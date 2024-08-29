Политолог Саймс рассказал, что после обыска ФБР не предъявило обвинений

Tекст: Александра Юдина

Саймс связывает эти действия с его работой на российском телевидении и считает их попыткой давления, передает ТАСС.

«Мне про это никто не говорил… Но уверен, что, если бы моим адвокатам это сказали, они бы со мной поделились», – заявил политолог.

Он считает, что действия американских властей направлены на оказание давления на него и других российских журналистов, работающих за рубежом.

Политолог также сообщил о заморозке своих банковских счетов в США и изъятии личного имущества во время обыска. Он выразил надежду на то, что американские власти предоставят объяснения своим действиям и вернут ему изъятое имущество.

Саймс не исключил возможности судебных разбирательств в будущем, однако отмечает, что не верит в объективность американского суда в его отношении. Он также заявил, что не планирует в ближайшее время посещать США из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что американские власти планируют провести новые обыски в домах граждан США, сотрудничающих с российскими СМИ.

В августе агенты ФБР провели обыски в домах американского политолога, ведущего Первого канала Дмитрия Саймса и экс-инспектора ООН, экс-разведчика США Скотта Риттера, который критикует политику Вашингтона.