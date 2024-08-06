Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.2 комментария
Названо самое скачиваемое мобильное приложение в России
«VK видео» стало самым скачиваемым приложением в Google Play и AppStore у россиян
На фоне проблем с работой YouTube российские пользователи начали переходить на отечественные сервисы, самым скачиваемым приложением стало «VK видео», свидетельствуют данные магазинов Google Play и AppStore.
В тройку популярных в России приложений в AppStore также вошли Rutube и TikTok, а в Google Play – «Дзен» и приложение для просмотра смешных картинок, передает ТАСС.
Как сообщили в компании VK, количество скачиваний «VK видео» в 4,5 раза превысило среднемесячные значения.
Ранее видеохостинг YouTube прекратил показ видео в высоком качестве на большинстве десктопных браузеров в России.