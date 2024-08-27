Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка также поразила формирования 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Воздвиженки, Розовки, Новгородского (Нью-Йорка) и Сергеевки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также она отразила семь контратак 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.

Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 530 человек, танк, четыре бронемашины, САУ 2С1 «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ у Водяного в ДНР. Она также отразила контратаку украинских штурмовиков 128-й бригады теробороны.

ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 145 человек, бронемашину, гаубицу Д-20 и станцию РЭБ.

Группировка «Днепр» поразила формирования 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны у Ивановки и Токаревки в Херсонской области.

В зоне этой группировки ВСУ потеряли более 85 человек, американское орудие М777, американскую САУ Paladin и американскую гаубицу М119, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».