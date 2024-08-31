Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.12 комментариев
Мошенники обокрали преподавателей московских вузов на 35 млн рублей
Мошенники обманули трех преподавателей московских университетов на сумму 35 млн рублей.
Двое из пострадавших работают в МГУ, а третья – в РУДН. Преподаватели общались с аферистами с конца апреля до конца августа, после чего обратились в полицию, сообщила «Российская газета».
Злоумышленники использовали одну и ту же схему. Они представлялись сотрудниками ФСБ, обвиняли жертв в финансировании терроризма и переводили разговор к представителям Центробанка или Росфинмониторинга. Далее заставляли оформлять кредиты и продавать недвижимость.
В результате аферисты лишили квартиры и накоплений на 17,1 млн рублей 54-летнюю Елену П. из РУДН, а также 12,2 млн рублей лишилась 52-летняя Ольги Г. из МГУ. Ее коллега, 86-летний профессор математики Юрий П., потерял 5,8 млн рублей.