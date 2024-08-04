Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Из-за обстрела района рынка в Алешках Херсонской области ранены восемь человек
В результате украинского обстрела района центрального рынка в Алешках Херсонской области ранены восемь человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Пострадавших с минно-взрывными травмами и ранениями разной степени тяжести уже доставили в больницу, сообщил он в Telegram-канале.
Ранее в результате обстрела села Малые Копани в Голопристанском округе Херсонской области со стороны ВСУ ребенок 2008 года рождения получил множественные осколочные ранения.