МИД сообщил о сложностях в установлении связи с жителями Курской области

Tекст: Александра Юдина

По его словам, координация с людьми, оставшимися на территории, подвергшейся обстрелам, крайне затруднена, передает РИА «Новости».

Мирошник добавил, что ситуация осложняется тем, что многие люди вынуждены оставаться в опасной зоне, не имея возможности покинуть свои дома.

Посол подчеркнул, что единственный способ поддерживать связь с этими людьми – это отправлять туда добровольцев, которые рискуя жизнью, проникают на оккупированные территории.

«Они являются связующим звеном: говорят, в каком состоянии дома, нужно ли покормить собаку», – поделился он.

Мирошник также отметил, что многие жители отказываются покидать свои дома по разным причинам. Кто-то не хочет оставлять свое хозяйство, кто-то боится неизвестности.

Ранее МИД заявил о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ.