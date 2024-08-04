Байден попросил Нетаньяху «прекратить нести чушь» по переговорам в Газе

Байден попросил Нетаньяху прекратить дезинформировать его по переговорам в Газе

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Times of Israel, Байден в четверг попросил по телефону Нетаньяху «перестать вешать ему лапшу на уши».

Издание, ссылаясь на телеканал 12 News, отметило, что «вспышка гнева произошла после того, как Нетаньяху сказал Байдену, что Израиль продвигается вперед в переговорах с ХАМАС по соглашению о заложниках в обмен на прекращение огня и вскоре направит делегацию для возобновления переговоров».

В конце разговора Байден, как сообщается, также сказал: «Не принимайте президента как должное».

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль оставляет за собой возможность возобновить войну в секторе Газа до достижения всех заявленных целей вне зависимости от условий сделки по заложникам с палестинским движением ХАМАС.

Кроме того, премьер-министр Израиля сообщил о готовности страны продолжать военные действия в одиночку, даже если США прекратят оказывать военную помощь.