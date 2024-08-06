В Госдуме опровергли сценарий принудительной блокировки YouTube в России

Депутат Горелкин: В России не рассматривается сценарий принудительной блокировки YouTube

Tекст: Елизавета Шишкова

Он пояснил в своем Telegram-канале, что замедление YouTube по причине деградации его кэширующего оборудования не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google на территории России.

Подобная угроза могла бы возникнуть в теории только в результате принудительной блокировки платформы, однако этот сценарий не рассматривается, так как есть важное принципиальное условие – ответные меры России не должны быть во вред собственным гражданам.

Напомним, YouTube перестал показывать видео в высоком качестве на большинстве десктопных браузеров в России.