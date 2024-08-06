Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.2 комментария
«Другая Украина» обратилась в Совет ОБСЕ для предотвращения третьей мировой
Международное общественное движение «Другая Украина» направило обращения в международные организации с целью предотвратить третью мировую войну.
Обращения направлены председателю офиса Совета Европы на Украине Мачею Янчаку, председателю постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Яну Боргу и к послам всех государств, аккредитованных на Украине.
«Сегодня преступный режим Зеленского является главным препятствием для достижения мира в украинском конфликте, который рискует перерасти в третью мировую войну. Современная Украина Зеленского сделала государственной нацистскую идеологию, которая проповедует вечную войну с Россией, полностью подчинила ей экономику и политику страны. Украина Зеленского полностью попирает демократические принципы, базовые права своих граждан, давно превратившись в диктатуру», – сообщается на сайте движения.
В частности, в обращении в Совет ОБСЕ «Другая Украина» просит рассмотреть узурпацию власти утратившим легитимность главой киевского режима Владимиром Зеленским, а также случаи дискриминации граждан Украины по языковому, религиозному признакам и политическим убеждениям, проявления агрессивного национализма, нацистских методов для устрашения населения и борьбы с оппозицией.
«Мы уверены, что преступный режим Зеленского должен получить объективную квалифицированную оценку Совета Европы и дипломатических представительств на Украине как угрожающий миру и провоцирующий полномасштабную третью мировую войну», – говорится в сообщении.