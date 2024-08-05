Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?3 комментария
В Москве девочка отбилась от напавшего с ножом грабителя
СК: В Москве задержан напавший на 15-летнюю девочку грабитель
Московская полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на 15-летнюю девочку. Преступник, угрожая ножом, попытался ограбить школьницу, но ей удалось сбежать, сообщил столичный СК.
Как указали в ведомстве, инцидент произошел 2 августа на улице Затонной. Мужчина напал на девочку и, угрожая ножом, потребовал отдать мобильный телефон. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла убежать, передает РИА «Новости».
В сообщении говорится, что благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался 34-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в сатанизме подросток в Петрозаводске ранил ножом двух школьниц во время домашней вечеринки из-за ссоры.