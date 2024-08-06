Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?11 комментариев
Аббас: Сектор Газа должен вернуться под контроль законных палестинских властей
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что сектор Газа должен быть передан под управление законных палестинских властей.
В интервью РИА «Новости» он подчеркнул, что выступает против израильских планов, предусматривающих некие временные решения. По его словам, управление Газой должно осуществляться под эгидой ООП (Организации освобождения Палестины) и законного палестинского правительства.
Аббас заявил, что ООП выражает готовность подключиться к переговорам о прекращении огня в секторе Газа.
Ранее Аббас заявил, что убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании затруднит переговоры о прекращении конфликта в секторе Газа.