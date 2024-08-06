Аббас: Сектор Газа должен вернуться под контроль законных палестинских властей

Tекст: Ольга Иванова

В интервью РИА «Новости» он подчеркнул, что выступает против израильских планов, предусматривающих некие временные решения. По его словам, управление Газой должно осуществляться под эгидой ООП (Организации освобождения Палестины) и законного палестинского правительства.

Аббас заявил, что ООП выражает готовность подключиться к переговорам о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее Аббас заявил, что убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании затруднит переговоры о прекращении конфликта в секторе Газа.