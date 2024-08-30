Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.9 комментариев
Минюст включил основательницу Meduza Тимченко в список иноагентов
Основательницу Meduza* (в реестре иноагентов) Галину Тимченко включили в список иностранных агентов, сообщило Министерство юстиции в пятницу.
В реестр включили Тимченко, юриста Елену Лукьянову, АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности*», объединение «Коалиция Новосибирск 2020», сообщило ведомство на своем сайте.
Лукьянова участвовала в создании и распространении сообщений и материалов для иноагентов для неограниченного круга лиц, распространяла недостоверную информацию о действиях властей России, выступала против СВО, взаимодействовала с иностранными структурами, чья деятельность признана нежелательной на российской территории.
Тимченко участвовала в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов для неограниченного круга лиц, выступала против СВО, распространяла фейки о действиях российских властей, фейки о ВС России. Также она является соучредителем и гендиректором ресурса в Сети, признанного иностранным агентом, проживает за пределами России.
АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности» распространяла фейки о российском руководстве, в том числе о его деятельности в сфере экологии и природоохранной деятельности. Участвовала в создании материалов для иноагентов, предназначенных для распространения среди неограниченного круга лиц.
Объединение лиц «Коалиция Новосибирск 2020» распространяло фейки о действиях властей России, распространяло сообщения иноагентов для неограниченного круга лиц. Руководители и учредители этой организации включены в реестр иностранных агентов.
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
** СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента