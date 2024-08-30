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В России предложили поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам
Власти России могут поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам
Правительство России рассматривает возможность отмены ограничений на количество пенсионных баллов, которые могут заработать работающие пенсионеры, следует из проекта паспорта национального проекта «Кадры».
В настоящее время действует ограничение, согласно которому работающие пенсионеры могут заработать не более трех пенсионных баллов в год, независимо от суммы страховых взносов, пишет РБК.
Предполагается, что данное ограничение будет отменено, и работающие пенсионеры получат возможность накапливать пенсионные баллы наравне с гражданами трудоспособного возраста. Максимальное количество баллов, которое можно заработать за год, увеличится с трех до десяти, что позволит существенно повысить размер своей будущей пенсии за счет дополнительных отчислений.
Пенсионный балл – это условная единица, которая отражает пенсионные права гражданина. Его размер зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем. Чем больше баллов накоплено, тем выше будет размер пенсии