«Коммерсант»: Родители пожаловались, что детей перестали брать в 10-е классы

Tекст: Алексей Дегтярев

Глава движения «Родители Москвы» Илона Менькова заявила «Коммерсанту», что летом 2024 года у школьников начались проблемы при переходе в 10-е классы, после получения аттестата об общем образовании им приходится походить дополнительный отбор в своей же школе.

Каждое учреждение устанавливало свои критерии отбора, наиболее часто прибегали к уровню баллов аттестата или ОГЭ, в некоторых случаях проводили собеседования. Тех, кто не прошел отбор, не зачисляли в 10-й класс.

В организацию обратились за помощью порядка 50 человек, но ситуация на деле серьезней, если судить по соцсетям, сказала Менькова.

Школьное руководство таких учреждений настаивало, чтобы дети уходили в колледжи, однако в таких случаях повышалась вероятность, что родителям придется оплачивать учебу, если он не поступит на бюджет.

По мнению собеседницы, всему виной стал новый федеральный госстандарт образования третьего поколения (ФГОС-3), вступивший в силу с 1 сентября 2023 года. Она пояснила, что этот ФГОС предполагает «исчезновение общеобразовательных классов» в старшей школе.

Учащиеся 10-11 классов теперь должны углубленно изучать не менее двух предметов по естественно-научному, социально-экономическому, технологическому и гуманитарному профилям. Есть также универсальный профиль, но там тоже есть углубленные предметы.