В России предложили поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам

Власти России могут поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам

Tекст: Вера Басилая

В настоящее время действует ограничение, согласно которому работающие пенсионеры могут заработать не более трех пенсионных баллов в год, независимо от суммы страховых взносов, пишет РБК.

Предполагается, что данное ограничение будет отменено, и работающие пенсионеры получат возможность накапливать пенсионные баллы наравне с гражданами трудоспособного возраста. Максимальное количество баллов, которое можно заработать за год, увеличится с трех до десяти, что позволит существенно повысить размер своей будущей пенсии за счет дополнительных отчислений.

Пенсионный балл – это условная единица, которая отражает пенсионные права гражданина. Его размер зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем. Чем больше баллов накоплено, тем выше будет размер пенсии