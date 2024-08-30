В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.9 комментариев
В Подмосковье на складе задержали 120 нелегальных мигрантов
Полиция задержала 120 нелегальных мигрантов на складе в Подмосковье
Полиция и Росгвардия задержали на территории торгового склада в подмосковном Пушкино 120 нелегальных мигрантов, они привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, сообщается на сайте «МВД Медиа».
Сотрудники правоохранительных органов провели рейдовое мероприятие на одном из торговых складов в подмосковном Пушкино. В результате проверки было установлено, что среди работников склада находятся граждане иностранных государств, не имеющие разрешения на работу в России. Всего было задержано 120 нелегальных мигрантов, прибывших в основном из стран СНГ и Африки, передает РИА «Новости».
В отношении задержанных были составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации. Помимо этого, 19 мигрантов были привлечены к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность, а один – за уклонение от исполнения ранее наложенного административного наказания.