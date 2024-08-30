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Путин заслушал доклад врио главы Вологодской области Филимонова
В Вологодской области выросли показатели промышленности, сельского хозяйства и строительства, отметил президент Владимир Путин в ходе встречи с врио главы региона Георгием Филимоновым.
Президент заслушал доклад врио губернатора о динамике развития региона, уровне выполнения нацпроектов, сообщается в Telegram-канале Кремля.
С октября 2023 года до августа 2024 года область поднялась с 33 места на 12-е по уровню достижений национальных проектов, она вышла на лидирующие места по нацпроектам «Образование», «Экология», «Производительность труда», «Цифровая экономика», «Культура», «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Международная кооперация и экспорт», сказал врио главы региона.
«У вас подрастает все – и сельское хозяйство подросло, промышленность подросла, стройка подросла, так что в целом основное все», – подчеркнул президент.
Вместе с тем фиксируется небольшое снижение инвестиционной активности, обратил внимание он.
Филимонов подтвердил этот факт, но над этим уже ведется работа, в скором времени ситуацию должны исправить.
В 2024 году выросло финансирование сельского хозяйства до 4,5 млрд рублей, в Вологодской области действуют 43 меры поддержки, добавил он.
Также врио губернатора обратил внимание на выстраивание прямой коммуникации с гражданами, на обработку жалоб и обращений отводится два часа.
«Сам лично работаю, сам отвечаю на сообщения, мониторю свои соцсети, мои комментарии открыты для пользователей и на страничке во «ВКонтакте», и в Telegram-канале», – подчеркнул Филимонов.
По его словам, «люди видят, что власть слышит», что вызывает позитивный отклик у населения.