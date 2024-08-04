Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
В ДТП на Варшавском шоссе в Москве погибли три человека
Машина врезалась в дерево на Варшавском шоссе в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы, погибли три человека, проводится проверка, сообщила пресс-службы столичной госавтоинспекции.
Как сообщили в ведомстве, около пяти часов утра на выезде из села Ознобишино на Варшавское шоссе водитель «Пежо» врезался в дерево, в результате чего погибли водитель и два пассажира, находившиеся в автомобиле, передает РИА «Новости». Ведется проверка.
Ранее ДТП с участием электробуса произошло на востоке Москвы, никто не пострадал, пассажиров в салоне не было.