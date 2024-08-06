«Другая Украина» обратилась в Совет ОБСЕ для предотвращения третьей мировой

Tекст: Валерия Городецкая

Обращения направлены председателю офиса Совета Европы на Украине Мачею Янчаку, председателю постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Яну Боргу и к послам всех государств, аккредитованных на Украине.

«Сегодня преступный режим Зеленского является главным препятствием для достижения мира в украинском конфликте, который рискует перерасти в третью мировую войну. Современная Украина Зеленского сделала государственной нацистскую идеологию, которая проповедует вечную войну с Россией, полностью подчинила ей экономику и политику страны. Украина Зеленского полностью попирает демократические принципы, базовые права своих граждан, давно превратившись в диктатуру», – сообщается на сайте движения.

В частности, в обращении в Совет ОБСЕ «Другая Украина» просит рассмотреть узурпацию власти утратившим легитимность главой киевского режима Владимиром Зеленским, а также случаи дискриминации граждан Украины по языковому, религиозному признакам и политическим убеждениям, проявления агрессивного национализма, нацистских методов для устрашения населения и борьбы с оппозицией.

«Мы уверены, что преступный режим Зеленского должен получить объективную квалифицированную оценку Совета Европы и дипломатических представительств на Украине как угрожающий миру и провоцирующий полномасштабную третью мировую войну», – говорится в сообщении.