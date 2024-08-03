Кремлев пообещал серьезное наказание «толпе негодяев», избивших боксера Двали

Президент IBA: Напавших на боксера Двали в Крыму накажут по всей строгости закона

Tекст: Вера Басилая

По его словам, Двали заступился за попавшего в беду человека и поступил как настоящий мужчина, но при этом он может остаться без зрения на одном глазу. Кремлев пообещал, что чемпиону Европы будет оказана помощь и поддержка, а «толпу негодяев», напавших на него толпой, накажут по всей строгости закона, передает ТАСС.

Между тем, В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что после травмирования Двали возбуждено уголовное дело, планируется, что материалы из дознания передадут в органы СК.

Напомним, российский боксер Дмитрий Двали, чемпион Европы 2024 года, сообщил о потере зрения на один глаз после того, как попытался защитить подростка от нападения в Феодосии. После случившегося СК возбудил уголовное дело.