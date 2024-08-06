МФЮА и фонд «Защитники отечества» договорились об обучении ветеранов СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Замглавы Минобороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что МФЮА на сегодня является одним из наиболее успешных негосударственных вузов России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам Цивилевой, это соглашение позволит расширить возможности предоставления поддержки участникам СВО по обучению и трудоустройству. Планируется также развивать сотрудничество в молодежных проектах и патриотическом воспитании, оказании психологической и юридической помощи ветеранам и их семьям, добавила она.

Цивилева подчеркнула, что различные направления деятельности вуза востребованы у ветеранов спецоперации.

«За время работы фонда пришло более 6 тыс. запросов на трудоустройство. «Защитники Отечества» заинтересованы в получении качественного общего и дополнительного образования, благодаря которому они обретут востребованную профессию и найдут достойную работу. Мы должны сделать все возможное, чтобы наши герои могли реализоваться и дальше приносить пользу своей стране. Уверена, сотрудничество с ведущими вузами позволит решить все поставленные задачи», – сказала она.

При необходимости ветераны СВО с инвалидностью и дети героев смогут обучаться в университете в режиме онлайн, добавила Цивилева.

Председатель фонда «Защитники Отечества» отметила, что считает перспективным и направление по работе с молодежью. Она рассказала, что более 3,5 тыс. ветеранов СВО занимаются с подрастающим поколением. За год работы фонд провел 25 тыс. патриотических мероприятий, участие в которых приняли 500 тыс. детей.

Специалисты вуза могут заниматься и таким важнейшим направлением, как психологическая поддержка ветеранов спецоперации и членов их семей. Фонд и университет в рамках соглашения договорились о совместной работе на научных конференциях и форумах, семинарах и круглых столах, представляющих взаимный интерес.