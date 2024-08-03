Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Ракета попала в судно у берегов Йемена
Судно у берегов йеменского порта Адена дважды подверглось нападению, в него попала ракета, сообщило управление морских торговых операций при ВМС Великобритании.
Управление сообщило, что первое нападение произошло в 314,8 км к юго-западу от Адена. Через несколько часов произошло повторное нападении на то же судно – в него попала ракета. При этом первоначальная информация о пожаре на судне не подтвердилась. Экипаж находится в безопасности, передает РИА «Новости».
Напомним, йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атакует суда, требуя от Израиля прекратить военную операцию в секторе Газа.