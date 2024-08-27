Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?0 комментариев
Россияне назвали самые популярные темы для фейков в интернете
Эксперт: Россияне считают наиболее массовыми фейки про СВО и политику
Большая часть российских граждан регулярно встречают фейковые сообщения в Сети, раз в неделю с ними сталкиваются более 60% россиян, заявил гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы» Владимир Табак. По его словам, россияне считают, что наиболее распространены фейки по теме СВО и в политической сфере.
«Мы провели исследование и выяснили, что 64% граждан встречают фейки раз в неделю и чаще. За год показатель снизился на 9 пунктов», – сказал Табак, передает ТАСС.
Он добавил, что, по словам опрошенных, чаще всего недостоверные сообщения затрагивают тему специальной военной операции и политическую сферу. Встречаются фейки об уровне благосостояния и социально значимых происшествиях, таких как теракты, и события, связанные с мигрантами.
Больше половины (66%) опрошенных признались, что хотя бы раз поверили в фейковую новость. Интерес же к недостоверным информационным поводам уменьшился, люди стали меньше читать такие статьи и реагировать на них активно.
Вместе с тем 71% опрошенных видели опровержения недостоверных данных. Треть опрошенных выразила доверие опровержениям фактчекинговых ресурсов, за год показатель поднялся на 5%. Знают о фактчекинге 46% респондентов.
Табак также заявил, что за последний год отмечено снижение количества копий фейков в сети. Так, если в 2023 году прогноз по числу фейков составлял 15 млн копий, в 2024 году же прогнозная цифра снизилась до примерно 8 млн копий.
«Количество копий фейков снижается, при этом количество уникальных фейков находится на сопоставимом уровне», – пояснил он. По его словам, фейки стали более региональными и локальными, это дает меньший прирост по числу копий недостоверной информации. Они нередко переходят от конкретных утверждений к более расплывчатым формулировкам, особенно в сфере спецоперации. Сами же авторы чаще публикуют их на зарубежных площадках, где доверие к ним выше.
Табак отметил, что с 2022 года уменьшился и «жизненный цикл» фейка, он стал короче на полтора дня. В первые шесть месяцев 2024 года средняя продолжительность жизни недостоверных публикаций по сравнению с 2023 годом сократилась на семь часов и составила 3,1 дня.
Он объяснил это оперативными опровержениями, которые снижают распространение и время нахождения в Сети. По его словам, благодаря быстрому реагированию на фейки не только уменьшается их распространение и время нахождения в сети, но и создается более устойчивая информационная среда, а влияние ложной информации на общественное мнение сокращается.
«Почти 90% фейков наиболее активны в первые трое суток после появления, что подтверждает их быструю распространяемость и кратковременность. Около 5% фейков живут от 4 до 10 дней, что на 7 пунктов ниже, чем в 2022 году», – пояснил эксперт