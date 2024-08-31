Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.2 комментария
В Мастерской управления «Сенеж» участник СВО сыграл свадьбу с избранницей
В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» 30 августа состоялось бракосочетание участника спецоперации и программы «Время героев» Андрея и его избранницы Марии.
Новобрачные рассказали, почему выбрали местом соединения своих судеб именно «Сенеж».
«У меня дед служил в танковых войсках, и я решил пойти по его стопам. Танки – это мощь, сила, броня!» – подчеркнул мужчина.
На военном поприще он стал майором танковых войск, отличным боевым командиром, Героем России. Однако всегда говорил, что каждая награда офицера – это заслуга всего подразделения, результат командных действий всего личного состава.
О начале программы «Время героев» он узнал из послания президента Федеральному собранию Владимира Путина.
«Это потрясающая возможность развить свои личные компетенции в гражданской сфере. Расширить свой кругозор, эрудицию, применить полученные навыки. Приоритетом для меня стал оборонно-промышленный комплекс, продвижение новых систем вооружений, обучение личного состава их эффективному использованию», – указал Андрей.
Молодой человек оказался среди первых участников программы, которую, по поручению Президента, подготовила для участников СВО Высшая школа госуправления Президентской академии.
Мария является подполковником. На репетиции Парада Победы 9 мая 2024 года командовала женским батальоном. Участие в Парадах Победы она посвящает ветеранам Великой Отечественной войны – деду и прадеду, участникам Курской битвы.
«Предложение от любимого в полете на воздушном шаре – об этом, наверное, мечтает каждая! Особенно, если сверху открывается такой потрясающий вид на озеро, лес. Природа здесь потрясающая. Но мы решили пожениться именно в кампусе Мастерской управления «Сенеж», так как это знаковое место для нас. в знак признательности организаторам программы «Время героев», – поделилась она.
Ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин пожелал молодым здоровья и семейного счастья.