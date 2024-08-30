В Тбилиси припомнили Боррелю лживые тосты

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Комментируя заявление Борреля о «чрезвычайной обеспокоенности траекторией отдаления Грузии от Евросоюза», которое тот сделал в Брюсселе на неформальном саммите глав МИД ЕС, Георгий Вольский предложил руководствоваться «международными рейтингами Грузии».

«Боррель в своих заявлениях по Грузии непонятно почему предоставляет неверную информацию, – отметил первый вице-спикер. – Он много раз был здесь, поднимал тосты о любви к Грузии, а сейчас изменил позицию, и это очень плохо».

По его словам, «Боррель предоставляет неверную информацию европейской и грузинской общественности».

«Нет ни одного рейтинга, по политическим или экономическим аспектам, по правам человека или правовой системе, которые не говорили бы, что Грузия опережает и ряд стран ЕС, и все страны-кандидаты. Боррель этим должен руководствоваться, а не эмоциями радикальной грузинской оппозиции», – заявил Вольский.

Он также выразил недовольство словами Борреля об обсуждении «ответных мер по Грузии».

«Это за что он нам угрожает? За то, что маленькая страна защищает себя от дестабилизации?», – задался Вольский вопросом.

Запад недоволен тем, что Грузия, кандидат в Евросоюз с 2023 года, приняла закон «О прозрачности иностранного влияния».