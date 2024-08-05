В России признали нежелательной деятельность фонда Конрада Аденауэра

Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?4 комментария
Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?4 комментария
Жить «розовыми» легендами так же вредно, как и легендами «черными». Лучше всего жить правдой. А по правде, как и сказал патриарх, никакой канонизации Иоанна Грозного быть не может.24 комментария
Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.24 комментария
Бигма заявил, что удар «Искандером» был нанесен ракетным подразделением группировки «Запад», пункт временной дислокации наемников в районе Балаклеи уничтожен вместе с 80 боевиками, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия за минувшие сутки нанесла удар по пункту временной дислокации подразделений иностранных наемников.
«Царьград»: ВС России зашли в тыл ВСУ в Часовом Яре по подземным тоннелям
Информация о прорыве российских войск была опубликована украинскими СМИ и медиа. Отмечается, что российские войска использовали старые подземные коммуникации, прорвали оборону ВСУ и зашли в тыл противника, пишет «Царьград».
Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили в район Часова Яра до нескольких батальонов мобилизованных граждан Украины.
Condottiero: Переданные Украине F-16 размещены на аэродроме Лиманское на границе с Румынией
Из публикации Telegram-канала Condottiero следует, что британский военный самолет Airbus A330 Stratotanker приземлился в воскресенье в Констанце в Румынии, он будет осуществлять дозаправку F-16, взлетающих с авиабазы НАТО для перелета в Лиманское, куда приехал для торжественной церемонии Владимир Зеленский, пишет «Лента.ру».
Канал отмечает, что на аэродром были доставлены зенитные комплексы Patriot и две IRIS-T для защиты.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от западных партнеров первую партию истребителей F-16.
Военкоры сообщили, что переданные Украине первые истребители F-16 оснащены ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности.
Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что российская шпионская сеть распространилась вокруг украинских аэродромов для противодействия истребителям F-16.
Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил газете ВЗГЛЯД, что F-16 не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard.
Военный эксперт Онуфриенко: F-16 на Украине повторят судьбу Abrams и Leopard
«F-16 был разработан корпорацией General Dynamics ровно 50 лет назад. Первый полет совершил 47 лет назад. Это нормальный самолет 80-х годов, аналогичный тем советским образцам, которые стояли на вооружении ВСУ. При этом модернизированные F-16, судя по всему, не дают», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Напомню, что в распоряжении ВСУ на февраль 2022 года было 240 рабочих самолетов. И где они сейчас? Конечно, легче нам не будет, но одна эскадрилья не изменит расклад сил в зоне СВО. Вроде бы Запад обещал Киеву всего 79 самолетов, но в течение нескольких лет. К моменту поставки следующей партии нынешние F-16 вряд ли будут живы», – заметил он.
«Украинские националисты так и не поняли, что Западу нужна не победа Украины, а война с Россией. Они лишь продлевают боевые действия. Потому и дают ВСУ авиацию в соответствующей дозировке. То же самое касалось и некоторых других видов техники, включая танки», – добавил собеседник.
«В общем, у Зеленского главная задача – радовать подмандатное население. Вот он и использует такие поводы для объявления «перемог». Ну а российские силы после уничтожения Abrams и Leopard начинают охоту за F-16», – резюмировал Онуфриенко.
В свою очередь авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber прогнозируют, что сейчас украинская сторона получит «максимум медийного эффекта», но затем наступит «чугунная реальность».
По мнению аналитиков, в ближайшее время выяснится, где расположены «гнезда» F-16, после чего начнется охота и на самолеты, и на аэродромы. «В принципе, она уже началась. Сезон охоты объявляется открытым. Желающих их сбить – тьма», – отмечают эксперты.
Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что F-16 находятся на Украине и уже эксплуатируются украинскими летчиками. Он также опубликовал видео, на котором он выступает перед летчиками на фоне самолетов.
Как пишет Economist, первые 10 из обещанных 79 истребителей доставили на Украину 31 июля, через год после того, как президент США Джо Байден дал «зеленый свет» на их отправку. Издание отмечает, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей, остальные прибудут партиями к 2025 году.
Издание Wall Street Journal сообщало, что F-16 оснастят ракетами класса «воздух – воздух», а также противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM класса «воздух – земля», ракетами класса «воздух – воздух» AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X.
При этом украинский главком Александр Сырский заявил, что F-16 не смогут подобраться к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми. Однако позволят Украине укрепить силы ПВО.
Об этом стало известно благодаря видео, опубликованному в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России) гребцом сборной Саудовской Аравии Хусейном Алирезом, передает ТАСС. На нем Чеккон запечатлен спящим на земле возле лавочки в парке.
Ранее Чеккон уже высказывал недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне, сравнивая их с более высоким уровнем организации во время Игр в Токио. В частности, итальянский пловец отмечал отсутствие кондиционеров в номерах.
Напомним, пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за плохой организации.
Осужденный за фейки о ВС России полковник Квачков ушел в паломничество до решения суда
Полиция обратилась с заявлением о продлении административного надзора за Квачковым из-за двух штрафов за дискредитацию ВС России в 2023 году. Полковник в отставке должны был отмечаться в МВД до 2027 года два раза в месяц. Решение о повторном надзоре за отбывшим срок Квачковым было отменено после апелляции в декабре 2023 года, пишет «Коммерсант».
Но Квачков не смог присутствовать на процессе, потому что ушел в паломничество по монастырям и святым местам еще весной, сообщил его адвокат Алексей Першин.
Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков оштрафован за дискредитацию Российской армии по решению Тверского суда Москвы.
В 2019 году Квачков был освобожден от наказания по делу об экстремизме. Также его обвиняли в организации госпереворота и покушении на Анатолия Чубайса.
«ВО»: Переданные Украине истребители F-16 оснащены ракетами средней дальности
Истребители несут ракеты «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности, оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении. Планируется, что их будут применять для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель».
Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от западных партнеров первую партию истребителей F-16. Он опубликовал видео, на котором он выступает перед украинскими летчиками на фоне этих боевых самолетов.
Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил газете ВЗГЛЯД, что F-16 не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard.
СВР: Перебежчики Родченков и Соболевский являются кураторами проекта США против российского спорта
Ключевая сложность, с которой столкнулись инициаторы провокации, – фабрикация обвинений в допинге в тех видах спорта, где Россия традиционно и безоговорочно побеждала, отметили в СВР, передает ТАСС.
«Исходя из этого, Родченкову и Соболевскому поставлена задача не сдерживать собственное воображение», – сообщило ведомство.
Ранее СВР узнала о подготовке в США нового этапа кампании по изоляции России в спорте.
«Лаборатория Касперского» обнаружила Android-троян для слежки за россиянами
Новый троян получил название LianSpy, передают «Ведомости». По данным специалистов, шпионаж мог начаться с середины 2021 года.
Злоумышленники тщательно скрывали следы своей деятельности, что затруднило обнаружение вредоносного ПО, сообщили в компании. Там также отметили, что атаки носили точечный характер.
С момента обнаружения LianSpy весной этого года специалисты «Лаборатории Касперского» выявили более десяти целей атак. При этом не уточняется, кто именно пострадал, так как «эксперты оперируют анонимизированными данными на основе срабатывания сервиса компании».
В прошлом году специалисты по кибербезопасности компании Trend Micro выявили маскирующийся под VPN-сервис троян, который способен перехватывать ввод с клавиатуры, делать скриншоты, красть конфиденциальные данные из браузеров.
В своем заявлении Захарова обратила внимание на то, что несмотря на приверженность британских властей «демократическим принципам» на словах, министр внутренних дел Британии Иветт Купер разрешила полиции применение максимально жестких мер в отношении протестующих граждан, говорится в Telegram-канале МИД России.
Она отметила, что Россия призывает Британию воздерживаться от необоснованного и непропорционального применения насилия в отношении протестующих и обеспечить соблюдение права британцев на свободу собраний.
В Британии усиливаются протесты ультраправых после поножовщины в Саутпорте, произошедшей 29 июля, когда молодой человек напал с ножом на участников занятия для детей. В результате трагедии три ребенка погибли, несколько других детей и как минимум двое взрослых были госпитализированы в критическом состоянии.
Экс-представитель НАТО в Москве Табах заявил о поражении Украины
По его мнению, Запад, осознав бесперспективность продолжения конфликта, окажет давление на Киев и заставит его сесть за стол переговоров, передает РИА «Новости».
«Чья вина – будем потом разбираться, но проиграли вы, и у вас нет выхода. Или вы погибнете, или вы идете на переговоры», – сказал Табах в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka, обращаясь к украинцам.
Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не представляет себе поражения России на Украине.
МВД объявило в розыск политолога Федора Крашенинникова
Как указано в базе, Федор Крашенинников, 1976 года рождения, разыскивается по статье УК России, передает ТАСС. По какой именно статье ведется розыск, не уточняется.
Ранее Минюст включил политолога Федора Крашенинникова в реестр СМИ-иноагентов.
FP: Власти Мали решили разорвать дипотношения с Украиной из-за поддержки Киевом террористов
Власти Мали заявили, что разрывают дипотношения с Украиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.
В коммюнике малийского правительства отмечается, что власти Мали удивлены словам представителя ГУР Украины Андрея Юсова о причастности Украины к нападению вооруженных террористов на военнослужащих Сил обороны и безопасности Мали.
Также власти Мали указали на заявления посла Украины в Сенегале Юрия Пивоварова, который «продемонстрировал однозначную поддержку своей страны международному терроризму, в частности в Мали».
В документе указано, что украинские власти не опровергли и не осудили заявления Пивоварова и Юсова, что может говорить «о явной официальной поддержке правительством Украины терроризма в Африке, в Сахеле и, в частности, в Мали», передает ТАСС.
«Действия украинских властей нарушают суверенитет Мали, представляют собой агрессию и поддержку международного терроризма, что является грубым нарушением международного права, включая Устав ООН», – следует из документа.
В итоге переходное правительство Мали приняло решение «немедленно разорвать дипломатические отношения между Республикой Мали и Украиной».
Ранее МИД Сенегала сообщило, что посол Украины в Дакаре Юрий Пивоваров был вызван в МИД страны из-за публикации в аккаунте посольства в Дакаре пропагандистского видео о поддержке украинской армии террористов в Мали.
Позже Буркина-Фасо выразила резкое осуждение действий украинского посольства в Дакаре, которое, по утверждениям властей страны, публично поддержало повстанцев, атаковавших правительственные войска Мали.
До этого стало известно, что на украинской территории обучение проходили террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA.
Украинская военная разведка сообщила, что причастна к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер».
Как сообщается в Telegram-канале СК, с учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство.
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, российский боксер Дмитрий Двали, чемпион Европы 2024 года, сообщил о потере зрения на один глаз после того, как попытался защитить подростка от нападения в Феодосии. После случившегося СК возбудил уголовное дело.
Как сообщил источник ТАСС, в воскресенье Киев в надежде удержать оборону в Желанном перебросил туда части трех бригад, которые сразу же попали в окружение.
Он добавил, что ВСУ пытаются исправить положение на этом участке фронта при помощи беспилотников, которые с успехом подавляют российские системы РЭБ.
Ранее источник сообщал, что часть группировки ВСУ под селом Желанное на Покровском направлении попала в клещи.