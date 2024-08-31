Мошенники обокрали преподавателей московских вузов на 35 млн рублей

Tекст: Кристина Цыцура

Двое из пострадавших работают в МГУ, а третья – в РУДН. Преподаватели общались с аферистами с конца апреля до конца августа, после чего обратились в полицию, сообщила «Российская газета».

Злоумышленники использовали одну и ту же схему. Они представлялись сотрудниками ФСБ, обвиняли жертв в финансировании терроризма и переводили разговор к представителям Центробанка или Росфинмониторинга. Далее заставляли оформлять кредиты и продавать недвижимость.

В результате аферисты лишили квартиры и накоплений на 17,1 млн рублей 54-летнюю Елену П. из РУДН, а также 12,2 млн рублей лишилась 52-летняя Ольги Г. из МГУ. Ее коллега, 86-летний профессор математики Юрий П., потерял 5,8 млн рублей.



