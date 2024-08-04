Эксперты: Оператор ВСУ осознанно направил дрон в окно квартиры в Шебекино

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет отраслевой Telegram-канал «Рыбарь», украинский беспилотник был умышленно направлен в окно пятиэтажного дома с целью поражения гражданских лиц. «Оператор вражеского беспилотника медленно направлял его в комнату, прекрасно зная, что конкретно там могут находиться только обычные жильцы», – говорится в сообщении.

Эксперты напомнили, что ранее таким же образом ВСУ сбрасывали боеприпасы на детскую площадку в том же городе. «В обоих случаях одиозные украинские и западные пропагандисты даже при желании не смогут выставить произошедшее «случайностью» – это были выверенные прицельные удары», – добавили аналитики.

Схожую точку зрения выразил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, отметив, что «ВСУ целенаправленно убивают мирных жителей». «Такие действия не спишешь на случайность или ошибку», – подчеркнул он.

В то же время член СПЧ Марина Ахмедова «готова поспорить, что они делали это на спор». «Если им удастся дойти до суда, им будут давать пожизненное, потому что они – не солдаты. Они – преступники, нарушившие все законы войны. Операторы ВСУ могут потом рассказывать, что конкретно они этого не делали, но боюсь, им придется нести коллективную ответственность», – полагает Ахмедова.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины по многоквартирному дому в городе Шебекино погибла мирная жительница.