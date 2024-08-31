Песков: Террористы ездят на машинах, но глав автоконцернов никто не обвиняет

Tекст: Кристина Цыцура

Так представитель Кремля прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции, передает ТАСС.

«Почему же не арестовывают генерального директора таких компаний, как Renault или Citroen», – отметил Песков.

Он добавил, что в России к Дурову тоже были вопросы, но его никто не арестовывал.

«Единственное, что я хочу подчеркнуть, так это то, что у нас его никто не арестовывал. Конечно, были вопросы», – заключил он.

Ранее Песков заявил, что Кремль не проводил переговоров с сооснователем Telegram Павлом Дуровым.

