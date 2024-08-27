Россияне назвали самые популярные темы для фейков в интернете

Эксперт: Россияне считают наиболее массовыми фейки про СВО и политику

«Мы провели исследование и выяснили, что 64% граждан встречают фейки раз в неделю и чаще. За год показатель снизился на 9 пунктов», – сказал Табак, передает ТАСС.

Он добавил, что, по словам опрошенных, чаще всего недостоверные сообщения затрагивают тему специальной военной операции и политическую сферу. Встречаются фейки об уровне благосостояния и социально значимых происшествиях, таких как теракты, и события, связанные с мигрантами.

Больше половины (66%) опрошенных признались, что хотя бы раз поверили в фейковую новость. Интерес же к недостоверным информационным поводам уменьшился, люди стали меньше читать такие статьи и реагировать на них активно.

Вместе с тем 71% опрошенных видели опровержения недостоверных данных. Треть опрошенных выразила доверие опровержениям фактчекинговых ресурсов, за год показатель поднялся на 5%. Знают о фактчекинге 46% респондентов.



Табак также заявил, что за последний год отмечено снижение количества копий фейков в сети. Так, если в 2023 году прогноз по числу фейков составлял 15 млн копий, в 2024 году же прогнозная цифра снизилась до примерно 8 млн копий.



«Количество копий фейков снижается, при этом количество уникальных фейков находится на сопоставимом уровне», – пояснил он. По его словам, фейки стали более региональными и локальными, это дает меньший прирост по числу копий недостоверной информации. Они нередко переходят от конкретных утверждений к более расплывчатым формулировкам, особенно в сфере спецоперации. Сами же авторы чаще публикуют их на зарубежных площадках, где доверие к ним выше.



Табак отметил, что с 2022 года уменьшился и «жизненный цикл» фейка, он стал короче на полтора дня. В первые шесть месяцев 2024 года средняя продолжительность жизни недостоверных публикаций по сравнению с 2023 годом сократилась на семь часов и составила 3,1 дня.



Он объяснил это оперативными опровержениями, которые снижают распространение и время нахождения в Сети. По его словам, благодаря быстрому реагированию на фейки не только уменьшается их распространение и время нахождения в сети, но и создается более устойчивая информационная среда, а влияние ложной информации на общественное мнение сокращается.

«Почти 90% фейков наиболее активны в первые трое суток после появления, что подтверждает их быструю распространяемость и кратковременность. Около 5% фейков живут от 4 до 10 дней, что на 7 пунктов ниже, чем в 2022 году», – пояснил эксперт