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    6 комментариев
    29 августа 2024, 10:15 • Новости дня

    МИД сообщил о сложностях в установлении связи с жителями Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил о существенных затруднениях в налаживании связи с жителями Курской области, попавшими под обстрелы ВСУ.

    По его словам, координация с людьми, оставшимися на территории, подвергшейся обстрелам, крайне затруднена, передает РИА «Новости».

    Мирошник добавил, что ситуация осложняется тем, что многие люди вынуждены оставаться в опасной зоне, не имея возможности покинуть свои дома.

    Посол подчеркнул, что единственный способ поддерживать связь с этими людьми – это отправлять туда добровольцев, которые рискуя жизнью, проникают на оккупированные территории.

    «Они являются связующим звеном: говорят, в каком состоянии дома, нужно ли покормить собаку», – поделился он.

    Мирошник также отметил, что многие жители отказываются покидать свои дома по разным причинам. Кто-то не хочет оставлять свое хозяйство, кто-то боится неизвестности.

    Ранее МИД заявил о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ.

    29 августа 2024, 00:02 • Новости дня
    В Курской области заметили пытавшую пленных медика ВСУ с позывным «Каннибал»

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области замечена боевой медик 82-й отдельной бригады специального назначения ВСУ с позывным «Каннибал», известная издевательствами над пленными, сообщил военкор Евгений Лисицын.

    В украинских СМИ, известная пытками над пленными «врач» 82-ой отдельной бригады специального назначения ВСУ с  позывным «Канибал» по имени Варвара заявляла о ненависти к россиянам, и едет в Курскую область «убивать и мучить». Она отметила, что ей «без разницы будет это ребенок, женщина или старик», пишет «Российская газета» со ссылкой на военкора Евгения Лисицына.

    Ранее украинский пленный сообщил, что военнослужащим ВСУ было дано распоряжение начальства расстреливать оказывающих сопротивление гражданских в Курской области.

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    28 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные в ходе боев в Курской области захватили флаг элитной 82-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Об этом сообщил замкомандира одного из батальонов 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет, передает ТАСС.

    По словам военного, украинские диверсанты, высадившиеся в одном из населенных пунктов в Курской области, были уничтожены, а их флаг стал трофеем ВС России.

    «Мы, подразделение 9-го мотострелкового полка, нами были уничтожены наемники из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые зашли на нашу землю, чтобы убивать и насиловать мирное население. Детей, женщин, стариков. Не допустим этого! Враг будет разбит, а победа будет за нами», – сказал один из бойцов на распространенной агентством видеозаписи.

    Напомним, группировка «Север» за сутки отразила восемь атак украинских боевиков на Курском направлении.

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    28 августа 2024, 19:44 • Видео
    Новый «план победы над Россией» от Зеленского

    Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

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    29 августа 2024, 06:00 • Новости дня
    МИД заявил о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ

    Мирошник: ВСУ похищают мирных жителей Курской области и увозят на грузовиках

    МИД заявил о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия располагает данными о том, что украинские боевики похищают мирных жителей Курской области и увозят в неизвестном направлении, есть предварительные списки похищенных, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, ВСУ в Курской области ведут себя как откровенные террористы-боевики. Мирошник подчеркнул, что у России есть данные, что украинские военные хватают людей на улицах и увозят в неизвестном направлении, после чего связь с ними теряется.

    «Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?» – цитирует РИА «Новости» Мирошника.

    Дипломат добавил, что боевики не извещают ни власти, ни родных, где находятся похищенные люди.

    Мирошник отметил, что этой темой сейчас занимаются Минобороны, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По его словам, есть предварительные списки, но они не окончательные. Есть люди, судьба которых неизвестна, или о них есть только отрывочные данные.

    Ранее Мирошник заявил, что ВСУ расстреливают мирных жителей в Курской области.

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    28 августа 2024, 17:15 • Новости дня
    МЧС: Радиационный фон в Курской области находится в норме
    МЧС: Радиационный фон в Курской области находится в норме
    @ Belkin Alexey/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Результаты последних замеров радиационного фона на территории Курской области показали, что он остается в пределах допустимых норм, сообщили в МЧС России.

    В ведомстве отметили, что специалисты осуществляют круглосуточный мониторинг экологической обстановки в регионе, передает ТАСС. Согласно последним данным, радиационный фон и концентрация химически опасных веществ в Курской области находятся в пределах нормы.

    Ранее эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал риски при атаке ВСУ по хранилищу ядерного топлива Курской АЭС.

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    29 августа 2024, 03:00 • Новости дня
    В ЦРУ рассказали о планах ВСУ закрепиться в Курской области

    Замдиректора ЦРУ Коэн: Разведка США обсуждает с ВСУ планы по закреплению в Курской области

    В ЦРУ рассказали о планах ВСУ закрепиться в Курской области
    @ Central Intelligence Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ строят оборонительные сооружения в Курской области, ЦРУ находится в контакте с Украиной для обсуждения действий ВСУ в рамках их попытки закрепиться на российской территории, заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн.

    Коэн на конференции по национальной безопасности и разведке США, заявил, что ВСУ намерены удержаться на территории России в течение некоторого времени, несмотря на то, что были вынуждены частично отступить. По его словам, у украинских военных «нет намерений аннексировать российскую территорию», ЦРУ находится в контакте с Киевом по обсуждению дальнейших планов Украины в Курской области, передает РИА «Новости».

    Ранее директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт сообщил, что ВСУ получили доступ от США к сотням тысяч снимков для вторжения в Курскую область.

    В Службе внешней разведки России заявили, что атака ВСУ на Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши.

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    28 августа 2024, 17:32 • Новости дня
    МЧС: Из «серой зоны» в Курской области эвакуируют мирных жителей
    МЧС: Из «серой зоны» в Курской области эвакуируют мирных жителей
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области из «серых зон» эвакуируют мирных жителей, сообщили в МЧС России в среду.

    Работа ведут подразделения министерства обороны и волонтерские организации, они ищут людей в «так называемой серой зоне», указали в МЧС, передает ТАСС.

    Пока отработано 33 заявки на индивидуальную эвакуацию с территорий.

    Ранее в МЧС сообщили, что министерство и волонтеры помогли воссоединить 330 семей, эвакуированных из Курской области.

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    28 августа 2024, 14:34 • Новости дня
    Российские войска отразили восемь атак ВСУ в Курской области
    Российские войска отразили восемь атак ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» в последние сутки отразила восемь атак украинских боевиков на Курском направлении, сообщило Минобороны.

    Группировка при поддержке авиации и артиллерии отразила восемь атак украинских штурмовиков в направлении Борок, Коренево, Кремяного и Малой Локни, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также сорваны попытки атак в сторону Спального, Ольговки и Русской Конопельки, ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 75 человек, танк и восемь бронемашин. Пять украинских военнослужащих сдались в плен.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ у Апанасовки, Борок, Викторовки, Кругленького, Красноктябрьского, Любимовки, Малой Локни, Мирного, Новой Сорочины, Обуховки, Плехово, Свердликово, Суджи, Снагостя и Южного.

    Авиация ударила по сосредоточениям личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад и 69-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны в Сумской области.

    Украинская сторона на Курском направлении за сутки потеряла до 380 человек и 30 единиц бронетехники, включая танк, БМП, 28 бронемашин, шесть артиллерийских орудий, три миномета и девять автомобилей.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 7 тыс. человек, 74 танка, 35 БМП, 62 БТРа, 460 боевых бронированных машин, 210 автомобилей, 51 артиллерийское орудие, 13 установок РСЗО, пять ЗРК, 10 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, одну РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники.

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    28 августа 2024, 17:44 • Новости дня
    Власти Курской области ограничили въезд в Курчатов

    Врио главы Курской области Смирнов: Въезд в Курчатов ограничен

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики не прекращают попыток пройти в город Курчатов к Курской атомной электростанции, по этой причине оперштаб КТО решил ограничить въезд в населенный пункт, сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов.

    Имеющие регистрацию жители города смогут свободно въезжать в Курчатов, для не имеющих прописки, но работающих в городе предусмотрели возможность получения пропусков, их можно получить в администрации города и в администрации Курчатовского района, сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.

    Консультацию можно получить по номеру телефона 122. В Курске пропуск можно оформить в МФЦ на улице Энгельса 154д.

    Все сотрудники Курской АЭС и стройки АЭС-2 должны обратиться по поводу пропускного режима в свои компании, предупредил врио губернатора.

    Автомобили, осуществляющие транзитные перевозки и ранее проезжавшие через Курчатов, должны будут объезжать населенный пункт.

    Контроль за исполнением решения будут осуществлять на специальных блокпостах. На них будут дежурить сотрудники администраций города и района с 7.00 до 17.00.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что вина киевского режима в «нагнетании ядерной опасности» в Курской области очевидна, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ознакомился с последствиями атак на Курскую АЭС.

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    28 августа 2024, 14:54 • Новости дня
    Украинские боевики расстреляли прохожего в селе в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики ВСУ расстреляли мужчину на улице в селе Плехово Курской области, рассказала на опросе у военного следователя СК эвакуированная местная жительница Нина Девятилова.

    Женщина сообщила, что в Суджанском районе мирные жители в плену у ВСУ сидят в подвале, а в Плехово мужчина шел по улице и они его расстреляли, передает РИА «Новости».

    Ранее в СК сообщали, что ВСУ расстреливали убегающих из Белогорского монастыря мирных граждан.

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    28 августа 2024, 20:15 • Новости дня
    Выплаты жителям Курской области превысили 1 млрд рублей

    Tекст: Кристина Цыцура

    Около 70 тыс. жителей Курской области, пострадавших от атак ВСУ, получили финансовую помощь, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    Общая сумма выплат составила 1 млрд 46 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на министерство.

    Только за последние сутки через систему госуслуг поступило 3 тыс. заявлений на получение материальной помощи. В это же время 20 тыс. жителей Курской области получили 300 млн рублей.

    Ранее в МЧС сообщили, что министерство и волонтеры помогли воссоединить 330 семей, эвакуированных из Курской области.

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    28 августа 2024, 12:45 • Новости дня
    Песков назвал искажением реальности новости об «отправке срочников в Курскую область»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новости о якобы отправке призывников для участия в боевых действиях в Курской области нередко искажают действительность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Такие сообщения чаще всего являются «абсолютным искажением реальности», Кремль не считает нужным их комментировать, сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения об отправке срочников в этот регион, передает ТАСС.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» эвакуировали из зоны боевых действий в Курской области более 50 военнослужащих срочной службы.

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    28 августа 2024, 15:11 • Новости дня
    Су-25 уничтожили скопления живой силы и бронетехники ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области штурмовики Су-25 ударили по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    Удар наносился авиационными ракетами по разведданным, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    После запуска ракет экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.

    Разведка подтвердила уничтожение всех указанных целей.

    Ранее в регионе с помощью FPV-дрона уничтожили танк ВСУ.

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    29 августа 2024, 01:14 • Новости дня
    ВСУ получили доступ от США к сотням тысяч снимков для вторжения в Курскую область

    NGA: ВСУ получили от США сотни тысяч спутниковых снимков для вторжения в Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Украинским военным были доступны предоставленные США сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область, заявил директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт.

    По его словам, коммерческие изображения стали доступны через портал, известный как G-EGD, в настоящий момент там находятся более 400 тыс. записей, передает РИА «Новости».

    Уитворт прямо не подтвердил, что ВСУ взяли данные с портала для нападения на Курскую область, однако отметил, что доступ всегда сохраняется.

    Ранее The New York Times писала, что в первые дни вторжения ВСУ на территорию Курской области США и Великобритания оказывали мощную поддержку Украине, предоставляя спутниковые снимки и разведданные.

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    29 августа 2024, 00:51 • Новости дня
    Полянский назвал безрассудством атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС

    Полянский: Киев пошел на безрассудство с Курской АЭС из-за «страусиной позиции» Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Киевские власти пошли на безрассудство с обстрелом Курской АЭС и планами по ее захвату из-за того, что Запад занял «страусиную позицию» и делает вид, что не замечает атаки Киева на атомные станции, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    На заседании Совета Безопасности ООН он отметил, что доказательства того, что ВСУ сознательно обстреливал Курскую АЭС, неоспоримы. Также можно быть уверенными в том, что украинские боевики планировали захватить атомную станцию.

    «Подобное безрассудство, рискующее спровоцировать ядерный инцидент с трагическими последствиями для всей Европы, является лучшим ответом тем, кто пытался и пытается не замечать атаки киевского режима на Запорожскую АЭС», – цитирует ТАСС Полянского.

    По его словам,  «подобная показная дикость является некомфортной даже для Вашингтона, Лондона и Брюсселя, выдавшие ранее киевскому режиму карт-бланш на любые преступления».

    Так же Полянский заявил, что Украина «сполна расплатится за курскую авантюру». Он подчеркнул, что российские войска освобождают последние опорные пункты, которые ВСУ удерживали еще с 2014 года.

    Дипломат подчеркнул, что украинские власти, дав команду захватить Курскую область, сняли все вопросы о мирном решении конфликта, и выбрали пусть эскалации, тем самым отбросив все иллюзии у тех, с кем вместе рассуждали о мире.

    Ранее директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что МАГАТЭ были предъявлены результаты атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую АЭС.

    Тем временем Росгвардия обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас вблизи Курской АЭС.

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет вести с Украиной никаких переговоров после вторжения в Курскую область до полного разгрома ВСУ.

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    28 августа 2024, 15:14 • Новости дня
    Захарова заявила об оправдании Западом преступлений Киева

    Запад, делая заявления о возможности использования Украиной западного оружия для атак на Курскую область, фактически оправдывает преступления Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Эти высказывания, включая слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и представителей оборонного ведомства США, являются ничем иным, как оправданием и поощрением киевского режима», – передает РИА «Новости» ее слова.

    Она также подчеркнула, что спонсорство терроризма является одним из самых серьезных преступлений, зафиксированных в законодательствах западных стран.

    Ранее Пентагон заявил, что США разрешают Украине «совершать контрудары» по России с использованием американского оружия в контексте террористического нападения на Курскую область.


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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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