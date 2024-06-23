ДТП с участием электробуса произошло на востоке Москвы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению дептранса, в воскресенье около 10:35 на Лухмановской улице произошло ДТП с участием электробуса 792 маршрута, следовавшего в парк, пассажиров в салоне не было, пострадавших нет, передает РИА «Новости».

Там уточнили, что в районе Лухмановской улицы движение без затруднений.

Ранее в Москве во время подзарядки загорелся электробус.