Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.7 комментариев
Песков: Террористы ездят на машинах, но глав автоконцернов никто не обвиняет
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что террористы используют не только мессенджеры, но и автомобили, однако никто не обвиняет и не задерживает глав автоконцернов.
Так представитель Кремля прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции, передает ТАСС.
«Почему же не арестовывают генерального директора таких компаний, как Renault или Citroen», – отметил Песков.
Он добавил, что в России к Дурову тоже были вопросы, но его никто не арестовывал.
«Единственное, что я хочу подчеркнуть, так это то, что у нас его никто не арестовывал. Конечно, были вопросы», – заключил он.
Ранее Песков заявил, что Кремль не проводил переговоров с сооснователем Telegram Павлом Дуровым.