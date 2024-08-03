Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.6 комментариев
В США заговорили об окончании конфликта на Украине после «разгрома ВСУ»
Миршаймер: Конфликт на Украине закончится только с «полнейшим крахом» ВСУ
Украинский конфликт завершится только после полного разгрома ВСУ на поле боя, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, пока украинские военные не потерпят полнейших крах на поле боя, какого-либо рода соглашения достичь будет сложно, передает РИА «Новости».
Миршмайер считает, что российская армия уничтожает ВСУ, которые ничем не могут им противостоять.
Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, так как сил и средств противостоять российским войскам у нее нет.