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В Чехии назвали сроки избавления от зависимости от нефти из России
Фиала: Чехия избавится от зависимости от нефти из России весной следующего года
Чехия весной следующего года избавится от зависимости в экспорте российской нефти, пишет агентство CTK со ссылкой на премьер-министра республики Петра Фиалу.
Фиала напомнил, что в 2022 году Чехия перестала быть зависимой от российского газа, весной 2025 года после расширения мощностей трансальпийского нефтепровода TAL она намерена избавиться и от нефтяной зависимости от России, пишет CTK, передает ТАСС.
Он также отметил, что чешские АЭС переходят с российского ядерного топлива на топливо от западных производителей. По словам Фиалы, одной из главных задач чешской дипломатии является поддержка развития политических, гуманитарных и торгово-экономических отношений республики со странами, которые соблюдают международное право.
Ранее вице-премьер России Александр Новак назвал способ нарастить поставки нефти из России.