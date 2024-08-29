Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.5 комментариев
МИД сообщил о сложностях в установлении связи с жителями Курской области
Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил о существенных затруднениях в налаживании связи с жителями Курской области, попавшими под обстрелы ВСУ.
По его словам, координация с людьми, оставшимися на территории, подвергшейся обстрелам, крайне затруднена, передает РИА «Новости».
Мирошник добавил, что ситуация осложняется тем, что многие люди вынуждены оставаться в опасной зоне, не имея возможности покинуть свои дома.
Посол подчеркнул, что единственный способ поддерживать связь с этими людьми – это отправлять туда добровольцев, которые рискуя жизнью, проникают на оккупированные территории.
«Они являются связующим звеном: говорят, в каком состоянии дома, нужно ли покормить собаку», – поделился он.
Мирошник также отметил, что многие жители отказываются покидать свои дома по разным причинам. Кто-то не хочет оставлять свое хозяйство, кто-то боится неизвестности.
Ранее МИД заявил о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ.