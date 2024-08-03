Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.8 комментариев
Кремлев пообещал серьезное наказание «толпе негодяев», избивших боксера Двали
Президент IBA: Напавших на боксера Двали в Крыму накажут по всей строгости закона
Избившие чемпиона Европы 2024 года по боксу Дмитрия Двали будут наказаны по всей строгости закона, ситуация держится на контроле, заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.
По его словам, Двали заступился за попавшего в беду человека и поступил как настоящий мужчина, но при этом он может остаться без зрения на одном глазу. Кремлев пообещал, что чемпиону Европы будет оказана помощь и поддержка, а «толпу негодяев», напавших на него толпой, накажут по всей строгости закона, передает ТАСС.
Между тем, В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что после травмирования Двали возбуждено уголовное дело, планируется, что материалы из дознания передадут в органы СК.
Напомним, российский боксер Дмитрий Двали, чемпион Европы 2024 года, сообщил о потере зрения на один глаз после того, как попытался защитить подростка от нападения в Феодосии. После случившегося СК возбудил уголовное дело.