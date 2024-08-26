В группировку в Курской области поставили дополнительное ракетное вооружение

В группировку в Курской области поставили дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказали в ведомстве, от оперативного штаба Курской области поступил 21 запрос, из которых 19 решены, в группировку поставили дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения, передает ТАСС.

В Минобороны добавили, что от оперативных штабов Белгородской и Брянской областей новых запросов не поступало.

В воскресенье в Минобороны сообщали, что в Курскую область переданы дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения.