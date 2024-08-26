Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
Жительница Саратова рассказала об атаке беспилотников
Жительница Саратова, проживающая рядом с пострадавшим от атаки беспилотников жилым комплексом, рассказала, что утром услышала два взрыва.
«С утра сначала один был такой звук жужжания мопеда, потом взрыв», – рассказала 55-летняя Ирина РИА «Новости».
По ее словам, спустя 15 минут прозвучал еще один взрыв. Женщине показалось, что беспилотник летел прямо к ней в окно.
После второго взрыва в квартире Ирины посыпались стекла, сработали сигнализации в машинах. Женщина рассказала, что выглянула в окно, но дыма не увидела.
Напомним, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове. По информации областного Минздрава, пострадали четыре человека, троим медицинская помощь оказана на месте. Еще одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.