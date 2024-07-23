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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад превратился в тоталитарную секту

    Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.

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    Василий Стоякин Василий Стоякин Соглашения о безопасности не дают Украине никакой безопасности

    Страны НАТО продолжают проводить линию на отказ от прямого участия в украинском конфликте, успешно отражая набеги Зеленского, который очень этого хочет. Впрочем, это не отменяет факта участия военнослужащих НАТО в боевых действиях.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Демократы не простили Байдену «пули Трампа»

    Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.

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    23 июля 2024, 15:14 • Новости дня

    Новак назвал способ нарастить поставки нефти из России

    Новак: Россия может нарастить поставки нефти, задействовав порты Черного моря и Балтики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рост экспорта российской нефти в Азию возможен за счет перенаправления потоков с других рынков и реализации новых проектов, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    В последние два года Россия переориентировала поставки нефти на Азиатско-Тихоокеанский регион, в частности, в КНР, сообщил Новак, передает ТАСС.

    По его словам, дальнейшее увеличение объемов экспорта возможно как за счет перераспределения из других направлений, так и благодаря новым проектам, включая разработку месторождений в Арктике и строительство нефтепровода в порт Бухта Север на Таймыре.

    «Это перспективные направления, которые сегодня рассматриваются для того, чтобы в будущем поставлять энергоресурсы из этого региона в Азиатско-Тихоокеанский регион», – отметил он.

    Ранее Россия решила увеличить поставки нефти в Китай по морю.

    22 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Венгрия и Словакия обвинили Киев в остановке транзита нефти из России

    Reuters: Венгрия и Словакия запросили консультации с Киевом по запрету транзита нефти из России

    Венгрия и Словакия обвинили Киев в остановке транзита нефти из России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будапешт и Братислава направили в Еврокомиссию (ЕК) запрос на проведение консультаций с украинской стороной по вопросу приостановки транзита нефти из России, пишет Reuters.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры с украинским коллегой, который заявил, что Киев не запрещал транзит российской нефти, пишет Reuters, передает ТАСС.

    «Я говорил с министром иностранных дел Украины. По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда. У ЕК есть три дня на то, чтобы выполнить наш запрос, после чего мы передадим это дело в суд», – сказал венгерский министр.

    Решение украинской стороны ограничить транзит нефти из России нарушает соглашение Киева и ЕС об ассоциации с Евросоюзом, подчеркнул он. Согласно документу, пострадавшие страны могут запустить консультационный процесс, на котором их обязана представлять ЕК, объяснил Сийярто в эфире телеканала M1, передает РИА «Новости».

    «Если и в этом случае не будет решения, то Евросоюз уполномочен пересмотреть свои обязательства в рамках соглашения и тоже не выполнять их», – сказал он.

    Глава венгерского МИД также отметил, что в июне Украина импортировала больше всего электроэнергии из Венгрии, на фоне чего решение Киева о приостановке транзита нефти из России является особенно враждебным.

    Ранее в Госдуме обвинили Украину в шантаже Венгрии из-за российской нефти.

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    23 июля 2024, 13:17 • Новости дня
    Захарова сравнила экономическую ситуацию в Японии с фильмом ужасов
    Захарова сравнила экономическую ситуацию в Японии с фильмом ужасов
    @ PLANET PHOTOS/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Введенные Японией антироссийские санкции обернулись для нее же глубоким кризисом, экономическая ситуация в Японии похожа на фильм ужасов, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в Токио сделали все продиктованные Вашингтоном шаги, из-за чего на российский рынок хлынул китайский автопром, передает ТАСС.

    «Настоящий фильм ужасов, в который они сами себя загнали», – подчеркнула дипломат.

    Также Захарова выразила уверенность, что Токио не сможет вернуть позиции на российском рынке в прежнем объеме, да и в целом страна не способна проводить независимую внешнюю политику, ориентированную на свои национальные интересы.

    Более того, по словам Захаровой, Япония не имеет права претендовать на постоянное членство в Совете Безопасности ООН.

    В июне Япония расширила санкции против России.

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    23 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    Россия ввела ответные санкции против Британии
    Россия ввела ответные санкции против Британии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В качестве ответной меры на введенные Лондоном ограничения Москва ввела санкции против 15 граждан Британии, сообщил МИД.

    Санкции затронули глав предприятий военно-промышленного комплекса и компаний Британии, которые принимают участие в поставках оружия Киеву и подготовке вооруженных сил Украины, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    В список также попали эксперты и публицисты, выступающие с антироссийских позиций по оборонной проблематике и теме СВО в СМИ, добавили в МИД России.

    На прошлой неделе правительство Британии включило 11 нефтяных танкеров в свой список санкций против России.

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    23 июля 2024, 14:25 • Новости дня
    Лавров рассказал о реакции Запада на заявления Украины о правах русскоязычных граждан
    Лавров рассказал о реакции Запада на заявления Украины о правах русскоязычных граждан
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители западных стран «уходят под корягу», если им показывают заявления украинских властей по теме прав проживающих на Украине русскоязычных граждан, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    В качестве примера Лавров привел высказывание вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной, которая заявила, что власти не видят необходимости в соблюдении языковых прав русскоязычного населения, передает ТАСС.

    «Там много было таких высказываний. Как только ты показываешь это западному собеседнику, в тех редких случаях, когда мы где-то в ООН сталкиваемся, они просто уходят, уходят под корягу, такое выражение у нас есть», – указал глава российского МИД.

    Ранее на Украине назвали дестабилизирующими призывы соблюдать языковые права русских.

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    22 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    Генпрокуратуры России и КНДР договорились вместе противостоять преступности

    Генпрокуроры России и КНДР заключили соглашение о сотрудничестве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский и северокорейский генеральные прокуроры Игорь Краснов и Ким Чхоль Вон подписали в Пхеньяне расширенное соглашение о сотрудничестве Генпрокуратур двух стран.

    Стороны договорились о сотрудничестве в сфере противодействия преступлениям в области информационно-коммуникационных технологий, противодействия коррупции и иным должностным преступлениям, преступлениям в сфере охраны окружающей среды и в других областях, сообщили в Генпрокуратуре России, передает ТАСС.

    Как отметил российский генпрокурор Игорь Краснов, Россия и КНДР активно развивают многоплановое партнерство и успешно противостоят попыткам навязать им чуждые модели развития и ценности.

    Ранее Белый дом заявил, что сотрудничество России и КНДР сильно обеспокоило НАТО.

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    23 июля 2024, 07:51 • Новости дня
    Объекты критической инфраструктуры повреждены из-за авиаудара в Сумской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской городской общины Сумской области, сообщили в Сумской областной администрации.

    Уточняется, что в ночь на вторник был нанесен авиаудар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады, передает ТАСС.

    Известно, что в результате удара повреждения получили несколько объектов.

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    23 июля 2024, 12:56 • Новости дня
    Россия решила увеличить поставки нефти в Китай по морю

    Россия решила увеличить поставки нефти в Китай через Черное море и Балтику

    Россия решила увеличить поставки нефти в Китай по морю
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Минэнерго России считает перспективным увеличение экспорта нефти в Китай через отгрузку в портах Черного и Балтийского морей, поставки газа по «Силе Сибири» вырастут до 38 млрд куб. м, заявил замминистра энергетики Сергей Мочальников в ходе российско-китайской межправкомиссии по энергосотрудничеству.

    По его словам, Минэнерго России готово поддержать компании в реализации наращивания поставок российской нефти в КНР морским транспортом, передает ТАСС.

    Мочальников также сообщил, что в прошлом году был превышен план по поставкам газа по «Силе Сибири» на 800 млн куб. м, они составили 22,7 млрд куб. м. Он отметил, что в следующем году планируется выйти на проектную мощность в 38 млрд куб. м.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как новые европейские санкции помогут российскому СПГ.

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    22 июля 2024, 17:00 • Новости дня
    При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали два ребенка

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обстрела села Никольское Шебекинского округа Белгородской области вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали двое детей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Один мальчик получил осколочное ранение ноги и лица, второй – поверхностные осколочные ранения грудной клетки, предплечья и ноги, написал Гладков в своем Telegram-канале.

    «Бригадами скорой они доставляются в областную детскую клиническую больницу», – сообщил он.

    Накануне сообщалось, что в результате обстрелов со стороны Украины Шебекина Белгородской области девять человек получили ранения.

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    23 июля 2024, 13:53 • Новости дня
    Развожаев: Проект «Херсонеса Таврического» войдет в учебники по строительству

    Губернатор Севастополя Развожаев: Проект «Херсонеса Таврического» войдет в учебники по строительству

    Развожаев: Проект «Херсонеса Таврического» войдет в учебники по строительству
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Проект историко-археологического парка «Херсонес Таврический» в Севастополе войдет в учебники по строительству, выразил мнение в ходе пресс-конференции, приуроченной к открытию музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    По его словам, строительство данного комплекса войдет в учебники как пример высочайшего качества строительства, отделки и других работ, которые были проведены, передает ТАСС.

    Также губернатор отметил, что строители бережно отнеслись растущим вокруг деревьям и максимально сохранили их, чтобы вокруг комплекса располагалась зеленая зона.

    Развожаев добавил, что в историко-археологическом парке «Херсонес Таврический» будет создано порядка 3 тыс. рабочих мест, что дает  возможности для бизнеса, для предпринимателей, сферы услуг туристической отрасли и общепита.

    Директор фонда «Моя история» Иван Есин заверил, что уже начался набор сотрудников, в первую очередь речь идет об экскурсоводах, смотрителях, навигаторах на территории и технических специалистах.

    Херсонес Таврический – один из древнейших городов на территории России, основанный в V веке до н. э.

    Сердцем древнего города является Свято-Владимирский собор, возведенный в XIX веке на месте храма, в котором крестился святой равноапостольный князь Владимир. Разрушенный в годы Великой Отечественной войны, переживший неудачную реставрацию в 1990-е годы, сегодня он вновь открывает свои двери для прихожан и туристов.

    Строительство объектов «Нового Херсонеса» началось в 2022 году и было завершено в без преувеличения короткие сроки – чуть более чем за полтора года, при этом, по свидетельству приемочной комиссии, без ущерба для качества строительства.

    Здания и сооружения общей площадью 140 тыс. кв. м располагаются на 24 гектарах благоустроенной и превращенной в уникальный садово-парковый ансамбль территории. В итоге рядом с древним Херсонесом вырос настоящий византийский город, поражающий посетителей своими масштабом и красотой.

    Главными центрами «Нового Херсонеса» являются три музея. Музей Христианства знакомит гостей с важнейшими аспектами христианского вероучения, рассказывает о том, как вера формировала русский и другие православные народы России, буквально все аспекты жизни нашей страны, стала фундаментом ее многонационального и многоконфессионального единства, помогала преодолевать тяжелейшие испытания. Экспозиция этого единственного в своем роде музея даст возможность совершить неповторимое духовное путешествие по бесконечному миру православной веры. Ни один посетитель не останется равнодушным, когда, следуя по залам этой выставки, вдруг неожиданно для самого себя откроет в своей душе нечто очень важное и сокровенное.

    В Музее Античности и Византии посетители отправятся в глубь истории великих цивилизаций – Древней Греции, Древнего Рима, Византии – с их бурной жизнью, войнами и удивительным бытом, а самое главное, с их поисками истины и вечности.

    Экспозиция напомнит о том, что наша страна – Русь, Россия – стала наследницей духовных и материальных сокровищ этих цивилизаций, и расскажет, почему сегодня для нас это по-прежнему актуально и важно; что мы особенно должны беречь, сохранять и умножать из этого бесценного наследства. Музей Античности и Византии – самый большой на территории комплекса: общая площадь здания превышает 21 тыс. кв. метров.

    Проход на территорию комплекса будет бесплатным, но желающим посетить «Новый Херсонес» потребуется предварительная регистрация, что связано с огромным потоком желающих и требованиями безопасности. Бесплатные входные билеты на территорию комплекса можно будет получить (приобрести) с 23 июля через сервис «Касса24» (qr-код от А. Тарасова).

    Напомним, проектирование, а затем и строительство музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» началось после принятия Крыма в состав России по поручению президента России Владимира Путина.

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    23 июля 2024, 08:18 • Новости дня
    Цены на нефть начали колебаться на опасениях за спрос в Китае

    Мировые цены на нефть начали колебаться на опасениях за спрос в Китае

    Мировые цены на нефть во вторник колеблются на фоне опасений по поводу снижения спроса на сырье в Китае.

    Цена сентябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.48 мск слегка растет – на 0,05%, до 82,44 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть арки WTI остается на уровне предыдущего закрытия в 78,4 доллара.

    Отметим, что накануне стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 82 долларов впервые с середины июня, передает РИА «Новости»

    «Опасения по поводу китайского спроса после недавних слабых данных продолжают оказывать на нефть давление», – цитирует Bloomberg главу отдела стратегии сырьевых товаров ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона.

    Напомним, что Народный банк Китая днем ранее понизил ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) с 3,45% до 3,35%. Китай является крупным потребителем нефти.

    «Сокращение добычи ОПЕК+ должно обеспечить ужесточение рынка в этом квартале, но насколько жестким он станет, будет зависеть от развития китайского спроса», – добавил эксперт.

    Участвующие в соглашении страны ОПЕК+ в июне снизили нефтедобычу на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем, до 34,43 млн баррелей в сутки, превысив целевые уровни нефтедобычи на 580 тыс. баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА).

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    23 июля 2024, 07:38 • Новости дня
    Система ПВО сбила за ночь 25 беспилотников ВСУ над российской территорией

    Российская ПВО сбила за ночь 25 беспилотников ВСУ над Крымом, Брянской и Белгородской областями

    Tекст: Александра Юдина

    Система ПВО в ночь на вторник уничтожила 25 беспилотников над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, а также в небе над Брянской и Белгородской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российская ПВО ликвидировала 21 дрон над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, два беспилотника над Брянской областью и два – над Белгородской областью.

    Ранее стало известно, что украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Щетиновка Белгородской области, в результате чего трое мужчин получили ранения.

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    23 июля 2024, 14:30 • Новости дня
    Раскопки в Новом Херсонесе дали больше находок, чем прошлые 150 лет исследований

    Tекст: Александра Юдина

    Число обнаруженных археологами во время раскопок в Южном пригороде Херсонеса Таврического находок, которые предваряли строительство историко-археологического парка в Севастополе, превысило объем всех артефактов, полученных музеем за все время изучения городища и его предместий.

    По словам митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), археологи передали в музей-заповедник «Херсонес Таврический» порядка 350 тыс. артефактов, обнаруженных за несколько последних лет, передает ТАСС.

    «Это только артефакты музейного хранения. Объем одновременно совершающихся археологических раскопок беспрецедентный», – отметил митрополит.

    Он добавил, что за предыдущие годы музей, работавший на городище, получил около 250 тыс. предметов, относящихся к Херсонесу Таврическому. Раскопки здесь начались в первой половине XIX века, а первый музей был создан только в конце того же столетия энтузиастом Карлом Косцюшко-Валюжиничем.

    Как заметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, это – грандиозные раскопки мирового уровня.

    «Раскопки проводили специалисты Института археологии РАН из Москвы и Института истории материальной культуры РАН из Санкт-Петербурга, профессионалы высочайшего уровня, которые не давали строителям сделать ни шагу, пока не был обследован последний сантиметр культурного слоя», – подчеркнул он.

    На сайте РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации) указано, что комплекс «Новый Херсонес» можно будет посещать бесплатно с 30 июля после регистрации на официальном сайте.

    «Мы открываем комплекс 28 июля в День памяти князя Владимира, в День крещения Руси. В целях безопасности вход будет осуществляться после регистрации на официальном сайте комплекса», – отметил Тихон.

    По его словам, пока комплекс открывается в тестовом режиме. Во время посещения будут проходить незаметные работы, иногда будут закрываться некоторые секторы экспозиции.

    «Это обычная история для подобных комплексов. Иногда такие тестовые испытания проходят до 1,5 лет, но я думаю, что за полтора-два месяца мы с этим справимся», – заключил митрополит.

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    23 июля 2024, 07:21 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, ранены три человека

    Гладков: Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, ранены три человека

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Щетиновка Белгородской области, в результате чего трое мужчин получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что трое мужчин получили баротравмы и осколочные ранения.

    Гладков уточнил, что пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью в городскую больницу №2 Белгорода.

    «Мужчинам оказана вся необходимая помощь, от госпитализации они отказались», – заключил глава региона.

    Ранее в Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку беспилотников, уничтожено свыше 15 БПЛА.

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    23 июля 2024, 14:45 • Новости дня
    Новак сообщил о продолжении поставок нефти Словакии и Венгрии по «Дружбе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки российской нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу «Дружба» продолжаются, заявил вице-премьер Александр Новак.

    Россия работает над тем, чтобы поставки нефти не прекращались, сообщил он, передает ТАСС. Новак отметил, что Словакия, Венгрия и Чехия никогда не отказывались от поставок российской нефти и хотят их продолжить.

    Он также сообщил, что Россия практически достигла необходимых показателей сокращения нефтедобычи в рамках ОПЕК+. Недостающие объемы будут компенсированы, Минэнерго подготовит соответствующий график, добавил Новак.

    Ранее Венгрия и Словакия направили в Еврокомиссию (ЕК) запрос на проведение консультаций с украинской стороной по вопросу приостановки транзита нефти из России.

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    23 июля 2024, 14:14 • Новости дня
    ЕК получила претензии Венгрии и Словакии к Украине по нефти из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия (ЕК) подтвердила получение совместного письма глав МИД Словакии и Венгрии по теме прекращения поставок российской нефти через украинскую территорию.

    «Мы можем подтвердить, что вчера вице-председатель Еврокомиссии (Валдис) Домбровский получил совместное письмо от министров иностранных дел Венгрии и Словакии касательно влияния решения Украины прекратить поставки «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба», – сообщил в ходе брифинга представитель ЕК Олоф Гилл, передает РИА «Новости».

    Он также проинформировал, что Словакия и Венгрия запросили встречу комитета по торговой политике Евросоюза для оценки сложившейся ситуации.

    Вместе с тем Гилл утверждает, что решение Киева запретить транзит российской нефти через территорию Украины никак не влияет на безопасность снабжения ЕС этим энергоносителем.

    Накануне Будапешт и Братислава направили в Еврокомиссию (ЕК) запрос на проведение консультаций с украинской стороной по вопросу приостановки транзита нефти из России.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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