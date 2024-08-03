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    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

    11 комментариев
    3 августа 2024, 05:54 • Новости дня

    Фигурант дела против полковника Пешкова решил сотрудничать со следствием

    Второй фигурант дела против экс-замкомандира 144-й мотострелковой дивизии Пешкова согласился сотрудничать со следствием

    Tекст: Антон Антонов

    Второй фигурант уголовного дела о хищениях при поставках продовольственных пайков для участников специальной военной операции находится под домашним арестом, сообщили в правоохранительных органах.

    В правоохранительных органах сообщили, что арест продлен до 7 октября. Фигурант уголовного дела согласился сотрудничать со следствием, он дает показания, передает ТАСС.

    Напомним, в рамках данного дела обвиняется бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковник Дмитрий Пешков. Он помещен в СИЗО-11.

    2 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    ВСУ сбросили боеприпас в толпу на рынке Донецка
    ВСУ сбросили боеприпас в толпу на рынке Донецка
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ атаковали с беспилотника рынок в микрорайоне Абакумова на западе Донецка. Пострадали шесть человек, сообщила одна из сотрудниц рынка Анастасия.

    По ее словам, беспилотник почти никто не слышал, он скинул боеприпас: шесть человек ранило, двоих – сильно, передает ТАСС.

    «А так – никто даже не заметил, когда он подлетел. Часто летают дроны. Они сюда как домой к себе ходят. Честно, что за дрон, мы не видели, но была граната. Они именно гранату кинули, потому что когда идут вот эти камикадзе, намного сильнее взрывы получаются. А здесь стояла толпа, они просто в толпу кинули», – сказала Анастасия. Она добавила, что обстрелы и атаки с помощью дронов ВСУ совершают каждый день.

    Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, атака с беспилотника по рынку на западе Донецка является терактом киевского режима против мирных жителей.

    По ее словам, из года в год киевский режим проводит теракты против гражданского населения, и на этот терроризм против мирных жителей и дает деньги и технику Вашингтон, который также из года в год делает заявления о «правах человека и борьбе с терроризмом».

    Напомним, утром 21 января ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку на западе Донецка. В результате погибли 27 человек, 25 получили ранения. 22 января объявлено днем траура по погибшим. В Кремле произошедшее назвали чудовищным актом терроризма.

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    2 августа 2024, 11:39 • Новости дня
    Эксперты: Разговорами о перемирии Украина и Запад пытаются обмануть Россию

    Политологи оценили призыв украинских военных к Киеву начать переговоры с Москвой

    Эксперты: Разговорами о перемирии Украина и Запад пытаются обмануть Россию
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    До тех пор, пока Запад не изменит отношение к России, а также к Украине, которую используют против Москвы, заявления о переговорах и урегулировании конфликта нужно считать симуляцией и информационной завесой, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Лариса Шеслер и Владимир Скачко. Ранее украинские военные в разговоре с журналисткой французского телеканала LCI призвали Киев начать переговоры с Москвой.

    «Некоторые бойцы ВСУ и прежде жаловались на большие потери, в связи с чем призывали руководство страны начать переговоры с Россией. Подобные интервью с ними появлялись как на украинских каналах, так и в западной прессе. Очень многие военные говорили, что чем дальше человек от фронта, тем больше ему хочется границ 1991 года», – напомнила политолог Лариса Шеслер.

    Впрочем, выход материала на французском телеканале она сочла не случайным. «LCI считается очень проукраинским и антироссийским медиа, фактически это рупор «ястребов» во Франции. Париж, как и все западные страны, руководствуется исключительно собственными интересами. А им сейчас выгодно принудить Киев пойти на переговоры с Москвой, чтобы в очередной раз обмануть Россию. Отсюда и это интервью с бойцами ВСУ, и идея Владимира Зеленского о референдуме», – пояснила собеседница.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Скачко. Он убежден: Запад использует переговоры исключительно как некий маневр, цель которого – получить передышку в конфликте. «Они понимают, что терпят поражение, и на этом фоне им нужен «Минск-3» или «Стамбул-2». Расчет делается на то, что пока стороны будут пытаться договориться, западные страны не только не остановят, но и усилят дальнейшую подготовку к войне», – считает политолог.

    По его мнению, именно поэтому западная пресса основательно и со всех направлений подошла к этому вопросу: прозвучало заявление Зеленского о переговорах, теперь призыв военных. «Нам не стоит поддаваться на это. Важно понимать, что пока Запад не изменит отношение к России, а также к Украине, которую используют против Москвы, все выступления, звучащие с той стороны, – чистая обманка, симуляция, информационный дымовой завес», – заключил Скачко.

    Ранее представители ВСУ призвали офис Зеленского к переговорам с Россией. В разговоре с журналисткой французского телеканала LCI Шарлин Юрель они признались, что в настоящий момент уже не испытывают иллюзий по поводу возможности возвращения потерянных Украиной территорий. По их мнению, диалог с Москвой необходим, поскольку армия уже понесла огромные потери.

    До этого Владимир Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией. В интервью газете Le Monde он пояснил, что «вопрос территориальной целостности» Украины не может решаться только главой государства, поэтому свою позицию также должен выразить народ.

    Однако и такой вариант Зеленский назвал «не самым лучшим». По его словам, переход под контроль России части территорий станет «победой» для Москвы. Кроме того, он допустил начало переговоров с Кремлем без привязки к «выводу российских войск», хотя ранее он сам называл этот нюанс принципиально важным. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему украинское руководство пытается переложить ответственность за территориальные уступки на народ.

    При этом фоном для изменения риторики Зеленского стала серия социологических опросов, результаты которых широко обсуждались и на Украине, и в России. Как писала газета ВЗГЛЯД, значительная часть украинцев «внезапно» готова к переговорам с Москвой, и более того – доля тех, кто готов на уступки ради мира, увеличилась втрое – до 32%. При этом военный выход ВСУ на границы 1991 года вообще не вошел в варианты ответов.

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    2 августа 2024, 16:59 • Новости дня
    ВС России нанесли 11 ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

    ВС России за неделю нанесли 11 ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

    ВС России нанесли 11 ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска за минувшую неделю нанесли 11 ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), а также цехам сборки и местам хранения ударных БПЛА, сообщило Минобороны.

    Силы России поразили склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Российская ПВО за неделю сбила истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. Также уничтожены ракета «Нептун», семь ракет ATACMS, четыре авиабомбы Hammer, две ракеты ЗРК Patriot, 46 снарядов РСЗО HIMARS и 375 беспилотников.

    Кроме того, в течение недели российские военнослужащие уничтожили три пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot, три РЛС воздушной разведки «Марс-Л», ATCR-33S и «Скала-М».

    Всего с начала спецоперации уничтожено 632 самолета, 278 вертолетов, 28 839 БПЛА, 559 ЗРК, 16 740 танков и других бронемашин, 1395 РСЗО, 12 714 орудий полевой артиллерии и минометов и 24 283 единицы спецтехники.

    Ранее фугас сбитой ракеты ATACMS упал на крышу дома в Севастополе.

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    2 августа 2024, 22:21 • Новости дня
    Уничтожена обстреливавшая Белгородскую область ракетная установка ВСУ

    Российские военные уничтожили в пригороде Харькова обстреливавшую Белгородскую область ракетную установку

    Уничтожена обстреливавшая Белгородскую область ракетная установка ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В пригороде Харькова контрбатарейным огнем уничтожена одна из ракетных пусковых установок, которые вооруженные силы Украины используют для обстрела Белгородской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев со ссылкой на коллег рассказал, что пригород Харькова столкнулся с «ответной реакцией от русских военных». Установка, которую ВСУ применяли для обстрелов мирного населения Белгородской области, была уничтожена около 18.30, передает РИА «Новости».

    В пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ в Шебекинском городской округе осколками снаряда повреждены кровли, фасады и заборы в двух частных домах и посечены два легковых автомобиля.

    На днях Гладков также сообщал об обстреле Шебекино со стороны вооруженных сил Украины. Были повреждены частные домовладения, многоквартирные дома, коммерческие здания, несколько автомобилей.

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    2 августа 2024, 12:37 • Новости дня
    Часть группировки ВСУ на Покровском направлении попала в клещи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Часть группировки ВСУ под селом Желанное на Покровском направлении попала в так называемые клещи, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, подразделения ВСУ около Желанного уже находятся в клещах и несут большие потери. Он объяснил, что фактически на этом участке фронта группировка ВСУ находится в окружении.

    Ранее Генштаб ВСУ назвал наиболее напряженным Покровское направление в ДНР.

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    2 августа 2024, 10:53 • Новости дня
    ВС России взяли под огневой контроль ключевой транспортный узел угледарской группировки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из ключевых транспортных узлов снабжения группировки ВСУ в Угледаре попал под полный огневой контроль российской артиллерии, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, трасса, ведущая из Угледара в поселок Константиновка, перерезана, ВС России успешно штурмуют сам населенный пункт, откуда также держат теперь уже под полным огневым контролем один из ключевых транспортных узлов, по которым шло снабжение ВСУ в Угледаре.

    Ранее под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение.

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    2 августа 2024, 07:32 • Новости дня
    Над Кубанью и Курской областью сбиты шесть украинских беспилотников

    ПВО уничтожила или перехватила шесть украинских беспилотников над Кубанью и Курской областью

    Над Кубанью и Курской областью сбиты шесть украинских беспилотников
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили шесть БПЛА на Краснодарским краем и Курской областью, сообщили в Министерстве обороны России.

    Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над Курской областью, четыре дрона были перехвачены над Краснодарским краем, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее сообщалось, что фугас ракеты ATACMS упал на крышу дома в Севастополе.

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    2 августа 2024, 10:34 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о производящей боеприпасы с запрещенным хлорпикрином лаборатории

    Пленный ВСУ рассказал о производящей боеприпасы с запрещенным хлорпикрином химлаборатории

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская химическая лаборатория в ДНР производит боеприпасы с газом хлорпикрин для сброса с дронов на российские позиции, рассказал взятый в плен украинский пехотинец Альберт Григорович, который работал на разгрузке резервуаров с газом в этой лаборатории.

    По его словам, он знает командира подразделения, которое учит другие подразделения делать химические, зажигательные и фугасные бомбы, причем в химических боеприпасах используется хлорпикрин, который выжигает слизистую глаз, носа, рта и дыхательных путей, передает ТАСС.

    «Если капнуть на поверхность стола 50 грамм, в течение минуты ты не можешь видеть ничего, тебя просто рвет», – сказал Григорович.

    Хлорпикрин хранят в специальных запечатанных бочках и сбрасывают в первую очередь на блиндажи, чтобы выкурить из них пехоту, которую потом уже добивают дронами-камикадзе или обычными сбросами. Разрыв боеприпаса сложно услышать, а сам газ тяжелее воздуха, поэтому оператору дрона достаточно попасть рядом с блиндажом, чтобы находящиеся в нем бойцы получили отравление и выбежали наружу.

    «Мы, когда выгружали бочку, там чуть-чуть пролилось на землю, и меня потом часа два рвало, глаза слезились, дышать было тяжело», – сказал пленный.

    Ранее ВСУ сбросили боеприпас с синильной кислотой в Белгородской области.

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    2 августа 2024, 12:13 • Новости дня
    Пленный: Артиллерия ВСУ поддерживает грузинских наемников в ущерб своим подразделениям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Грузинские наемники на Артемовском направлении в ходе штурмовых действий пользуются полной артиллерийской и инженерной поддержкой со стороны ВСУ, но когда такие же задачи выполняют штатные украинские подразделения, артиллерия работает гораздо менее активно, рассказал взятый в плен украинский пехотинец Альберт Григорович.

    По его словам, грузинское подразделение «Черный орел» участвует только в штурмах, и когда они идут на штурм, у них есть вся артиллерийская поддержка, которую им оказывают ВСУ, причем в большей степени, чем когда штурмуют украинцы, передает ТАСС.

    Он добавил, что при подготовке к штурмам для грузин доставляли специальные американские установки разминирования, которые проделывали проходы в минных полях, при этом подразделение, состоявшее из украинцев, подобных установок не получало.

    «Приехали грузины, им сразу американскую «тропу», которая стоит 50 тыс. долларов, в черном ящике. Она выстреливает ленту со взрывчаткой, которая взрывается и разминирует проход. Для них, грузин, сразу установки разминирования приехали. Я их встречал, заводил на позиции. Через какое-то время им сразу подвезли этот ящик, потом второй ящик», – сказал Григорович.

    Также пленный сказал, что грузины были всегда гораздо лучше экипированы и вооружены, чем подразделения украинцев.

    Ранее Григорович рассказал, что украинская химическая лаборатория в ДНР производит боеприпасы с газом хлорпикрин для сброса с дронов на российские позиции.

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    2 августа 2024, 16:44 • Новости дня
    ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО более 13,5 тыс. военных
    ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО более 13,5 тыс. военных
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшую неделю на всех направлениях спецоперации потеряли более 13,5 тыс. военнослужащих, значительное количество военной техники, включая танки западного производства, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что наибольшие потери ВСУ понесли на направлениях действий группировок войск «Запад» и «Юг». Так, подразделения группировки «Запад» отразили 12 контратак противника и заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение нескольким украинским бригадам, включая бригаду «Азов». В результате этих действий ВСУ потеряли более 3600 военнослужащих, пять танков, 66 автомобилей и 41 артиллерийское орудие.

    Как указали в пресс-службе, на южном направлении российские войска улучшили свое положение на линии фронта, нанеся удар по четырем механизированным и двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ. Потери украинских подразделений на этом направлении составили более 4000 военнослужащих, два танка, включая немецкий Leopard, и 68 артиллерийских систем.

    В сообщении говорится, что на других направлениях также были зафиксированы значительные потери ВСУ. Так, в ходе активных действий группировки войск «Центр» российские подразделения освободили населенные пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское ДНР и нанесли поражение нескольким украинским бригадам. Потери ВСУ на этом направлении составили более 2600 военнослужащих, четыре танка и 26 артиллерийских орудий, отметили в ведомстве.

    В Минобороны уточнили, что в течение недели подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, мотопехотной, десантно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. А также ВС РФ отразили 27 контратак противника и ликвидировали до 1755 украинских военных, два танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе Kirpi турецкого производства и две бронемашины HMMWV производства США.

    Отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Кроме того, ВСУ потеряли на данном направлении до 905 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 44 автомобиля, 20 орудий полевой артиллерии.

    В ведомстве пояснили, что подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Уточняется, что российские военные уничтожили до 650 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины, в том числе бронемашины MaxxPro и HMMWV производства США.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 127-й бригад теробороны около населенного пункта Порозок в Сумской области, а также возле Липцов, Старицы и Волчанска Харьковской области.

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    2 августа 2024, 12:17 • Новости дня
    Совфед одобрил закон о дисциплинарном аресте бойцов СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Совет Федерации одобрил закон о праве командиров воинских частей принимать решение о дисциплинарном аресте военнослужащих СВО за совершение грубых дисциплинарных проступков, уточнив, что такое наказание не грозит бойцам за использование гаджетов для выполнения боевых задач.

    Согласно закону, командиры воинских частей, начальники органов военной полиции или начальники гарнизонов наделяются правом принимать решение о назначении дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих СВО. Арест назначается на срок до десяти суток за один грубый дисциплинарный проступок, передает ТАСС.

    Так, аресту подлежат те, кто допустил нарушение запрета иметь при себе при исполнении обязанностей военной службы электронные изделия, приборы и технические средства, которые могут хранить фото, видео или распространять их через интернет, а также показывать данные геолокации.

    Норма не распространяется, если гаджеты используются для «выполнения своих обязанностей».

    Ранее в Госдуме приняли поправку о наказании за использование гаджетов с геолокацией на СВО.

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    2 августа 2024, 07:53 • Новости дня
    При атаке дрона ВСУ на дом в Белгородской области пострадал мужчина

    Tекст: Вера Басилая

    Мирный житель пострадал при атаке украинского дрона-камикадзе на многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области, он находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили в региональной службе медицины катастроф.

    Мужчина получил осколочные ранения, когда в его квартиру залетел дрон и произошел взрыв. Он успел выскочить в шоковом состоянии на лестничную клетку, уточняется на странице службы в соцсети «ВКонтакте».

    Врачи доставили раненого мужчину в больницу в состоянии средней степени тяжести.

    Ранее над Кубанью и Курской областью уничтожили шесть украинских беспилотников.

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    2 августа 2024, 09:11 • Новости дня
    ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 7.00 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника на территории России, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области.

    Ранее при атаке дрона ВСУ на дом в Белгородской области пострадал мужчина.

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    2 августа 2024, 23:19 • Новости дня
    Стрелковым оружием и средствами РЭБ обезврежено 19 БПЛА в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В приграничных районах Курской области стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы ликвидировано и обезврежено 19 украинских беспилотников, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

    Под украинские обстрелы попали села Веселое, Ходейково, Ольговка, Гуево, деревня Анатольевка. У деревень Городище, Анатольевка, Куриловки и села Акимовка произошли сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе. Пострадавших нет, в Глушковском и Рыльском районах произошли пожары на полях, огонь потушили спасатели и добровольные пожарные дружины, сообщил Смирнов в Telegram.

    Напомним, в ночь на пятницу российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над Курской областью.

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    2 августа 2024, 23:55 • Новости дня
    Украинский БПЛА сбит над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

    Как указало в Telegram ведомство, киевский режим предпринял попытку террористической атаки около 23.00 мск.

    Напомним, утром сообщалось, что мирный житель пострадал при атаке украинского дрона-камикадзе на многоквартирный дом в Шебекино.

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    • Байден пошел против самых влиятельных людей США

      Президент США Джо Байден, не желая досиживать в должности «хромой уткой», замахнулся на реформу исторического масштаба и бросил вызов крайне влиятельной группе лиц – судьям Верховного суда США. Зачем ему это нужно?

    • Финны стали внутренним голосом Зеленского

      Президент Финляндии Александр Стубб призвал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, отказавшись от предварительного условия по выводу войск. Стубб утверждает, что положение Украины улучшилось. В реальности ВС РФ подошли к городу Торецку, взятие которого грозит ВСУ обвалом фронта.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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