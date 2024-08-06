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    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

    25 комментариев
    6 августа 2024, 07:49 • Новости дня

    Аббас: Сектор Газа должен вернуться под контроль законных палестинских властей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что сектор Газа должен быть передан под управление законных палестинских властей.

    В интервью РИА «Новости» он подчеркнул, что выступает против израильских планов, предусматривающих некие временные решения. По его словам, управление Газой должно осуществляться под эгидой ООП (Организации освобождения Палестины) и законного палестинского правительства.

    Аббас заявил, что ООП выражает готовность подключиться к переговорам о прекращении огня в секторе Газа.

    Ранее Аббас заявил, что убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании затруднит переговоры о прекращении конфликта в секторе Газа.

    3 августа 2024, 15:13 • Новости дня
    В Иране после расследования раскрыли подробности убийства лидера ХАМАС

    КСИР: Хания был убит снарядом малой дальности

    В Иране после расследования раскрыли подробности убийства лидера ХАМАС
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), пишет Tasnim.

    Выстрел сопровождался сильным взрывом, который произошел за пределами гостевого дома, следует из заявления КСИР по итогам расследования убийства Хании, которое приводит Tasnim, передает ТАСС.

    Кроме того, в заявлении говорится, что Иран считает Израиль ответственным за гибель Хании: «Авантюрный и террористический сионистский режим ответит за это преступление и будет сурово наказан в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом».

    В КСИР также заявили, что убийство лидера ХАМАС было организовано Израилем при поддержке правительства США.

    Ранее разведка Ирана заявила, что главу политбюро ХАМАС убили с разрешения США.

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    5 августа 2024, 06:06 • Новости дня
    Израиль допустил нанесение превентивного удара по Ирану

    TI: Израиль рассматривает возможность нанести превентивный удар по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Израиля рассматривает возможность нанести превентивный удар по Ирану, в случае если Тегеран решит атаковать, сообщила газета The Times of Israel.

    Издание пишет, что накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с руководством армии и спецслужб, на которой обсуждались, в том числе, превентивные действия. Предполагается, что они будут возможны, если разведка подтвердит намерение Ирана ударить по Израилю, передает ТАСС.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главам МИД стран G7, что атака Ирана и «Хезболлы» на Израиль может начаться уже в понедельник.

    Ранее NBC сообщил, что Израиль готовится к возможной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы» из-за убийства Хании и Шукра.

    Иран отказался смягчить свою реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, несмотря на призывы США и арабских стран.

    Ливанское движение «Хезболла» продемонстрировало ракетную систему залпового огня повышенной дальности и подземный тоннель для безопасного перемещения установок.

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    5 августа 2024, 19:35 • Новости дня
    Иран призвал авиакомпании избегать воздушного пространства страны

    The Wall Street Journal: Иран призвал авиакомпании избегать в ближайшие дни своего воздушного пространства

    Иран призвал авиакомпании избегать воздушного пространства страны
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран призвал авиакомпании и авиационные власти избегать воздушное пространство страны на фоне продолжающихся угроз со стороны официальных лиц атаковать Израиль, сообщило The Wall Street Journal.

    Уведомления были разосланы после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил министрам иностранных дел стран G7 о том, что Иран может атаковать Израиль в ближайшие пару дней, передают «Известия»

    О том, какой именно удар готовит Иран, Блинкен не сказал. При этом госсекретарь подчеркнул, что отношения Вашингтона и Тегерана серьезно пострадают в случае мощной атаки на Израиль.

    Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что Иран не хочет эскалации, но считает необходимым наказать Израиль за убийство лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

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    4 августа 2024, 22:18 • Новости дня
    Иран отверг призывы США не наносить ответный удар по Израилю

    WST: Иран отверг призывы США и арабских стран смягчить свою реакцию на убийство Хании

    Tекст: Вера Басилая

    Иран отказался смягчить свою реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, несмотря на призывы США и арабских стран, и намерен нанести ответный удар по Израилю, сообщили источники газеты The Wall Street Journal.

    Лидеры Ирана пообещали нанести ответный удар, ответив арабским дипломатам, что «им все равно, спровоцирует ли ответ войну», передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Источники издания сообщают, что США попросили союзников передать Ирану предупреждение, что любой значительный удар по Израилю вызовет ответную реакцию, и дали понять, что новому президенту Масуду Пезешкиану лучше проявить сдержанность для улучшений отношений с Западом.

    Накануне в Иране после расследования раскрыли подробности убийства лидера ХАМАС. Стало известно, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. Кроме того, разведка Ирана заявила, что главу политбюро ХАМАС убили с разрешения США.

    Ранее в Иране пообещали «быстрый и жесткий» удар по Израилю.

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    4 августа 2024, 01:59 • Новости дня
    «Хезболла» запустила «шквал ракет» по Израилю

    «Хезболла» обстреляла населенный пункт на севере Израиля десятками ракет «Катюша»

    Tекст: Антон Антонов

    Times of Israel пишет о «шквале ракет» со стороны ливанского движения «Хезболла» по северу Израиля. В «Хезболле» подтвердили, что выпустили по населенному пункту Бейт-Гилель десятки ракет.

    В субботу Армия обороны Израиля сообщила, что ВВС нанесли удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана, а также «уничтожили террориста «Хезболлы» в районе Дересриан», передает РИА «Новости».

    Позднее Times of Israel сообщила, что «шквал ракет выпущен из Ливана по северу» Израиля. «Многочисленные перехваты со стороны «Железного купола» видны над Галилеей», – говорится в сообщении.

    «Хезболла» пояснила, что «включило новое поселение Бейт-Гилель» на севере Израиля «в свой график обстрелов и впервые обстреляло его десятками ракет «Катюша». «Хезболла» назвала это ответом на удары Израиля по югу Ливана.

    Напомним, израильские ВВС нанесли ракетный удар по южному пригороду Бейрута. В результате был убит Фуад Мохсен Шокр – один из командующих вооруженными формированиями «Хезболлы».

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    3 августа 2024, 16:08 • Новости дня
    Делегация Израиля прибыла в Каир для переговоров со спецслужбами

    Tекст: Кристина Цыцура

    Высокопрофильная делегация Израиля прибыла в Каир для переговоров с египетскими спецслужбами о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками с движением ХАМАС, сообщил журналист издания Axios Барак Равид, ссылаясь на свои источники.

    «В состав высокопоставленной израильской делегации входят директор разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа и директор службы безопасности ШАБАК Ронен Бара», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Отмечается, что делегация планирует обсудить с главой египетской разведки Аббасом Камелем вопросы прекращения огня и обмена заложниками в Газе.

    По информации источников, приезд израильской делегации стал результатом активного вмешательства со стороны Вашингтона.

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    4 августа 2024, 16:23 • Новости дня
    Хуситы пообещали Израилю ответный удар со всех направлений сопротивления

    Tекст: Ольга Иванова

    Ответный удар по Израилю за убийства палестинских и ливанских командиров движений сопротивления будет со всех направлений, заявил официальный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), член политбюро Али Аль-Кахум.

    Он отметил, что движение заявляет «израильтянам и американцам, что они должны нести ответственность за расширение масштаба противостояния», передает РИА «Новости».

    Накануне в Иране после расследования раскрыли подробности убийства лидера ХАМАС. Стало известно, что Хания был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. Кроме того, разведка Ирана заявила, что главу политбюро ХАМАС убили с разрешения США.

    Ранее в Иране пообещали «быстрый и жесткий» удар по Израилю.

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    3 августа 2024, 10:22 • Новости дня
    В Иране пообещали «быстрый и жесткий» удар по Израилю

    WSJ: В Иране пообещали «быстрый и жесткий» удар по Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки различных стран не допустить ответный удар Ирана по Израилю не имеют смысла, поскольку Тель-Авив пересек все красные линии, заявил один из иранских дипломатов, пишет The Wall Street Journal.

    Сама атака будет «молниеносной и жесткой», подчеркнул собеседник WSJ, передает RT.

    Ранее американское издание Axios сообщило, что ВС США готовятся вместе с Израилем отразить возможную атаку Ирана.

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    4 августа 2024, 18:42 • Новости дня
    В США заявили в возможности сделки по заложникам и прекращению огня в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    США все еще верят в возможность сделки по освобождению заложников и прекращению огня между Израилем и ХАМАС, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    По словам Кирби, США считают, что стороны находятся достаточно близко от заключения данного соглашения, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль оставляет за собой возможность возобновить войну в секторе Газа до достижения всех заявленных целей вне зависимости от условий сделки по заложникам с палестинским движением ХАМАС.

    Кроме того, премьер-министр Израиля сообщил о готовности страны продолжать военные действия в одиночку, даже если США прекратят оказывать военную помощь.

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    4 августа 2024, 23:48 • Новости дня
    Движение «Хезболла» показало видео с ракетами дальнего действия

    Tекст: Вера Басилая

    Ливанское движение «Хезболла» продемонстрировало ракетную систему залпового огня повышенной дальности и подземный тоннель для безопасного перемещения установок, следует из размещенного движением видео.

    На кадрах показан тоннель, в котором бойцы «Хезболлы» передвигаются на мотоциклах. Также демонстрируется развертывание ПСЗО в лесополосе. Видео сопровождается заявлением: «Наказание болезненно», передает РИА «Новости».

    Ранее NBC сообщил, что Израиль готовится к возможной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы» из-за убийства Хании и Шукра.

    Напомним, израильские ВВС нанесли ракетный удар по южному пригороду Бейрута. В результате был убит Фуад Мохсен Шокр – один из командующих вооруженными формированиями «Хезболлы».

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    5 августа 2024, 04:00 • Новости дня
    Блинкен спрогнозировал, когда Иран атакует Израиль

    Блинкен: Атака Ирана и «Хезболлы» на Израиль может начаться уже в понедельник

    Tекст: Вера Басилая

    США не знают точного времени возможной атаки Ирана и ливанского движения «Хезболла» по Израилю, но она может начаться уже в понедельник, сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен главам МИД стран G7.

    Источники портала Axios сообщили, что Блинкен заявил главам МИД стран G7, что Иран и  «Хезболлах» примут ответные меры, но «пока неясно в какой форме», атака может начаться уже в ближайшие 24-48 часов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, госсекретарь США отметил, что наращивание численности американских войск в регионе преследует «исключительно оборонительные цели».

    Ранее NBC сообщил, что Израиль готовится к возможной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы» из-за убийства Хании и Шукра.

    Иран отказался смягчить свою реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, несмотря на призывы США и арабских стран.

    Ливанское движение «Хезболла» продемонстрировало ракетную систему залпового огня повышенной дальности и подземный тоннель для безопасного перемещения установок.

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    3 августа 2024, 13:04 • Новости дня
    Израиль начал контртеррористическую операцию в Тулькарме

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израильские силовые структуры осуществляют контртеррористическую операцию в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, подчеркнув, что ВВС нанесли удар по автомобилю, в котором находились пять вооруженных радикалов.

    «ЦАХАЛ, ШАБАК (Служба общей безопасности) и полиция Израиля в настоящее время осуществляют контртеррористическую операцию в районе Тулькарма», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    В ведомстве добавили, что ранее израильские ВВС атаковали пятерых террористов в автомобиле в пригороде Тулькарма, городе Каффин.


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    4 августа 2024, 23:10 • Новости дня
    Израиль приготовился к многодневной атаке Ирана и «Хезболлы»

    NBC: Израиль готовится к возможной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы»

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль ожидает, что со стороны Ирана и шиитского движения «Хезболла» в течение нескольких дней могут быть запущены волны ракет и беспилотников, сообщил телеканал NBC News.

    Израильский чиновник сообщил, что в Израиле ждут, что в течение нескольких дней по стране будет нанесен массированный удар ракетами и дронами в ответ на убийство Хании и Шукра, передает РИА «Новости».

    Ранее Иран отказался смягчить свою реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, несмотря на призывы США и арабских стран.

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    5 августа 2024, 00:41 • Новости дня
    КСИР опроверг версию о вербовке иранских спецслужб для убийства Хании

    Tекст: Вера Басилая

    Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные части ВС) опроверг версию о вербовке иранских разведслужб для убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС, сообщил официальный представитель парламентской комиссии Эбрахим Резаи.

    Резаи отметил, что заместитель командира сил «Аль-Кудс» подчеркнул, что убийство «мученика Хании не было результатом внедрения агентов», вопрос не обсуждается, передает ТАСС.

    Газета The Daily Telegraph утверждала со ссылкой на источники, что «Моссад» наняла сотрудников иранских спецслужб для установки взрывных устройств в гостевом доме в Тегеране, где жил Хания.

    Ранее в КСИР заявили, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов.

    До этого разведка Ирана заявила, что главу политбюро ХАМАС убили с разрешения США.

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    5 августа 2024, 01:57 • Новости дня
    Израиль подготовил бункер для Нетаньяху в районе Иерусалима

    Walla: Израиль подготовил бункер для Нетаньяху в районе Иерусалима в свете ожидаемой атаки Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Служба общей безопасности Израиля привела в рабочее состояние подземный бункер в районе Иерусалима, в котором может находиться израильское руководство на протяжении долгого времени, сообщил портал Walla.

    Отмечается, что бункер для израильского правительства приведен в готовность на фоне ожидаемой атаки Ирана и «Хезболлы», передает ТАСС.

    Портал Ynet пишет, что Израиль решил построить подземный бункер по  итогам Второй ливанской войны в 2007 году. Официально убежище называется «Национальный центр кризисного управления», его расположение и глубина засекречены. Бункер рассчитан на несколько сотен человек, в нем есть жилые помещения, рабочие кабинеты, залы заседаний и единый командный центр.

    Подземное убежище ни разу не использовалось за 10 месяцев с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала военной операции в секторе Газа, при этом он несколько раз был задействован во время длившейся 50 дней операции израильской армии в секторе Газа в 2014 году.

    Ранее NBC сообщил, что Израиль готовится к возможной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы» из-за убийства Хании и Шукра.

    Иран отказался смягчить свою реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, несмотря на призывы США и арабских стран.

    Ливанское движение «Хезболла» продемонстрировало ракетную систему залпового огня повышенной дальности и подземный тоннель для безопасного перемещения установок.

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