  • Новость часаВ МИД России заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ
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    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ (ВИДЕО)
    В ЕС возникли разногласия из-за отправки инструкторов на Украину
    Автором канала с фейками о Курске оказалась уехавшая в США журналистка Орлова
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война стала не политикой, а вопросом выживания

    Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    17 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский сжигает мосты

    Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты

    125 лет назад родился Андрей Платонов. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.

    12 комментариев
    29 августа 2024, 08:14 • Новости дня

    Цены на нефть пошли в рост

    Мировые цены на нефть начали расти на геополитических рисках

    Мировые цены на нефть в среду начали расти на геополитических рисках и сокращении запасов вида сырья в США.

    Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.48 растет на 0,19% – до 77,73 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,23%, до 74,69 доллара.

    Эксперты анализируют влияние на рынки вероятных рисков, связанных с геополитической ситуацией в мире, передает РИА «Новости»

    «Сбои (в добыче и экспорте) в Ливии на фоне геополитических рисков будут продолжать держать рынки в напряжении», – цитирует Bloomberg старшего рыночного аналитика брокерской компании Phillip Nova Pte в Сингапуре Приянку Сачдеву.

    Кроме того, управление энергетической информации минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 августа, на 0,8 млн баррелей (0,2%), до 425,2 миллиона.

    28 августа 2024, 14:16 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16
    Стало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России, по предварительным данным, впервые уничтожили истребитель F-16 на территории Украины, пишут СМИ.

    По предварительным данным, истребитель был поражен в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Информация об уничтожении истребителя уточняется, Минобороны пока не комментировало эти данные.

    В начале августа подполье сообщило о нанесении удара по аэродрому в Николаевской области, предназначенному для истребителей F-16.

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    28 августа 2024, 09:39 • Новости дня
    Российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области

    Алаудинов: Российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области

    Российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе ожесточенных боев был нанесен серьезный урон ВСУ, уничтожено большое количество живой силы и техники противника, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в Курской области подразделения спецназа «Ахмат» нанесли сокрушительный удар по противнику.

    «Наши бойцы проявили высочайший профессионализм и мужество, уничтожив большое количество украинских военнослужащих», – подчеркнул Алаудинов.

    Он добавил, что также были уничтожены две единицы бронетехники.

    Ранее российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области.

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    28 августа 2024, 19:44 • Видео
    Новый «план победы над Россией» от Зеленского

    Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

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    28 августа 2024, 09:55 • Новости дня
    Google попытался заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом

    Google предпринял попытку заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом

    Tекст: Александра Юдина

    Американская корпорация Google инициировала судебные процессы в США и Великобритании с целью предотвратить исполнение российских судебных решений, в том числе на платформе YouTube, в отношении нее за рубежом.

    Американская компания требует ввести антиисковые запреты, которые бы не позволили российским СМИ добиваться исполнения решений российских судов за пределами США и Великобритании, аналогичный иск был подан в Высокий суд правосудия Англии и Уэльса, пишут «Ведомости».

    Причиной судебных разбирательств стали иски российских СМИ против Google в различных юрисдикциях.

    Как отметил партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян, инициированный Google судебный процесс направлен на то, чтобы создать прецедент, который позволит американским компаниям «безнаказанно нарушать законодательство других стран».

    По мнению экспертов, одной из причин позиции Google может быть стремление скрыть от акционеров информацию о финансовых рисках, связанных с судебными процессами за рубежом. Так, в ЮАР суд арестовал активы Google в качестве обеспечения по иску телеканала «Спас».

    Однако эксперты отмечают, что действия Google могут подорвать доверие к международной правовой системе.

    Ранее Таганский суд Москвы в очередной раз привлек компанию Google к административной ответственности за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей, оштрафовав ее на 3,5 млн рублей.

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    28 августа 2024, 21:10 • Новости дня
    Подтверждена гибель учившегося в США пилотировать F-16 украинского летчика

    На Украине сообщили о гибели летчика ВСУ, учившегося пилотировать F-16

    Подтверждена гибель учившегося в США пилотировать F-16 украинского летчика
    @ Office of the President of Ukraine/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутат Луцкого городского совета Игорь Полищук сообщил о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации подполковника Алексея Меся, который проходил обучение на F-16.

    «Скорее всего, Месь погиб 26 августа. Как раз в этот день российские войска наносили массированный ракетный удар. Вероятно, плотно прилетело и по аэродромам Коломыя и Староконстантинов», – сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

    По данным украинских СМИ,  Месь был зачислен в личный состав воинской части на должность командира эскадрильной поддержки – заместителя командира операционной группы.

    Кроме того, уточняется, что подполковник Месь погиб 26 августа во время выполнения боевого задания. Кроме того, пресс-служба 144-го истребительного крыла Воздушных сил Нацгвардии США сообщала, что Месь проходил обучение на F-16 в США.

    Отмечается, что летчики ВСУ и технический состав на аэродромах в случае ударов становятся «такой же целью, как и электростанции». Также автор поста добавил, что данные о гибели летчика, скорее всего, будут держаться в секрете.

    Ранее появилась информация об уничтожении первого истребителя F-16 на территории Украины. По предварительным данным, ВС России поразили самолет в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области.

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    28 августа 2024, 19:11 • Новости дня
    Автором канала с фейками о Курской области оказалась уехавшая в США журналистка Орлова
    Автором канала с фейками о Курской области оказалась уехавшая в США журналистка Орлова
    @ Fernando Gutierrez-Juarez/DPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинская сторона использует для распространения фейков и дезинформации не только ботов, но и целые каналы, которые могут выглядеть как «живые», таким Telegram-каналом является «Курск сейчас», сообщили авторы «Войны с фейками». Удалось установить, что за ним стоит бывшая московская журналистка Карина Орлова, уехавшая в США еще до начала СВО.

    «Курск сейчас» постепенно менял тематику постов в сторону негатива в адрес России, а также создавал иллюзию честности, сообщили разоблачители подобного контента в публикации.

    Канал выражал сомнение в правильности СВО, а также одним из первых сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский выдвинут на Нобелевскую премию мира.

    «Работа OSINT-аналитиков «Войны с фейками» помогла установить: за каналом, маскирующимся под обычный курский паблик, стоят ЦИПсО, а его владельцем является обиженная на Россию журналистка, покинувшая страну еще до начала СВО. Канал был выкуплен в августе 2022 года, покупателем же выступила некая Елена, проведя оплату криптовалютой», – говорится в сообщении.

    Сейчас автор, публикующий посты в «Курске сейчас», бывшая российская журналистка Карина Орлова проживает в США. Она активно поливает грязью РФ в социальных сетях, публично одобрила вторжение ВСУ в Курск. 

    Канал «Курск сейчас» был создан в 2019 году под другим брендом (назывался Mobilenews46) и на протяжении нескольких лет имел устойчивое число подписчиков – в пределах 10 тысяч. Стремительный рост начался в апреле текущего года, а пика в 50 тысяч достиг после вторжения ВСУ в Курскую область. Естественный прирост был вызван повышенным интересом жителей региона к происходящим событиям. При этом канал за счет своего «веса» попал в поисковые выдачи по запросу «Курск», что создает главную опасность для жителей.

    Среди публикаций канала  c 6 августа заметно странное сочетание: стандартные для любого российского паблика посты перемежаются с паническими заявлениями о контроле ВСУ над населенными пунктами, там также высказываются претензии к российскому руководству, чаще всего безосновательные.

    Сам канал «Курск сейчас» связан репостами с других фейковых каналов, которые практически одинаково освещают информацию, но от себя добавляют необходимые им детали, создавая тем самым напряжение или сомнение у читателей.

    «Разоблачить такой канал самостоятельно непросто, администраторам этой площадки удалось ввести в заблуждение как местных, так и федеральных журналистов. Призываем всех активно жаловаться на этот канал и писать в комментариях предупреждения о том, что авторы – не те, за кого себя выдают», – отмечают авторы «Войны с фейками».

    Читатели газеты ВЗГЛЯД также обратили внимание на рекламную активность «Курск сейчас» в Telegram-каналах региона, освещающих, в том числе обстановку в Судже и других населенных пунктах области. Сейчас эти рекламные посты удалены.

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    28 августа 2024, 15:45 • Новости дня
    Дурову грозит обвинение в насилии над ребенком в Швейцарии

    В Женеве начали расследовать жалобу бывшей девушки Дурова из-за насилия над ребенком

    Дурову грозит обвинение в насилии над ребенком в Швейцарии
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Апелляционная палата кантона Женева в октябре 2023 года поручила прокуратуре города расследовать жалобу в отношении основателя Telegram Павла Дурова от его бывшей девушки Ирины Болгар, она обвиняла бизнесмена в насилии над их общим сыном.

    Заявление подано по трем эпизодам насильственных действий, которые отец якобы совершил в отношении ребенка 2017 года рождения, передает РИА «Новости».

    Женевская прокуратура не стала возбуждать уголовное преследование, так как эпизоды случились более трех месяцев до начала расследования. Болгар обжаловала это решение.

    Решение об отказе в возбуждении отменили, в прокуратуре проведут следственные действия или расследования, которые ведомство сочтет необходимыми, говорится в решении суда.

    По данным агентства, имена затронутых лиц не разглашаются, но детали указывают, что иск был подан Ириной Болгар против Павла Дурова. Источник в Женеве подтвердил, что речь идет об этих лицах.

    Отмечается, что жалобу подали в связи с тремя случаями насилия с апреля 2021 года по июль 2022 года в Париже, ОАЭ и Женеве.

    Ранее Politico сообщила, что Франция объявила в розыск брата задержанного в Париже Дурова.

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    28 августа 2024, 08:59 • Новости дня
    Минобороны потратило на некачественные бронежилеты 2,4 млрд рублей
    Минобороны потратило на некачественные бронежилеты 2,4 млрд рублей
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Не менее 2,4 млрд рублей получили от Минобороны фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов, говорится в материалах дела.

    По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» похитили деньги, которые Минобороны выделило для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Они оставили не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в материалах дела, обвиняемые обманом получили от министерства не менее 2,4 млрд рублей.

    Ранее «Коммерсант» сообщал, что СК расследует дело о хищении 2 млрд рублей руководством ООО «ГК «Пикет», куда входят гендиректор Андрей Есипов, финдиректор Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.

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    29 августа 2024, 00:02 • Новости дня
    В Курской области заметили пытавшую пленных медика ВСУ с позывным «Каннибал»

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области замечена боевой медик 82-й отдельной бригады специального назначения ВСУ с позывным «Каннибал», известная издевательствами над пленными, сообщил военкор Евгений Лисицын.

    В украинских СМИ, известная пытками над пленными «врач» 82-ой отдельной бригады специального назначения ВСУ с  позывным «Канибал» по имени Варвара заявляла о ненависти к россиянам, и едет в Курскую область «убивать и мучить». Она отметила, что ей «без разницы будет это ребенок, женщина или старик», пишет «Российская газета» со ссылкой на военкора Евгения Лисицына.

    Ранее украинский пленный сообщил, что военнослужащим ВСУ было дано распоряжение начальства расстреливать оказывающих сопротивление гражданских в Курской области.

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    28 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные в ходе боев в Курской области захватили флаг элитной 82-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Об этом сообщил замкомандира одного из батальонов 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет, передает ТАСС.

    По словам военного, украинские диверсанты, высадившиеся в одном из населенных пунктов в Курской области, были уничтожены, а их флаг стал трофеем ВС России.

    «Мы, подразделение 9-го мотострелкового полка, нами были уничтожены наемники из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые зашли на нашу землю, чтобы убивать и насиловать мирное население. Детей, женщин, стариков. Не допустим этого! Враг будет разбит, а победа будет за нами», – сказал один из бойцов на распространенной агентством видеозаписи.

    Напомним, группировка «Север» за сутки отразила восемь атак украинских боевиков на Курском направлении.

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    28 августа 2024, 10:18 • Новости дня
    Риттер заявил, что Сырский заплатил «огромную цену» за атаку ВСУ в Курской области
    Риттер заявил, что Сырский заплатил «огромную цену» за атаку ВСУ в Курской области
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Неудачная попытка украинских войск атаковать Курскую область привела к серьезным последствиям для ВСУ на территории Донбасса, заявил на YouTube-канале Dialogue Works отставной американский разведчик Скотт Риттер.

    По его мнению, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял ошибочное решение, которое обернулось крупным поражением украинских сил в Донбассе, передает РИА «Новости».

    Риттер проанализировал ситуацию на фронте и пришел к выводу, что атака ВСУ на Курскую область была серьезной стратегической ошибкой. По его словам, главнокомандующий ВСУ «прекрасно понимал, что эта операция не принесет желаемых результатов».

    «Сырский знал, что операция в Курской области не увенчается успехом… Он заплатил за это огромную цену», – подчеркнул Риттер.

    По мнению американского разведчика, неудачная атака на Курскую область привела к тому, что ВСУ понесли значительные потери в живой силе и технике.

    Кроме того, эта операция ослабила позиции украинских войск в Донбассе, что позволило российским военным перехватить инициативу и начать успешное наступление.

    Ранее российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области.

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    28 августа 2024, 20:38 • Новости дня
    Вагенкнехт назвала Шольца «вассальным канцлером»
    Вагенкнехт назвала Шольца «вассальным канцлером»
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат бундестага, лидер партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Сара Вагенкнехт назвала Олафа Шольца вассальным канцлером.

    Такое заявление она обосновала тем, что Шольц не считает нужным обсудить в бундестаге вопрос будущего размещения американских дальнобойных ракет в ФРГ, передают «Известия».

    По ее словам, немецкое правительство стремится быть способным к ведению войны, при этом желательно — с гиперзвуковыми ракетами. И хотя большинство немцев не разделяют эту инициативу, но правящая коалиция это игнорирует, говорит Вагенкнехт: «Вассальный канцлер не считает нужным даже провести дискуссию в бундестаге. Основания для решения разместить новые дальнобойные ракеты в нашей стране были созданы исключительно самими США».

    Ранее Шольц связал вопрос размещения американских ракет в Германии с прекращением Россией спецоперации. Он также заявил, что Германия принимает решения, которые не ведут к эскалации с Россией.

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    28 августа 2024, 18:41 • Новости дня
    Россия ввела санкции в отношении американских журналистов

    Россия ввела контрсанкции в ответ на рестрикции со стороны США

    Россия ввела санкции в отношении американских журналистов
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона вводит ответные санкции в отношении американской, въезд в Россию запрещается для 92 американских граждан, в их числе представители СМИ, причастные к изготовлению фейков, сообщил МИД.

    На постоянной основе закрывается въезд в Россию для 92 американцев, в их числе несколько журналистов The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    По мнению МИД, эти журналисты причастны к изготовлению и распространению недостоверной информации о России и российских вооруженных силах, а также к пропагандистскому «прикрытию» развязанной Вашингтоном «гибридной войны».

    Также в список вошли главы и чиновники разного звена силовых ведомств и спецслужб, главы компаний ВПК и финансовых институтов, поставляющих оружие киевскому режиму.

    Ранее в августе Вашингтон ввел санкции в отношении 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами, под них попали российские ИИ-разработчики.

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    28 августа 2024, 14:59 • Новости дня
    WSJ: Ракетные удары ВС России вскрыли слабые места ПВО Украины
    WSJ: Ракетные удары ВС России вскрыли слабые места ПВО Украины
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракетные удары российских военных вскрыли в обороне Украины слабые места, пишет The Wall Street Journal.

    «Атака ... выявила некоторые уязвимые места Украины», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что летом на Украину начали поступать первые истребители F-16, потенциально это могло бы усилить систему ПВО страны. Однако у Украины нет ресурсов для перехвата ракет во всех частях страны. Кроме того, в этом году энергетическая инфраструктура Украины из-за постоянных ударов ВС России по важным объектам стала более уязвимой.

    Отмечается, что в понедельник российские военные нанесли массированный удар по объектам ОПК на Украине. Как рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, удары наносят как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры.

    Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные поразили лагерь иностранных наемников на Украине

    Коментарии (16)
    28 августа 2024, 13:32 • Новости дня
    Россия заявила о наличии альтернативных маршрутов поставок газа в Европу
    Россия заявила о наличии альтернативных маршрутов поставок газа в Европу
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Москва имеет альтернативные маршруты поставок газа в Европу, когда как решение Киева прекратить транзит российского газа по территории Украины нанесет серьезный удар по интересам европейских потребителей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, у России есть альтернативные планы поставок голубого топлива в Европу, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что решение Киева отказаться от транзита российского газа нанесет серьезный удар по интересам европейских потребителей – они будут вынуждены платить за газ гораздо больше, что негативно скажется на конкурентоспособности их промышленности.

    «Цены на газ значительно вырастут, что приведет к росту инфляции и снижению уровня жизни населения», – сказал представитель Кремля.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа.

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    28 августа 2024, 19:06 • Новости дня
    Объявленного в розыск Интерполом россиянина арестовали на курорте в Болгарии
    Объявленного в розыск Интерполом россиянина арестовали на курорте в Болгарии
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Болгарии на черноморском курорте арестовали гражданина России, который был объявлен в международный розыск за банковские махинации, сообщает местный портал Varna24.

    Как сообщается, 58-летний разыскиваемый скрывался на территории курортного комплекса святых Константина и Елены, передает РИА «Новости».

    Интерпол объявил россиянина в международный розыск за банковские и имущественные махинации.

    Ранее сообщалось, что россиянин Зулумхан Жамалулаев, которого Объединенные Арабские Эмираты выдали России по обвинению в убийстве, арестован в Дагестане.

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      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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