК «Вагнер», заявил представитель движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) Мохаммед аль-Маулуд Рамадан.

    По его словам, помимо российских бойцов погибли 47 солдат правительственных войск, передает «Царьград». Еще 30 военных были ранены, семеро попали в плен.

    Ранее группа «Вагнер» заявила, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали, погиб командир штурмового отряда Сергей Шевченко. Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто и как устроил засаду на бойцов ЧВК «Вагнер» в Африке.

    Коментарии (11)
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    В России после огуречного начался томатный бум

    Россия в последние годы начала наращивать не только выпуск самих помидоров, но и производство готовой продукции из них, в первую очередь – томатной пасты. Однако задача по самообеспечению страны томатами до конца еще не решена – в отличие от огурцов. Доля импортных помидоров пока значительна. Почему справиться с томатами оказалось тяжелее, чем с огурцами? Подробности

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    Обмен Красикова и Уилана показал разницу в принципах России и Запада

    Все, кто вернулся в Россию в результате сделки по обмену заключенными, будут представлены к государственным наградам. Всех их лично приветствовал в аэропорту президент Владимир Путин. Но в центре внимания европейских СМИ один человек – Вадим Красиков. Немцы не хотели его отпускать – и у них были на то причины. Подробности

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    Мэр Одессы решил прикинуться защитником русского прошлого

    Попытка мэра Одессы Геннадия Труханова отстоять названия улиц, носящих имена советских и российских деятелей, обернулась нападками со стороны автора инициативы по переименованию – главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Дошло до того, что чиновник предложил градоначальнику уехать в Москву или Уфу. Удастся ли Труханову отстоять бульвар Жванецкого, Пушкинскую улицу и Думскую площадь? Подробности

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    Европа готовится к черным временам в Америке

    Евросоюз создает специальную группу по подготовке к смене президента США. Европейцы откровенно опасаются возвращения в Белый дом Дональда Трампа, ведь это чревато для них огромными расходами. Однако проблемы грозят Европе даже в том случае, если в Америке победит Камала Харрис. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Обмен заключенными с Западом: главное

      Между Россией и странами Запада состоялся крупнейший обмен заключенными со времен первой холодной войны. Самые известные имена в списке обменянных – Пол Уилан и Вадим Красиков. Они же – наиболее знаковые.

    • Байден пошел против самых влиятельных людей США

      Президент США Джо Байден, не желая досиживать в должности «хромой уткой», замахнулся на реформу исторического масштаба и бросил вызов крайне влиятельной группе лиц – судьям Верховного суда США. Зачем ему это нужно?

    • Финны стали внутренним голосом Зеленского

      Президент Финляндии Александр Стубб призвал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, отказавшись от предварительного условия по выводу войск. Стубб утверждает, что положение Украины улучшилось. В реальности ВС РФ подошли к городу Торецку, взятие которого грозит ВСУ обвалом фронта.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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