Миршаймер: Конфликт на Украине закончится только с «полнейшим крахом» ВСУ

Tекст: Вера Басилая

По его словам, пока украинские военные не потерпят полнейших крах на поле боя, какого-либо рода соглашения достичь будет сложно, передает РИА «Новости».

Миршмайер считает, что российская армия уничтожает ВСУ, которые ничем не могут им противостоять.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, так как сил и средств противостоять российским войскам у нее нет.