Председатель Госдумы Володин рассказал о вступающих в силу в сентябре новых законах

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что с начала сентября в школах будет усилено патриотическое воспитание. С 1 сентября все образовательные учреждения обязаны проводить уроки труда, а предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» будет переименован в «Основы безопасности и защиты Родины». Во всех учебных заведениях независимо от формы собственности должен быть вывешен государственный флаг России.

Также будут усилены меры социальной защиты. В частности, запрещается высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы без сопровождающих лиц, даже если у них нет билета. Также повышается уровень защиты прав пассажиров такси: перевозчики обязаны страховать свою ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров.

Кроме того, ужесточаются требования к управляющим компаниям. С осени в реестр дисквалифицированных граждан будут вноситься данные об учредителях компаний, чьи лицензии были аннулированы. Это позволит предотвратить создание новых управляющих компаний недобросовестными лицами.

Помимо прочего, законодатели уточнили порядок оплаты сверхурочной работы. Теперь работодатель обязан рассчитывать компенсацию за сверхурочную работу, исходя из всей заработной платы сотрудника, включая премии и другие выплаты.