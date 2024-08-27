Гражданин Венгрии задержан в США за закупку военных радиостанций для России

Минюст США обвинил гражданина Венгрии в попытке осуществить поставку военных радиостанций в Россию

Tекст: Антон Антонов

Хорвата задержали на прошлой неделе. Оборудование было задержано американской таможней. Утверждается, что он задействовал «сеть предприятий для отвода бдительности правоохранительных органов», передает РИА «Новости».

Как говорится в сообщении минюста США, Хорват «управлял многонациональной закупочной сетью, которая была нанята напрямую различными предприятиями, связанными с российским правительством», передает ТАСС.

Сообщается, что речь идет о структурах, которые задействованы в «крупных проектах, в том числе по созданию радио-коммуникационных систем в Курской области».

Хорват, как заявили в США, принимал участие в закупках оборудования в США с конца 2023 года. Он купил 200 военных радиоприемников, которые планировалось поставить в Россию. В схеме, по версии американской стороны, задействованы компании в Испании, Сербии, Венгрии, Латвии.

Напомним, Вашингтон давно пытается ограничить поставки американской электронной продукции в Россию. Борьба ведется даже против отдельных граждан, которые, по версии американцев, содействуют Москве.