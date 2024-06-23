На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?8 комментариев
ДТП с участием электробуса произошло на востоке Москвы
ДТП с участием электробуса произошло на востоке Москвы, никто не пострадал, пассажиров в салоне не было, сообщили в столичном департаменте транспорта.
По сообщению дептранса, в воскресенье около 10:35 на Лухмановской улице произошло ДТП с участием электробуса 792 маршрута, следовавшего в парк, пассажиров в салоне не было, пострадавших нет, передает РИА «Новости».
Там уточнили, что в районе Лухмановской улицы движение без затруднений.
Ранее в Москве во время подзарядки загорелся электробус.