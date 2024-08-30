Глава Пентагона решил обсудить с главой МО Украины планы ВСУ по Курской области

Tекст: Вера Басилая

Сингх отметила, что темой обсуждения темой обсуждений станет поддержка Киева Вашингтоном, кроме того Остину расскажут обновленную информацию о боевых действиях, в том числе в Курской области, передает ТАСС.

Она также сообщила, что Остин отправится в Рамштайн, где примет участие в очередной очной встрече контактной группы по Украине.

Ранее сообщалось, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров встретятся с представителями администрации президента США Джо Байдена, чтобы убедить Вашингтон разрешить наносить удары дальнобойным американским оружием вглубь российской территории.