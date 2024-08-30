В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.9 комментариев
Глава Пентагона решил обсудить с главой МО Украины планы ВСУ по Курской области
Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу примет в Пентагоне украинского коллегу Рустема Умерова, с которым обсудит ход боевых действий в Курской области, сообщила заместитель пресс-секретаря американского военного ведомства Сабрина Сингх.
Сингх отметила, что темой обсуждения темой обсуждений станет поддержка Киева Вашингтоном, кроме того Остину расскажут обновленную информацию о боевых действиях, в том числе в Курской области, передает ТАСС.
Она также сообщила, что Остин отправится в Рамштайн, где примет участие в очередной очной встрече контактной группы по Украине.
Ранее сообщалось, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров встретятся с представителями администрации президента США Джо Байдена, чтобы убедить Вашингтон разрешить наносить удары дальнобойным американским оружием вглубь российской территории.