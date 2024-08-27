Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.10 комментариев
Гражданин Венгрии задержан в США за закупку военных радиостанций для России
Минюст США обвинил гражданина Венгрии в попытке осуществить поставку военных радиостанций в Россию
В аэропорту Сан-Франциско задержан гражданин Венгрии Бенс Хорват, который обвиняется в нарушении экспортных ограничений – он пытался организовать поставки военных радиостанций для российских компаний, сообщил минюст США.
Хорвата задержали на прошлой неделе. Оборудование было задержано американской таможней. Утверждается, что он задействовал «сеть предприятий для отвода бдительности правоохранительных органов», передает РИА «Новости».
Как говорится в сообщении минюста США, Хорват «управлял многонациональной закупочной сетью, которая была нанята напрямую различными предприятиями, связанными с российским правительством», передает ТАСС.
Сообщается, что речь идет о структурах, которые задействованы в «крупных проектах, в том числе по созданию радио-коммуникационных систем в Курской области».
Хорват, как заявили в США, принимал участие в закупках оборудования в США с конца 2023 года. Он купил 200 военных радиоприемников, которые планировалось поставить в Россию. В схеме, по версии американской стороны, задействованы компании в Испании, Сербии, Венгрии, Латвии.
Напомним, Вашингтон давно пытается ограничить поставки американской электронной продукции в Россию. Борьба ведется даже против отдельных граждан, которые, по версии американцев, содействуют Москве.